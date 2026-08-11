Exteriores informa de que hay 164 españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado de que hay 164 españoles pendientes de localizar en Colombia tras el terremoto que sufrió este lunes. Por el momento, ha añadido, no constan heridos ni fallecidos de nuestro país.

Albares ha comparecido en una rueda de prensa en Ceuta posterior a su entrevista con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Allí, ha asegurado que desde el consulado han contactado con todos los españoles que están en Colombia en este momento, salvo con 164.

Por eso, ha solicitado a los españoles que se encuentren en el país o a sus familiares que contacten con la Embajada o el Consulado General para informar de su estado.

La Casa Real traslada su "profunda solidaridad" a Colombia La Casa Real ha querido mostrar su "apoyo" a Colombia y ha enviado un telegrama al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para "hacer llegar a los familiares de las víctimas, al pueblo y a las autoridades de Colombia nuestras más sinceras y sentidas condolencias y el deseo de una pronta y total recuperación de los heridos, así como nuestro respaldo a las autoridades para afrontar las tareas de reconstrucción”. La institución también ha publicado un mensaje en la red social X para "trasladar al pueblo colombiano nuestra profunda solidaridad" y "apoyo en estos momentos tan difíciles. Acompañamos de corazón a quienes han perdido a un ser querido y a todas las personas afectadas por el terremoto". Concluye con una mención "a las personas desaparecidas, entre ellas 164 españoles que aún no han podido ser localizados, con el deseo de que todas ellas puedan ser encontradas cuanto antes". ““