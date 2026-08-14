Luigi Mangione se declara culpable de asesinar al CEO de UnitedHealthcare en 2024

Luigi Mangione se ha declarado culpable de haber matado a un ejecutivo de seguros médicos —Brian Thompson— y de los cargos federales por haberlo acosado con la intención de asesinato. Se trata de uno de los casos más mediáticos y gracias a esta declaración se evitará un juicio federal y permite a Mangione solicitar la desestimación de cargos estatales por asesinato y retrasar su juicio por la ley de Nueva York contra el doble enjuiciamiento —double jeopardy en inglés— que protege a las personas de ser juzgadas dos veces por el mismo motivo. Ahora, se enfrenta a una pena de entre 25 años y la perpetua si es condenado por asesinato en segundo grado.

Mangione, de 28 años, se había declarado inocente en abril de 2025 tanto del cargo de asesinato como del de posesión de armas y acoso que los fiscales federales de Manhattan le achacaban. La jueza federal de distrito, Margaret Garnett, desestimó los cargos de asesinato y posesión de armas gracias a unos tecnicismo legales, lo que ha evitado que el acusado se enfrentase a la pena de muerte, pero es posible que se enfrente todavía a una condena de cadena perpetua por el cargo de acoso. También se le llegó a imputar los cargos de terrorismo, que fueron desestimados en septiembre de 2025.

Alvin Bragg, fiscal de Manhattan, y su oficina se opusieron a la medida y argumentaron que el cargo de asesinato es legalmente distinto al resto de cargo federales.

El 18 de diciembre esta prevista la sentencia, aunque en un mes, el 8 de septiembre, tiene pendiente un juicio en una corte estatal.

La familia de Thompson, presente durante el juicio, ha asegurado que "esperamos que el tribunal garantice que la sentencia refleje la gravedad de este delito". Ya que Luigi Mangione ha confesado sin haber accedido a un acuerdo de culpabilidad, los fiscales tienen vía libre para pedir la pena máxima que permite la ley, por lo que solicitarán la cadena perpetua para el acusado, según ha adelantado Jamie McDonald, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York.