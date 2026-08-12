De Antonio Banderas a Brian May: así ha vivido el mundo de la cultura y de la política el eclipse solar de 2026

Este miércoles, 12 de agosto de 2026, España ha vuelto a vivir un eclipse total de Sol, 114 años después del último (17 de abril de 1912). Un acontecimiento histórico con el que, además, ha comenzado el trío de eclipses 2026-2027-2028 y que ha situado a nuestro país en el centro de la astronomía mundial. Incluso la NASA ha retransmitido el eclipse desde aquí. Además, numerosas personalidades del mundo de la cultura y de la política tampoco han querido perdérselo, desde Brian May a Antonio Banderas.

Brian May en Teruel: "Ha sido un momento increíble" Brian May, el famoso guitarrista de Queen, también es doctor en astrofísica (y cazador de eclipses). Y no ha dudado en venir a España para presenciar este acontecimiento desde el Observatorio de Javalambre, situado en el Pico de los Buitres (Teruel), a 1957 metros de altitud. "Ha sido un momento increíble", ha asegurado el músico británico, que ha retrasmitido, casi en directo, la experiencia a sus seguidores. ““

Antonio Banderas: "La naturaleza es lo único que jamás me aburre" Antonio Banderas ha posteado una foto junto a su esposa, Nicole Kimpel, viendo el eclipse desde Málaga. "Aquí estamos, semi-eclipsados por el eclipse. La naturaleza es lo único que jamás me aburre, especialmente la naturaleza humana", ha asegurado el intérprete en sus redes sociales. ““

Trump hace uno de sus particulares chistes Ante la invitación de la NASA a seguir el eclipse en sus canales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respondido en la red social de la Casa Blanca con una de sus particulares bromas, una foto en la que aparece mirando al cielo en un día totalmente soleado. ““

El rey Federico de Dinamarca reinaugura un observatorio El rey Federico X de Dinamarca ha reaparecido en Copenhague, tras sus vacaciones, para reinaugurar el Observatorio Popular de la Torre Redonda y ha seguido desde allí el eclipse solar parcial visible en la capital danesa, en su primer acto oficial después del paréntesis estival. La Torre Redonda fue construida por iniciativa de Cristián IV en 1642 y es hoy el edificio de observatorio en funcionamiento más antiguo de Europa. ““

Ministros y astronautas se han citado en Yebes La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha visto el eclipse desde el centro de seguimiento oficial en el Observatorio de Yebes (Guadalajara), junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y los astronautas Pablo Álvarez y Sara García. "Es un momento que no vamos a olvidar nunca", ha celebrado Morant. Pablo Álvarez ha asegurado que cuando tenía 11 años ya marcó en el calendario este 12 de agosto de 2026 para poder ver el eclipse total de Sol. "Estuve investigando y este lo tenía marcado desde entonces porque pasaba por encima de mi ciudad, León", ha asegurado. Sara García ha comparado el eclipse con el momento en el que vio la "oportunidad" de convertirse en astronauta: "Son cosas que pasan a lo mejor una única vez en tu vida, como este eclipse. Tienes que aprovechar ciertas oportunidades si te ilusionan". La ministra de Ciencia, Diana Morant (i), el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres (2d) y los astronautas Pablo Álvarez (2i) y Sara García posan en elObservatorio Astronómico de Yebes, Guadalajara

Pedro Duque: "Espero que el eclipse atraiga a la gente hacia el conocimiento" El astronauta, ingeniero aeronáutico y presidente de Hispasat, Pedro Duque, ha presenciado el eclipse desde el Observatori de l'Ebre, en Roquetes (Tarragona). Duque ha expresado su deseo de que el eclipse solar total "atraiga a la gente hacia el conocimiento" y de que "quede en la conciencia" de los españoles.

Björk ha celebrado un concierto en Islandia En Islandia, el segundo destino más escogido para ver el eclipse, la artista Björk ha organizado la rave Echolalia, en Hafnarfjörður, a las afueras de Reikiavik, en la que ha actuado junto a otros músicos locales. Cartel de 'Echolalia', la rave organizada por Björk para festejar el eclipse

María Adánez, Paz Vega y Carlos Baute La actriz María Adánez está de vacaciones en Islandia con su pareja, Ignacio Hernández Medrano, desde donde publicaba esta divertida foto asegurando: "Sin ver el eclipse en Islandia… Cloudy, cloudy" (Nublado, nublado). ““ Paz Vega se ha hecho una foto con sus gafas homologadas acompañada de la canción "Eclipse", de Pink Floyd. Paz Vega con sus gafas para ver el eclipse (Instagram) Y Carlos Baute ha disfrutado del eclipse antes de actuar en Valencia. "A mi familia y a mí nos encanta todo lo relacionado con el espacio y la astronomía. Siempre nos han fascinado estos fenómenos tan increíbles. En la España peninsular no se veía un eclipse total de Sol desde 1912… ¡hace 114 años! ¿Ustedes lo vieron? ¿Desde dónde? ¿Qué les pareció?", preguntaba el cantante a sus seguidores. Carlos Baute ha colgado esta foto viendo el eclipse en Instagram