El eclipse, en cifras: un minuto de oscuridad, medio millón de astroturistas y 350 millones de impacto económico

Poco más de un minuto de oscuridad ha sido suficiente para movilizar a casi medio millón de visitantes internacionales y generar cerca de 350 millones de euros de beneficio. Esas son las cifras que acompañan al eclipse solar que pudimos disfrutar en España como punto geográfico privilegiado al que todo el mundo miró.

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 dejó un impacto económico neto de 347,6 millones de euros en España, según el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Los turistas extranjeros aportaron 247,3 millones de euros y los nacionales sumaron 94,9 millones de euros.

Y es que el interés por este fenómeno astronómico histórico va mucho más allá de lo científico o lo social y también impacta de lleno en la economía: reservas hoteleras, movilidad masiva, actividades divulgativas y creación de puestos de trabajo que vamos a desglosar.

Miles de euros y de kilómetros para presenciar un fenómeno único El 12 de agosto, en plenas vacaciones de verano, España se convertía en el epicentro turístico mundial debido al eclipse solar total, un fenómeno que ha conseguido atraer a casi 446.000 turistas llegados de todas partes del mundo para presenciar este fenómeno único. De acuerdo con los análisis de reservas aéreas de plataformas globales como Amadeus, Estados Unidos fue el país emisor líder indiscutible en llegadas de larga distancia. Miles de norteamericanos coparon las plazas de ciudades en la franja de totalidad como Bilbao o Valladolid. Canadá también aportó un gran volumen de astroturistas que buscaron la costa atlántica del norte español mientras que Argentina encabezó el flujo de visitantes procedentes del cono sur americano. Los viajeros británicos lideraron por completo las reservas hoteleras y de transporte procedentes de Europa y superaron de manera significativa a otros países vecinos como Francia y Alemania. Por último, Japón destacó como uno de los principales emisores asiáticos, caracterizado por un perfil de turista científico de alto poder adquisitivo. Los astroturistas internacionales se gastaron, de media, sin contar billetes de avión, 1.501 euros por persona durante su viaje. Al tratarse de un turismo científico, planificado con mucha antelación, su estancia no se ha limitado a la noche del eclipse, sino que ha sido de varios días y se ha destinado a transporte nacional, hoteles de interior a tarifas elevadas y experiencias rurales. Por su parte, los viajeros nacionales se gastaron una media de 336 euros por persona. Todo este movimiento generó una recaudación de 146 millones de euros en impuestos para el Estado. Según la agencia Reuters, una sola noche, la del eclipse, ha servido para que las reservas hoteleras internacionales en pequeñas ciudades situadas en zona de totalidad hayan aumentado un 383% este año. Según datos de Booking, las reservas para la noche del 12 de agosto crecieron un 260% en A Coruña, un 170% en León y un 120% en Burgos, algunos de los puntos más emblemáticos para ver el eclipse. Pero fue Soria el territorio que encabezó el incremento de interés extranjero en España para la noche del 12 al 13 de agosto, con un repunte del 522% impulsado también por la certificación Starlight de sus cielos. El negocio del eclipse en la España vaciada: mucho más que hoteles a precio de oro Samuel A. Pilar El informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI) apunta también que el eclipse generó la creación de unos 7.300 puestos de trabajo a tiempo completo. Empleos que llegaron a sectores como el de la restauración y hostelería, alojamientos, transporte y logística o guías turísticos. Esta vez dinero en forma de salarios se inyectó directamente en municipios rurales pequeños. Muchos de estos pueblos sufren por la falta de habitantes, y este evento les ayudó a activar su economía local y dar trabajo a los jóvenes de la zona. Borobia, el diminuto pueblo de Soria que seguirá mirando al cielo después del eclipse Samuel A. Pilar En la agencia de viajes online Destinia confirman a RTVE Noticias que ha sido el centro peninsular y la España vaciada los territorios que mayor impacto positivo han recibido de las reservas turísticas. "Sin embargo en las zonas costeras, dado que nos encontramos a un en verano, es difícil determinar si la ocupación era por vacaciones o con motivo del eclipse", asegura Beatriz Oficialdegui, responsable de marketing de Destinia.

Astroturismo, el gran aliado de la España vaciada Un minuto de oscuridad total ha servido para convertir a España en el epicentro del astroturismo mundial. Al ser el único país de la Europa continental habitado (junto a Islandia) que quedó dentro de la franja de oscuridad total del eclipse solar del 12 de agosto, se desató una auténtica revolución viajera orientada al cielo. Un fenómeno que puede servir para colocar a España como referente de este tipo de turismo enfocado a visitar sitios privilegiados para ver las estrellas, los astros, los planetas y otros fenómenos del espacio. "Hablamos de un acontecimiento excepcional que puede actuar como catalizador y transformar temporalmente este nicho en un fenómeno mucho más masivo", explica Lluís Garay, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e investigador del grupo NOTUR, Nuevas Perspectivas en Turismo y Ocio. El impacto que se espera en la península cuenta con un claro espejo en el que mirarse. Un informe de la UOC destaca el precedente del eclipse solar de 2019 en la región chilena de Coquimbo, un hito que logró congregar a cerca de medio millón de visitantes. Este caso histórico demuestra cómo el interés por el cosmos ha evolucionado hacia una tendencia turística mucho más global, que abre las puertas a viajeros que buscan experiencias memorables más allá de la ciencia tradicional. Esta nueva ola de visitantes dibuja además un perfil turístico mucho más diverso, dinámico y con una mayor disposición al gasto en destino. De acuerdo con los análisis de Garay, los próximos eclipses no solo movilizarán a científicos y astrónomos experimentados. El fenómeno tiene el poder de seducir a familias completas, veraneantes y viajeros ocasionales cuyas motivaciones iniciales no tienen por qué estar vinculadas a la astronomía. Eso sí, señalan desde la Universidad Oberta, el beneficio económico no es necesariamente de largo plazo y puede durar tan poco como lo hace el propio fenómeno astronómico. "Para que la rentabilidad transcienda al beneficio inmediato y deje una impronta territorial duradera, los gestores de los destinos tienen que construir un ecosistema astroturístico colaborativo", explica Lluís Garay. De esto habla también Josep Maria Arauzo, Catedrático de Economía de la Universitat Rovira i Virgili: "Con la excusa del eclipse se pueden organizar toda una serie de actividades durante los días anteriores y posteriores, con el objetivo de “desestacionalizar” este fenómeno y evitar que quede limitado a la duración estricta del oscurecimiento de la Tierra. Todo ello, asegura Arauzo, puede suponer un incremento de actividad económica muy relevante, aunque no es algo automático sino que depende de factores como la accesibilidad, la capacidad de alojamiento, la oferta complementaria de actividades lúdicas y de divulgación astronómica o la coordinación entre las diferentes administraciones públicas implicadas. Sin esta planificación, añade Lluís Garay, "el eclipse se puede convertir en un espejismo económico; con una gestión adecuada, puede funcionar como carta de presentación de un territorio".

El eclipse de 2027 desata la locura en el sur de España El enorme interés que ha generado este eclipse ya tiene una consecuencia: nos estamos preparando con más antelación para el siguiente. El próximo eclipse que será el 2 de agosto de 2027 ya está desatando una auténtica locura turística y científica. Los expertos lo apodan "el eclipse del siglo" debido a que será mucho mejor, más largo y más fácil de ver que el de este año. En el eclipse de 2027, la franja de totalidad se mudará al sur. Las ciudades clave serán Ceuta, Melilla, casi toda la provincia de Cádiz, gran parte de la Costa del Sol en Málaga y las zonas sureñas de Granada y Almería. Localidades de la costa de Cádiz, como Tarifa, ya han confirmado que tienen el 100% de sus plazas hoteleras reservadas para la noche del 2 de agosto de 2027, apenas unas horas después de finalizar el eclipse de este año. 01.11 min Hambre de eclipse, las reservas para el 2027 vuelan en Tarifa Además, agencias y cruceros de lujo de todo el mundo ya han abierto los plazos para reservar plazas de cara al evento en el estrecho de Gibraltar. El resto de España podrá disfrutar de un eclipse muy profundo, con una oscuridad de entre el 77 y el 99% según la zona del país. Se dice que será más fácil de ver porque ocurrirá en torno a las 10:45 y 10:53 de la mañana. Al estar el sol muy alto en el cielo, no habrá problemas de visibilidad por culpa de montañas o edificios. Además durará más. En los mejores puntos de la franja de totalidad superará los cuatro minutos. Eso sí, tenemos un país competidor: Egipto. Aunque pasa por España, el punto central del eclipse cruzará la ciudad de Luxor, donde la oscuridad durará más de 6 minutos. Así que todo apunta a que ese será el gran foco mundial de los cazadores de eclipses.