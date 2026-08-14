Estabilitzat l'incendi forestal a Collserola
- El foc afecta la muntanya de Sant Pere Màrtir, al límit entre Barcelona i Esplugues de Llobregat
- Hi treballen una trentena de dotacions terrestres i aèries dels Bombers
Els Bombers han estabilitzat l'incendi forestal declarat aquesta tarda a la muntanya de Sant Pere Màrtir, a la serra de Collserola. El foc s'ha declarat poc després de les 15.30 h, a prop de la carretera de les Aigües, i afectat unes 10 hectàrees.
El tinent d'alcalde Albert Batlle espera que en les properes hores el foc es doni per extingit. I assegura que l'afectació és "mínima" i que s'investigaran les causes de l'incendi.
“🔴 Estabilitzat l'incendi a Collserola, que crema 10 hectàrees— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 14, 2026
Continua el confinament preventiu de Can Caralleu
➕ Info a https://t.co/JzLWg8FPzo pic.twitter.com/WCY4uEVdQO“
L'Ajuntament de Barcelona ha activat el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per Incendis Forestals en fase d'emergència. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha informat que el foc ha afectat el terme municipal i que s'han activat els serveis municipals.
En les tasques d'extinció, hi participen efectius dels Bombers de Barcelona i dels Bombers de la Generalitat.
Mesures preventives
Com a mesura preventiva, s'han tancat totes les pistes i camins forestals de l'entorn de Collserola, així com l’accés de la carretera de l’Arrabassada en direcció a Sant Cugat. També s’han restringit els accessos a la serra des de Sant Cugat i Les Planes.
“🔥 Incendi actiu a la muntanya de Sant Pere Màrtir, a Collserola, al límit del terme municipal d'Esplugues de Llobregat i Barcelona— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 14, 2026
🚒 Hi treballen una desena de dotacions terrestres i un parell de mitjans aeris pic.twitter.com/zO4wVHXMQH“
L'Ajuntament demana el confinament dels veïns i veïnes del barri de Can Caralleu i recomana a la ciutadania extremar les precaucions, evitar qualsevol desplaçament cap a la serra de Collserola i seguir les indicacions dels serveis d’emergències.