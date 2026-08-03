Rafa Jódar pierde la final del ATP 500 de Washington ante Taylor Fritz
- El tenista español ha caído en dos sets por 7-6 y 6-4 frente al americano
NOELIA ÁLVAREZ
Con un día de retraso (la fina se aplazó por lluvia y tormenta eléctrica) pero tenemos ganador del ATP 500 de Washington. El tenista español no ha podido con Taylor Fritz pero Rafa Jódar duerme como número 15 del ranking mundial.
Rafa ha caído en dos sets por 7-6 y 6-4 frente al americano, pero en su primer año como profesional el madrileño tiene a tiro terminar en el top 8 y jugar la copa de maestros.
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