Luigi Mangione se declara culpable de asesinar al CEO de UnitedHealthcare en 2024
- En abril de 2025, se había declarado inocente de los cargos de asesinato, posesión de armas y acoso
- Ha asegurado que usó un arma impresa en 3D con la intención de matar al ejecutivo
Luigi Mangione se ha declarado culpable de haber matado a un ejecutivo de seguros médicos —Brian Thompson— y de los cargos federales por haberlo acosado con la intención de asesinato. Se trata de uno de los casos más mediáticos y gracias a esta declaración se evitará un juicio federal y permite a Mangione solicitar la desestimación de cargos estatales por asesinato y retrasar su juicio por la ley de Nueva York contra el doble enjuiciamiento —double jeopardy en inglés— que protege a las personas de ser juzgadas dos veces por el mismo motivo. Ahora, se enfrenta a una pena de entre 25 años y la perpetua si es condenado por asesinato en segundo grado.
Mangione, de 28 años, se había declarado inocente en abril de 2025 tanto del cargo de asesinato como del de posesión de armas y acoso que los fiscales federales de Manhattan le achacaban. La jueza federal de distrito, Margaret Garnett, desestimó los cargos de asesinato y posesión de armas gracias a unos tecnicismo legales, lo que ha evitado que el acusado se enfrentase a la pena de muerte, pero es posible que se enfrente todavía a una condena de cadena perpetua por el cargo de acoso. También se le llegó a imputar los cargos de terrorismo, que fueron desestimados en septiembre de 2025.
Alvin Bragg, fiscal de Manhattan, y su oficina se opusieron a la medida y argumentaron que el cargo de asesinato es legalmente distinto al resto de cargo federales.
El 18 de diciembre esta prevista la sentencia, aunque en un mes, el 8 de septiembre, tiene pendiente un juicio en una corte estatal.
La familia de Thompson, presente durante el juicio, ha asegurado que "esperamos que el tribunal garantice que la sentencia refleje la gravedad de este delito". Ya que Luigi Mangione ha confesado sin haber accedido a un acuerdo de culpabilidad, los fiscales tienen vía libre para pedir la pena máxima que permite la ley, por lo que solicitarán la cadena perpetua para el acusado, según ha adelantado Jamie McDonald, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York.
¿Qué ocurrió con Thompson?
Brian Thompson, un ejecutivo que dirigía la división de seguros médicos de UnitedHealth Group, fue asesinado a tiros el 4 de diciembre de 2024, justo en frente del hotel en el que se celebraba una conferencia de inversores. Cinco días después, Luigi Mangione fue detenido en Pensilvania. Según explicó el presunto asesino, llevaba años sufriendo dolores de espalda y ante la inacción de las aseguradoras —ya que en Estados Unidos no existe sanidad universal— le llevó a tomar medidas más drásticas.
"Disparé al señor Thompson en Manhattan y lo maté", ha confesado ahora Luigi Mangione. "Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal", ha admitido. Tras confesar, explicó que se hizo con una pistola impresa en 3D con la intención de matar al ejecutivo después de haberse informado de la fecha y lugar de la reunión de inversores para poder actuar.
El caso escandalizó a ciudadanía de Nueva York, un asesinato a plena vista que se volvió mediático durante la búsqueda de Mangione. Pero también fue visto por algunos como un ataque simbólico a las grandes empresas que gestionan la sanidad, cada vez más cara y abusiva con sus clientes. Los casquillos de bala que se encontraron en la escena del crimen tenían inscritas con las palabras: "negar", "defender" y "deponer", lo que demostraba la clara vendetta que motivó a Mangione.