El terremoto mató a su familia y Cristal sobrevivió tras la nevera: los Rosales Rausseo encarnan la tragedia nacional

El destino de la familia Rosales Rausseo encarna la tragedia nacional de Venezuela por el terremoto del 23 de junio. Infinito dolor y un poco de esperanza. Dos semanas antes, el padre, Romy, la madre, Dámaris, y sus tres hijas, Adriana, Esmeralda y Cristal, celebraban felizmente la fiesta de los 15 años de esta última, la menor. Vivían en un piso en la planta baja de un bloque de cuatro alturas en la ciudad costera de Catia La Mar, en el municipio de Vargas, perteneciente al estado de La Guaira, al norte de Caracas.

Su vivienda en Catia La Mar pertenecía al sector Suma de la Urbanización Hugo Chávez Frías, nombrada como el antiguo presidente bolivariano. Los habían realojado en ese conjunto estatal después de que su barrio anterior sufriera los efectos de unos deslizamientos, explica en la ciudad española de Huelva la emigrante venezolana Aquina Rivas Rausseo, prima hermana de Dámaris.

Agarrados a la verja El 23 de junio, pasada las seis de la tarde hora local, dos terremotos desgarraron el norte de Venezuela, con epicentro en La Guaira. Esa madrugada, en España, Aquina ya no pudo dormir. A su móvil llegó el mensaje de voz de su tío Delvalle Rausseo, de 83 años, que le daba la fatal noticia. El anciano contaba que su hija Dámaris, sus tres nietas y su yerno habían quedado sepultados al derrumbarse su edificio. 14.46 min Delvalle Rausseo comunica la noticia de la muerte de su hija, dos nietas y su yerno en el terremoto de Venezuela En las horas siguientes rescataron los cadáveres de los padres y de sus hijas mayores, Adriana y Esmeralda. A los esposos los encontraron con las manos agarradas a la verja de la salida, como si hubieran estado a punto de salvarse, cuenta Aquina Rivas Rausseo. Cayeron todos los edificios de la manzana, añade. El día siguiente, encontraron a la niña de 15 años. Cristal sobrevivió gracias a que su cuerpo se quedó por debajo de una nevera ligera, que la protegió de los muros caídos, cuenta su pariente de Huelva.