Retiran siete modelos de gafas para el eclipse por riesgo de lesiones oculares tras incluirse la marca Mó

Las autoridades de Consumo de diversas comunidades autónomas han ordenado la retirada del mercado de siete modelos de gafas para ver el eclipse solar por representar un grave riesgo para la salud visual de los ciudadanos. Esta medida implica la prohibición de su comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas en los puntos de venta.

Aunque inicialmente RTVE informó de la retirada de seis modelos de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia, la lista se ha ampliado tras la notificación de las autoridades que añaden la marca Mó, de Multiópticas.