PSG - Aston Villa, en directo hoy la final de la Supercopa de Europa 2026

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido de la final de la Supercopa de Europa, que enfrenta al París Saint-Germain y al Aston Villa este miércoles a partir de las 21:00 horas en el Red Bull Arena de Salzburgo (Viena). Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

La previa:

El Red Bull Arena de Salzburgo acoge este miércoles la final de la Supercopa de Europa entre el PSG y el Aston Villa, que es lo mismo que decir al vigente campeón de la Champions League contra el vencedor de la Europa League en el primer gran trofeo oficial del curso continental.

El PSG busca revalidar la corona obtenida en 2025 ante el Tottenham y sumar el segundo título de su historia en la competición. Por su parte, el Aston Villa aspira a alzar su segundo trofeo continental 44 años después de ganar en 1982 frente al Barcelona. El único antecedente directo entre ambos clubes se dio en los cuartos de final de la Champions 2024-25, con clasificación parisina tras ganar 3-1 en la ida y ceder 3-2 en la vuelta.

En los banquillos se reencuentran Luis Enrique Martínez y Unai Emery. El técnico asturiano persigue su tercera Supercopa tras las conquistadas en 2015 con el Barcelona y en 2025 con el PSG. Enfrente, el preparador vasco intenta romper su maleficio en el torneo tras ceder en sus tres finales previas con Sevilla y Villarreal. El cara a cara particular sonríe a Luis Enrique con ocho victorias en doce duelos.

Ambas plantillas llegan a Salzburgo condicionadas por la falta de ritmo estival y los recientes movimientos de mercado. En el bando francés destaca la menor carga de entrenamientos de figuras internacionales como Fabián Ruiz, Ousmane Dembélé o Achraf Hakimi, tras un verano marcado por salidas como las de Gonçalo Ramos y Kolo Muani. El conjunto inglés, inmerso en una reestructuración tras traspasar a Youri Tielemans y Morgan Rogers, encomendará su centro del campo y ataque a incorporaciones recientes como Alejandro Garnacho o João Gomes.