Terremoto en Colombia: las imágenes del gran temblor de magnitud 7,4
- Ha tenido como epicentro San José del Palmar, en el departamento de Chocó
- Más de 110 muertos tras un terremoto en el noroeste de Colombia
Colombia se estremece tras un potente terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido este lunes gran parte del país, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), provocando víctimas mortales y daños en varias ciudades, entre ellas Manizales, Cali y Pereira.
El seísmo, inicialmente registrado con una magnitud de 6,7, fue elevado hasta 7,4 en una posterior revisión. La tragedia deja ya más de 132 muertos documentados, mientras las autoridades evalúan el alcance de los daños. El número de heridos es de 570, hasta el momento, y 61 edificios colapsados.
En el Valle de Cauca y Risaralda, el drama ha golpeado con especial dureza y ya se contabilizan al menos 27 fallecidos y 42 respectivamente. Además, la Autoridad de Aviación de Colombia ha confirmado daños en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, mientras el terremoto deja una estela de destrucción en distintos puntos del país.
En Cali, por ejemplo, la situación también es inquietante: se ha confirmado que al menos 20 edificaciones han quedado colapsadas, con personas atrapadas en su interior, y se ha solicitado el apoyo de equipos de Bogotá y Medellín.
Devastación y vidas atrapadas bajo los escombros
El terremoto ha tenido esta magnitud de 7,4 y también 107 kilómetros de profundidad, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, un municipio colombiano junto a la costa del Pacifico y situado entre las tres grandes ciudades del país, Medellín, Bogotá y Cali.
El seísmo, que ha sacudido con violencia buena parte de Colombia, deja ya un balance mortal que sigue creciendo: 40 fallecidos en el departamento de Risaralda, al menos dos en Manizales, en el departamento de Caldas, y una víctima mortal en Quibdó, en Chocó. Y los 27 que también han muerto en el Valle de Cauca.
Peligro de derrumbe en los edificios afectados
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, que está liderando la situación de emergencia, ha convocado un comité urgente para atender los daños causados por el terremoto y viajará a Pereira, una de las zonas más devastadas. "He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", posteó el mandatario en la red social X.
Alejandro Eder, alcalde de de Cali, ha confirmado que en al menos 20 edificaciones han quedado colapsadas en la ciudad, con personas atrapadas en su interior: "Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas. Le pido a la ciudadanía mantener la calma. Revisen si en sus edificios hay daños estructurales aparentes. Si no se sienten seguros, si ven grietas muy grandes, por favor, salgan de la edificación", ha posteado el edil.
Evacuación de los hospitales
Varios países han ofrecido su ayuda al país colombiano, entre ellos Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha posteado ha dicho en redes sociales que están siguiendo la situación y que su administración "está lista para apoyar" al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella.
Pereira, uno de los núcleos más destrozados
En Pereira, numerosas edificaciones han sufrido daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se han derrumbado parcialmente. En su post en X, el nuevo presidente colombiano Abelardo de la Espriella ha informado de que, además de ponerse al mando de la atención de la emergencia, estará personalmente en esta ciudad para comprobar la respuesta del Estado.
El eje cafetero, Patrimonio de la Humanidad, muy afectada
Las zonas más afectadas de este seísmo se encuentran dentro del eje cafetero, una región geográfica, que incluye los departamentos de Caldas (cuya capital es Manizales), Risaralda (la capital es Pereira) y Quindío (la capital es Armenia), zonas de gran tradición cafetera y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y a donde ya se han enviado militares para apoyar las labores de atención, seguridad y respuesta ante la emergencia.
El terremoto se ha sentido también en Venezuela, Ecuador y Panamá.