Colombia se prepara para recibir la ayuda internacional mientras sigue buscando supervivientes del terremoto
- El balance de autoridades departamentales deja ya al menos 240 muertos como consecuencia del seísmo
- Varios países han ofrecido equipos de rescate, ayuda humanitaria y recursos por valor de 1.300 millones de dólares
Colombia espera recibir la ayuda internacional de países como Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador y Perú para atender la emergencia provocada por el terremoto que sacudió el lunes varias zonas del país y que deja al menos 240 muertos, según el balance de autoridades departamentales, si bien el último anuncio del presidente Abelardo de la Espriella fue de 181 víctimas mortales. Del balance regional, 95 muertos corresponden a Cali y otros 35 a municipios del Valle del Cauca, mientras que Risaralda contabiliza 90, Chocó 14 y Caldas seis.
"Ya recibimos de organismos multilaterales propuestas de 1.300 millones de dólares de cooperación de distinto tipo en medio de esta tragedia", ha dicho este martes el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, quien ha destacado que varios países han ofrecido equipos de rescate, ayuda humanitaria y recursos económicos.
La situación contrasta con la incertidumbre que había rodeado hasta ahora la llegada de asistencia internacional, ya que Naciones Unidas señaló que no había recibido una solicitud oficial de Colombia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, por instrucción del presidente, ha instalado un puesto de mando de cooperación internacional liderado por el ministro Omar Bula para coordinar las ofertas de Gobiernos y organismos multilaterales.
El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (14:34 hora peninsular española) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Es el más fuerte registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI y ha estado seguido por más de un centenar de réplicas que no han superado la magnitud de 4,0.
Así serán los primeros equipos de rescate internacionales que llegarán
Estados Unidos anunció el despliegue en Colombia de un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés) y una ayuda de 15,5 millones de dólares destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluación de daños.
Por su parte, Ecuador pondrá a disposición de Colombia 47 rescatistas, perros especializados y equipos de bomberos de Quito, mientras El Salvador enviará dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria y Perú ha anunciado un avión con 12,5 toneladas de suministros y el desplazamiento de 62 rescatistas.
El Banco Mundial ha destinado 200.000 dólares en una donación no reembolsable para apoyar la evaluación de los daños provocados por el terremoto, así como CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe -, que ha anunciado una contribución de 500.000 dólares para atender las necesidades humanitarias generadas por el sismo.
Desde territorio local, el Banco de Alimentos de Bogotá enviará alrededor de 50 toneladas de alimentos y productos no perecederos durante esta semana a las zonas más afectadas, como el municipio de Cartago, en el departamento de Valle del Cauca, y los municipios de El Cairo y San José del Palmar, epicentro del terremoto.
Sigue la búsqueda contra reloj
Colombia concentra sus esfuerzos en la búsqueda de supervivientes, la atención a los damnificados y la evaluación de los daños tras el terremoto. Uno de los rescates que ha devuelto la esperanza ha ocurrido en el barrio Torres del Limonar de Cali, donde los socorristas han logrado sacar con vida a Diana Troncoso, una biomédica de 31 años que permaneció atrapada durante horas en un edificio de cuatro pisos que colapsó. En ese mismo lugar se busca a varias personas más.
Los daños se extienden a numerosos municipios del Valle del Cauca. En El Cairo, cerca del 80% de las viviendas colapsaron, según las autoridades regionales, mientras que Dagua registra cientos de casas afectadas y dificultades en los servicios de energía y comunicaciones. Los hospitales de El Águila y Argelia también sufrieron daños que obligaron a habilitar centros de atención de campaña.
De la Espriella ha celebrado en la noche de este martes que una mujer de 32 años ha sido rescatada con vida en la ciudad de Pereira, en el oeste del país, tras alrededor de siete horas de búsqueda por parte de efectivos desplegados en la zona.
"Hace pocos minutos, los Bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida", ha informado el jefe del Ejecutivo colombiano en un vídeo difundido en redes sociales. Se trata de Daniela Andrea Largo Sánchez, quien ha sido encontrada bajo las ruinas de un hotel que colapsó, según ha precisado Restrepo.
Son más de 40 las personas desaparecidas en la ciudad de Pereira, ha indicado el presidente colombiano, que también ha tenido unas palabras de preocupación por los españoles desaparecidos, al menos 164.
"Agradezco profundamente a la Casa Real (española) sus palabras de solidaridad y cercanía con Colombia en estas horas de dolor", ha manifestado el mandatario en un mensaje en redes en el cual ha asegurado compartir la "preocupación por cada una de las personas que aún permanecen desaparecidas, incluidos los ciudadanos españoles que no han podido ser localizados".
La publicación del líder latinoamericano, en la cual ha sostenido que España y Colombia "están unidas por profundos lazos históricos y humanos que hoy se hacen aún más presentes", viene acompañada de un mensaje previo difundido en redes por la Casa Real, en el cual la familia real trasladaba su "profunda solidaridad" y "apoyo" al pueblo colombiano.
Subsidios para las familias afectadas
De la Espriella también ha anunciado un programa de subsidios de alquiler para las familias que perdieron sus viviendas. "Desde el día de ayer se activó por parte del Gobierno nacional un mecanismo para implementar el subsidio de arriendo" para cerca de 1.150 familias que perdieron su vivienda en Manizales, ha dicho el mandatario durante una visita a esta ciudad, capital del departamento de Caldas.
En ese departamento del centro del país fallecieron seis personas por el terremoto y no hay personas atrapadas bajo los escombros, según el mandatario.
El Gobierno también ha dispuesto ayudas para las familias damnificadas de Risaralda, otro de los departamentos afectados por el sismo por su cercanía al epicentro y donde las autoridades locales han reportado miles de viviendas afectadas.
"Vamos a otorgar esa posibilidad para que la gente pueda tener un respiro en medio de esta tragedia. A mí se me arrugaba el corazón cuando pasaba por el centro de Pereira y veía todos esos negocios destruidos", ha dicho el mandatario tras visitar Pereira, capital de Risaralda.