Terremoto en Colombia: las imágenes del gran temblor de magnitud 7,4

Colombia se estremece tras un potente terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido este lunes gran parte del país, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), provocando víctimas mortales y daños en varias ciudades, entre ellas Manizales, Cali y Pereira.

El seísmo, inicialmente registrado con una magnitud de 6,7, fue elevado hasta 7,4 en una posterior revisión. La tragedia deja ya más de 132 muertos documentados, mientras las autoridades evalúan el alcance de los daños. El número de heridos es de 570, hasta el momento, y 61 edificios colapsados.

En el Valle de Cauca y Risaralda, el drama ha golpeado con especial dureza y ya se contabilizan al menos 27 fallecidos y 42 respectivamente. Además, la Autoridad de Aviación de Colombia ha confirmado daños en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, mientras el terremoto deja una estela de destrucción en distintos puntos del país.

En Cali, por ejemplo, la situación también es inquietante: se ha confirmado que al menos 20 edificaciones han quedado colapsadas, con personas atrapadas en su interior, y se ha solicitado el apoyo de equipos de Bogotá y Medellín.

Devastación y vidas atrapadas bajo los escombros Miembros de un equipo de rescate urbano trabajan en Manizales tras el terremoto, en el departamento de Caldas John Bonilla / AFP El terremoto ha tenido esta magnitud de 7,4 y también 107 kilómetros de profundidad, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, un municipio colombiano junto a la costa del Pacifico y situado entre las tres grandes ciudades del país, Medellín, Bogotá y Cali. Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali Joaquin Sarmiento / AFP El seísmo, que ha sacudido con violencia buena parte de Colombia, deja ya un balance mortal que sigue creciendo: 40 fallecidos en el departamento de Risaralda, al menos dos en Manizales, en el departamento de Caldas, y una víctima mortal en Quibdó, en Chocó. Y los 27 que también han muerto en el Valle de Cauca. Fotografía aérea que muestra a civiles buscando entre los escombros de un edificio destruido en Quibdó EFE/ Jean Arriaga

Peligro de derrumbe en los edificios afectados La cúpula de la Catedral de Manizales se derrumbó parcialmente tras el terremoto que sacudió el municipio AP Photo/Andres Valencia El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, que está liderando la situación de emergencia, ha convocado un comité urgente para atender los daños causados por el terremoto y viajará a Pereira, una de las zonas más devastadas. "He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", posteó el mandatario en la red social X. Personas caminan sobre los escombros de un edificio colapsado este lunes, en Cali EFE/ Ernesto Guzmán Alejandro Eder, alcalde de de Cali, ha confirmado que en al menos 20 edificaciones han quedado colapsadas en la ciudad, con personas atrapadas en su interior: "Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas. Le pido a la ciudadanía mantener la calma. Revisen si en sus edificios hay daños estructurales aparentes. Si no se sienten seguros, si ven grietas muy grandes, por favor, salgan de la edificación", ha posteado el edil. Una mujer reza en una calle tras el terremoto en Cali Joaquín SARMIENTO / AFP

Evacuación de los hospitales Personas reciben atención médica en Cali. Los equipos médicos se apresuraron a ayudar a las víctimas después de que edificios resultaran dañados o colapsaran en varias ciudades de Colombia por el terremoto Varios países han ofrecido su ayuda al país colombiano, entre ellos Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha posteado ha dicho en redes sociales que están siguiendo la situación y que su administración "está lista para apoyar" al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella. Pacientes son evacuados de un hospital tras el terremoto que sacudió Cali Santiago Saldarriaga AP Photo/Santiago Saldarriaga

Pereira, uno de los núcleos más destrozados En Pereira, numerosas edificaciones han sufrido daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se han derrumbado parcialmente. En su post en X, el nuevo presidente colombiano Abelardo de la Espriella ha informado de que, además de ponerse al mando de la atención de la emergencia, estará personalmente en esta ciudad para comprobar la respuesta del Estado. Peatones caminan junto a una iglesia católica dañada tras el terremoto que azotó Pereira AP Photo/Vladimir Encima Un edificio en Pereira ha quedado muy dañado tras el terremoto v Automóviles aplastados por los escombros tras el terremoto en Pereira AP Photo/Vladimir Encima