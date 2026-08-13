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Eclipse Solar

Por tierra, mar y aire: así hemos visto el eclipse solar total desde cada rincón de España

Eclipse solar 2026: el eclipse del 12 de agosto de 2026 ha dejado imágenes inolvidables en todos los rincones de España.
Eclipse solar 2026: el eclipse del 12 de agosto de 2026 ha dejado imágenes inolvidables en todos los rincones de España. Infografía RTVE
Jaime Gutiérrez / Javier Galán / Infografía RTVE*

El eclipse comienza en Galicia

Galicia fue la primera autonomía española a la que llegó el eclipse. Su posición al oeste de la península ibérica le permitió recibir antes la umbra, la parte más oscura de la sombra lunar.

En A Coruña pudo verse un eclipse total desde el monte San Pedro, con la totalidad junto al faro de Hércules

RTVE / EFE

En A Coruña pudo verse un eclipse total desde el monte San Pedro, con la totalidad junto al faro de Hércules

RTVE / EFE

Las previsiones meteorológicas para la costa norte gallega, y en la costa cantábrica en general, avisaban de que la probabilidad de no poder ver directamente el Sol durante la totalidad eran altas en muchos puntos. En otros, sin embargo, lucía un cielo despejado como el del horizonte observable desde el monte San Pedro, en A Coruña.

Turistas y locales se congregaron para ver el eclipse desde el monte San Pedro (A Coruña)

RTVE Galicia

El equipo de RTVE Galicia retransmitió el eclipse desde el monte San Pedro (A Coruña)

RTVE Galicia

La totalidad desde el observatorio de Javalambre, en Teruel

Javalambre (Teruel) fue el lugar elegido por la Agencia Espacial Europea (ESA) para la retransmisión del eclipse.

AGENCIAS

Javalambre (Teruel) fue el lugar elegido por la Agencia Espacial Europea (ESA) para la retransmisión del eclipse.

AGENCIAS

En el observatorio astronómico de Javalambre, en el municipio de Arcos de las Salinas, al sur de Teruel, se disfrutó de una vista espectacular desde los 1.957 metros de altitud sobre el nivel del mar en el que se encuentra. Desde este entorno privilegiado la Agencia Espacial Europea hizo su retransmisión del fenómeno, y congregó a personajes públicos como Brian May, el famoso guitarrista de Queen, también doctor en astrofísica.

Equipos de TVE y RNE en el observatorio de Javalambre (Teruel).

RTVE Aragón

Equipos de TVE y RNE en el observatorio de Javalambre (Teruel).

RTVE Aragón

Eclipse total en Zaragoza, tras la basílica del Pilar

La capital de Aragón ha sido otro de los enclaves privilegiados del momento del año. A las buenas perspectivas meteorológicas del lugar, uno de los más despejados de la península en verano, se le sumaron la majestuosidad del Ebro y del Pilar.

Fotógrafos y curiosos se agolpan para ver el eclipse en el Puente de Piedra de Zaragoza.

EFE

Fotógrafos y curiosos se agolpan para ver el eclipse en el Puente de Piedra de Zaragoza.

EFE

El eclipse ha provocado un anochecer anticipado y pasajero que ha asombrado a quienes se agolpaban en los alrededores de la basílica del Pilar en Zaragoza.

EFE

El eclipse ha provocado un anochecer anticipado y pasajero que ha asombrado a quienes se agolpaban en los alrededores de la basílica del Pilar en Zaragoza.

EFE

Persiguiendo el eclipse desde el aire

Ante la posibilidad de que las nubes tapasen el Sol desde el territorio español, la aerolínea Iberia fletó un avión para seguir el eclipse. El meteorólogo de RTVE, Albert Barniol, afirma que desde la ventanilla de la aeronave pudo contemplarlo con “una nitidez espectacular”. “Nos quitamos la parte más turbia de la troposfera, que de alguna manera nos enturbia y nos impide ver con detalle el fenómeno”, explicó Barniol a nuestra compañera de RTVE Noticias, Marta Rey.

Los periodistas de RTVE Albert Barniol y Melanie Stüber, pasajeros del vuelo que persiguió el eclipse.

RTVE / IBERIA / Agencias

Los periodistas de RTVE Albert Barniol y Melanie Stüber, pasajeros del vuelo que persiguió el eclipse.

RTVE / IBERIA / Agencias

Puesta de sol eclipsada en Mallorca

Desde Palma, la Luna y el Sol se pusieron sobre el horizonte del Mediterráneo durante el eclipse.

EFE / Europa Press

Desde Palma, la Luna y el Sol se pusieron sobre el horizonte del Mediterráneo durante el eclipse.

EFE / Europa Press

En la sierra mallorquina de Tramuntana los compañeros de RTVE Baleares pudieron disfrutar de la oscuridad total por muy poco. “Justo se ha nublado después del pico”, explica Fernando, productor del equipo de TVE en Baleares, que describe cómo ha notado una bajada de las temperaturas y ha empezado a sentir las picaduras de los mosquitos. “Ha sido una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida”, ha dicho el cámara de TVE Pimpi López Judellas, que asegura que se ha emocionado, llorado y disfrutado grabando “unos contraluces increíbles”. El periodista de RTVE en Mallorca, Lluís Mestres, añade: “Hemos pasado de la tarde a la noche y de la noche a la tarde”.

Un equipo de RTVE retransmite el eclipse desde la cima de la sierra de Tramuntana (Mallorca).

RTVE Mallorca

Un equipo de RTVE retransmite el eclipse desde la cima de la sierra de Tramuntana (Mallorca).

RTVE Mallorca

Viendo el eclipse desde La Ciudadela de Pamplona

La banda de totalidad ha pasado por 13 comunidades, y otra de las agraciadas ha sido Navarra, con miradores como la Ciudadela de Pamplona. La comarca de La Ribera, al sur, ha sido un escenario privilegiado para contemplar el eclipse en condiciones óptimas desde las huertas, tan comunes en el ámbito rural.

Los pamploneses han visto el eclipse desde uno de los puntos más altos de la capital navarra.

EFE

Los pamploneses han visto el eclipse desde uno de los puntos más altos de la capital navarra.

EFE

Intentando ver el eclipse tras las nubes en Santander

Desde las alturas en la montaña, a pie de costa, en barcos o desde la terraza de casa, los cántabros han agotado las gafas especiales para ver el espectáculo. En Santander se cumplió la previsión de nubosidad, pero eso no ha impedido disfrutar del eclipse en los alrededores del puerto.

Vecinos de Santander disfrutan del eclipse pese al cielo cubierto de nubes.

Europa Press

Vecinos de Santander disfrutan del eclipse pese al cielo cubierto de nubes.

Europa Press

Aglomeraciones y atascos para ver el eclipse en Madrid

Locales y visitantes se reunieron en Paracuellos del Jarama (Madrid) para ver el eclipse.

EFE / Europa Press

Tarde de picnic y eclipse en las piscinas de Buitrago de Lozoya (Madrid)

Europa Press

Madrid se partió en dos, con solo una zona pequeña del norte del municipio dentro de la banda de totalidad. Esta circunstancia llevó a muchos madrileños a acercarse a lugares abiertos como el parque Juan Carlos I, o a municipios de las afueras que prepararon actos en los puntos de observación oficiales, como Pezuela de las Torres o Buitrago de Lozoya.

Eclipse parcial en Madrid tras Cuatro Torres Business Area

EFE

Eclipse parcial en Madrid tras Cuatro Torres Business Area

EFE

Colas de coches para volver a Barcelona tras el eclipse

Doble atardecer sobre la Sagrada Familia en Barcelona.

REUTERS

Retenciones en el peaje de la autopista del Garraf dirección Barcelona después del eclipse.

EFE/Quique García

Presenciar el eclipse en las cercanías de monumentos significativos le aporta al marco un elemento especial. Así ha ocurrido con la Sagrada Familia, con un punto de observación sobresaliente como la Torre de Glorias, a 144 metros de altura. Durante el fenómeno todo se detuvo, pero sin embargo la vuelta a la normalidad fue abrupta: el retorno de quienes se desplazaron fuera de la capital catalana provocó largas retenciones de regreso a la ciudad.

La ciencia durante el eclipse: investigación marina y globos sonda

Travesía Eclipse 360: Investigadores de la Universidad Camilo José Cela, la Fundación Oceanogràfic y Oceanosphia estudian el efecto del eclipse en el mar.

EFE / Europa Press

Travesía Eclipse 360: Investigadores de la Universidad Camilo José Cela, la Fundación Oceanogràfic y Oceanosphia estudian el efecto del eclipse en el mar.

EFE / Europa Press

Los eclipses son un momento singular, y como tales son estudiados minuciosamente por la ciencia: en Castellón, un equipo de investigadores partieron rumbo a las islas Columbretes —un archipiélago a pocos kilómetros de las costas de Oropesa del Mar— para investigar los efectos del eclipse en el mar y su fauna, como en el caso del zooplancton, que se eleva hasta la superficie para alimentarse al anochecer.

Una asociación lanza un globo sonda para estudiar el eclipse desde la estratosfera en Palencia.

EFE / Europa Press

Una asociación lanza un globo sonda para estudiar el eclipse desde la estratosfera en Palencia.

EFE / Europa Press

En la palentina Paredes de Nava un globo sonda se lanzó hasta el cielo para registrar el eclipse solar desde la estratosfera. Y en Trevejo, en Cáceres, un equipo de RTVE Extremadura ha podido ser testigo del lanzamiento de uno de los 16 globos que se han lanzado en España, equipados con sensores capaces de recopilar datos que puedan contribuir a la investigación científica.

Misión Globo Sonda: un globo con sensores para estudiar el eclipse en Cáceres.

RTVE Extremadura

Reporteros de RTVE Extremadura durante la cobertura del eclipse en Trevejo (Cáceres)

RTVE Extremadura

El eclipse en la España rural

Telescopios, cámaras especializadas y vehículos extranjeros han llenado las calles de pequeños municipios de España como Becilla de Valderaduey (Valladolid) con el objetivo de vivir el eclipse solar total de la forma más intensa posible.

Los vecinos se mezclan con los visitantes llegados para ver el eclipse en Becilla de Valderaduey (Valladolid).

EFE

Los vecinos se mezclan con los visitantes llegados para ver el eclipse en Becilla de Valderaduey (Valladolid).

EFE

El eclipse desde León y Ávila

Cualquier lugar es bueno para disfrutar el fenómeno. En el límite de la banda de totalidad los lugares despejados y de fácil acceso estaban cotizados. Miles de personas se han congregado para ver el eclipse en la inmensidad de la llanura abulense, en la comarca de La Moraña.

La Agencia Espacial Europea (ESA) organiza actividades divulgativas en torno al eclipse en León.

EFE / Europa Press

La Agencia Espacial Europea (ESA) organiza actividades divulgativas en torno al eclipse en León.

EFE / Europa Press

Merienda para esperar al eclipse en la llanura abulense.

EFE

Merienda para esperar al eclipse en la llanura abulense.

EFE

Observación con seguridad en Valencia

La Comunidad Valenciana también ha contado con miradores excepcionales. En Aras de los Olmos ha podido verse el eclipse total durante un minuto y 15 segundos.

Seguridad en el tráfico y frente al calor en la Comunidad Valenciana.

EFE / Europa Press

Un minuto y 15 segundos de eclipse en Aras de los Olmos (Valencia)

EFE / Europa Press

Totalidad desde el conquense Cerro Socorro

La banda de totalidad también ha pasado por Castilla-La Mancha, en su extremo nororiental. En Cuenca un punto de observación preparado por las autoridades y que ha recibido a miles de visitantes ha sido el Cerro Socorro.

Los pies del Cerro Socorro, escenario principal para ver el eclipse en Cuenca capital.

Europa Press

Los pies del Cerro Socorro, escenario principal para ver el eclipse en Cuenca capital.

Europa Press

Eclipse parcial en Sevilla

Los lugares en la naturaleza han sido elegidos por miles de personas para enmarcar la visión del astro rey, sin accidentes graves a pesar del peligro de incendios. En el embalse de Huéznar, en la sierra norte de Sevilla, se han desplegado hasta siete telescopios inteligentes.

600 personas se reúnen en un embalse de Sevilla para ver el eclipse.

EFE

600 personas se reúnen en un embalse de Sevilla para ver el eclipse.

EFE

El eclipse desde las playas de Fuerteventura

3.500 personas vieron el eclipse parcial en Canarias desde las playas de Fuerteventura.

EFE

3.500 personas vieron el eclipse parcial en Canarias desde las playas de Fuerteventura.

EFE

En Canarias el eclipse ha sido parcial, apenas ha llegado al 72% de ocultación. La canaria es la autonomía española que hace menos tiempo había recibido en su territorio un eclipse total, en 1959. Tampoco se podrá observar la totalidad en el próximo eclipse que tocará la península ibérica, el próximo 2 de agosto de 2027.

Créditos

Diseño: Víctor Meneses (InfografíaRTVE - Hiberus) Maquetación: Sonia San José (InfografíaRTVE - Hiberus)

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