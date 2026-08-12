Retiran siete modelos de gafas para el eclipse por riesgo de lesiones oculares tras incluirse la marca Mó
- La marca de Multiópticas se suma a Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticali
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Las autoridades de Consumo de diversas comunidades autónomas han ordenado la retirada del mercado de siete modelos de gafas para ver el eclipse solar por representar un grave riesgo para la salud visual de los ciudadanos. Esta medida implica la prohibición de su comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas en los puntos de venta.
Aunque inicialmente RTVE informó de la retirada de seis modelos de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia, la lista se ha ampliado tras la notificación de las autoridades que añaden la marca Mó, de Multiópticas.
Riesgo de lesiones en la retina
El peligro detectado por la Red de Alerta Nacional de Consumo reside en que, al utilizar estas gafas, el usuario solo percibe oscuridad. Ante esta situación, la reacción previsible para encuadrar la posición del sol es retirarse las gafas momentáneamente, dejando el ojo expuesto de forma directa a la radiación solar. Este breve intervalo de exposición puede provocar lesiones químicas o térmicas en las células foveales de la retina.
La retirada del modelo 2508-RS003 de la marca Mó ha sido notificada por el Gobierno Balear, sumándose a las alertas previas de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón sobre el resto de marcas. Las autoridades insisten en que para observar el fenómeno solo deben utilizarse gafas homologadas y evitar cualquier tipo de artilugio casero.