El eclipse comienza en Galicia Galicia fue la primera autonomía española a la que llegó el eclipse. Su posición al oeste de la península ibérica le permitió recibir antes la umbra, la parte más oscura de la sombra lunar. Las previsiones meteorológicas para la costa norte gallega, y en la costa cantábrica en general, avisaban de que la probabilidad de no poder ver directamente el Sol durante la totalidad eran altas en muchos puntos. En otros, sin embargo, lucía un cielo despejado como el del horizonte observable desde el monte San Pedro, en A Coruña.

La totalidad desde el observatorio de Javalambre, en Teruel En el observatorio astronómico de Javalambre, en el municipio de Arcos de las Salinas, al sur de Teruel, se disfrutó de una vista espectacular desde los 1.957 metros de altitud sobre el nivel del mar en el que se encuentra. Desde este entorno privilegiado la Agencia Espacial Europea hizo su retransmisión del fenómeno, y congregó a personajes públicos como Brian May, el famoso guitarrista de Queen, también doctor en astrofísica.

Eclipse total en Zaragoza, tras la basílica del Pilar La capital de Aragón ha sido otro de los enclaves privilegiados del momento del año. A las buenas perspectivas meteorológicas del lugar, uno de los más despejados de la península en verano, se le sumaron la majestuosidad del Ebro y del Pilar.

Persiguiendo el eclipse desde el aire Ante la posibilidad de que las nubes tapasen el Sol desde el territorio español, la aerolínea Iberia fletó un avión para seguir el eclipse. El meteorólogo de RTVE, Albert Barniol, afirma que desde la ventanilla de la aeronave pudo contemplarlo con “una nitidez espectacular”. “Nos quitamos la parte más turbia de la troposfera, que de alguna manera nos enturbia y nos impide ver con detalle el fenómeno”, explicó Barniol a nuestra compañera de RTVE Noticias, Marta Rey.

Puesta de sol eclipsada en Mallorca En la sierra mallorquina de Tramuntana los compañeros de RTVE Baleares pudieron disfrutar de la oscuridad total por muy poco. “Justo se ha nublado después del pico”, explica Fernando, productor del equipo de TVE en Baleares, que describe cómo ha notado una bajada de las temperaturas y ha empezado a sentir las picaduras de los mosquitos. “Ha sido una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida”, ha dicho el cámara de TVE Pimpi López Judellas, que asegura que se ha emocionado, llorado y disfrutado grabando “unos contraluces increíbles”. El periodista de RTVE en Mallorca, Lluís Mestres, añade: “Hemos pasado de la tarde a la noche y de la noche a la tarde”.

Viendo el eclipse desde La Ciudadela de Pamplona La banda de totalidad ha pasado por 13 comunidades, y otra de las agraciadas ha sido Navarra, con miradores como la Ciudadela de Pamplona. La comarca de La Ribera, al sur, ha sido un escenario privilegiado para contemplar el eclipse en condiciones óptimas desde las huertas, tan comunes en el ámbito rural.

Intentando ver el eclipse tras las nubes en Santander Desde las alturas en la montaña, a pie de costa, en barcos o desde la terraza de casa, los cántabros han agotado las gafas especiales para ver el espectáculo. En Santander se cumplió la previsión de nubosidad, pero eso no ha impedido disfrutar del eclipse en los alrededores del puerto.

Aglomeraciones y atascos para ver el eclipse en Madrid Madrid se partió en dos, con solo una zona pequeña del norte del municipio dentro de la banda de totalidad. Esta circunstancia llevó a muchos madrileños a acercarse a lugares abiertos como el parque Juan Carlos I, o a municipios de las afueras que prepararon actos en los puntos de observación oficiales, como Pezuela de las Torres o Buitrago de Lozoya.

Colas de coches para volver a Barcelona tras el eclipse Presenciar el eclipse en las cercanías de monumentos significativos le aporta al marco un elemento especial. Así ha ocurrido con la Sagrada Familia, con un punto de observación sobresaliente como la Torre de Glorias, a 144 metros de altura. Durante el fenómeno todo se detuvo, pero sin embargo la vuelta a la normalidad fue abrupta: el retorno de quienes se desplazaron fuera de la capital catalana provocó largas retenciones de regreso a la ciudad.

La ciencia durante el eclipse: investigación marina y globos sonda Los eclipses son un momento singular, y como tales son estudiados minuciosamente por la ciencia: en Castellón, un equipo de investigadores partieron rumbo a las islas Columbretes —un archipiélago a pocos kilómetros de las costas de Oropesa del Mar— para investigar los efectos del eclipse en el mar y su fauna, como en el caso del zooplancton, que se eleva hasta la superficie para alimentarse al anochecer. En la palentina Paredes de Nava un globo sonda se lanzó hasta el cielo para registrar el eclipse solar desde la estratosfera. Y en Trevejo, en Cáceres, un equipo de RTVE Extremadura ha podido ser testigo del lanzamiento de uno de los 16 globos que se han lanzado en España, equipados con sensores capaces de recopilar datos que puedan contribuir a la investigación científica.

El eclipse en la España rural Telescopios, cámaras especializadas y vehículos extranjeros han llenado las calles de pequeños municipios de España como Becilla de Valderaduey (Valladolid) con el objetivo de vivir el eclipse solar total de la forma más intensa posible.

El eclipse desde León y Ávila Cualquier lugar es bueno para disfrutar el fenómeno. En el límite de la banda de totalidad los lugares despejados y de fácil acceso estaban cotizados. Miles de personas se han congregado para ver el eclipse en la inmensidad de la llanura abulense, en la comarca de La Moraña.

Observación con seguridad en Valencia La Comunidad Valenciana también ha contado con miradores excepcionales. En Aras de los Olmos ha podido verse el eclipse total durante un minuto y 15 segundos.

Totalidad desde el conquense Cerro Socorro La banda de totalidad también ha pasado por Castilla-La Mancha, en su extremo nororiental. En Cuenca un punto de observación preparado por las autoridades y que ha recibido a miles de visitantes ha sido el Cerro Socorro.

Eclipse parcial en Sevilla Los lugares en la naturaleza han sido elegidos por miles de personas para enmarcar la visión del astro rey, sin accidentes graves a pesar del peligro de incendios. En el embalse de Huéznar, en la sierra norte de Sevilla, se han desplegado hasta siete telescopios inteligentes.