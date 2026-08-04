Venezuela supera las 6.000 muertes por los dos terremotos del 24 de junio

El número de muertos en Venezuela por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio ha alcanzado los 6.125, tras sumar otros 579 fallecidos con respecto al balance anterior, según cifras publicadas este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Las autoridades no actualizaban el número desde el pasado 24 de julio, cuando se cumplió un mes de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte del país. El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, ha indicado que 60.992 personas han sido atendidas en hospitales.

El nuevo balance tiene un diseño distinto al de los anteriores y excluye cifras como la de heridos, damnificados y edificios colapsados e incluye otras como la de viviendas entregadas, que son 287.

El "boletín informativo semanal" correspondiente a la "etapa de reconstrucción" señala también que 43.679 viviendas han sido evaluadas y que, de un total de 41.624, hay 9.866 "restringidas" y 6.433 en "alto riesgo". En cambio, 25.325 de las viviendas afectadas son habitables, ha asegurado Rodríguez. Además, 346.755 toneladas de escombros han sido recogidos, según el balance.