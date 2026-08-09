Venezuela: entre la reconstrucción por el terremoto y la transición a la democracia

Volvemos a mirar al país que hace mes y medio fue golpeado por un doblete sísmico que dejó más de de 6.000 muertos y miles de desaparecidos, agravando una situación humanitaria ya deteriorada. Hoy Venezuela vive atrapada entre dos desafíos: la reconstrucción y afrontar una posible transición a la democracia.

Tras la captura de Nicolás Maduro en enero por fuerzas estadounidenses, Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta, tomó las riendas del país que se mueve bajo el tutelaje de Donald Trump, quien no deja de publicar en sus redes el mapa con la imagen de Venezuela como el Estado 51 de Estados Unidos. El juicio por narcotráfico a Maduro en Nueva York está fijado para mediados del próximo año, mientras el régimen chavista resiste con tímidas medidas de apertura. Pero sigue habiendo amenazas y 383 presos políticos según la ONG Foro Penal.