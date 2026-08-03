Trump asegura que Irán tiene "su última oportunidad" para firmar un "buen acuerdo"
- El presidente de EE.UU. afirma que las conversaciones se producen "a petición de Teherán"
- El Gobierno iraní había negado que existiesen negociaciones en curso
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha afirmado este lunes que las conversaciones con Irán "están en marcha en este momento", y que son la "última oportunidad" que tiene Teherán para firmar un buen acuerdo".
En unas declaraciones ante la prensa en un acto en el Despacho Oval, Trump ha vuelto a reafirmar que estas conversaciones se están llevando a cabo "a petición de Irán", así como de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, entre otros.
Estas declaraciones del mandatario republicano se producen horas después de que el Gobierno iraní negase que estuviesen conversando con EE.UU. en este momento. El líder de la Casa Blanca ha arremetido contra lo que califica como el liderazgo "increíblemente falso y desleal" de la República Islámica.
"Estamos dándoles una última oportunidad antes de decapitarlos", ha reiterado cuando ha sido peguntado de nuevo.
Las fases del acuerdo: "Ormuz y desnuclearización"
Según ha explicado, las conversaciones con Teherán se encuentran actualmente en su Fase 1: "La apertura del estrecho de Ormuz", que está completamente controlado por la Marina de Estados Unidos, afirma el presidente. Una vez aclaren este aspecto, entrarán en la Fase 2: "La desnuclearización de Teherán". Un periodo que "llevará más tiempo", considera. Trump continúa reafirmando su lema por excelencia en relación al conflicto en Oriente: "Irán no puede tener un arma nuclear".
Sin embargo, fuentes diplomáticas de Irán advierten que, por ahora, solo dialogan con Omán sobre las garantías para el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto pasaba el 20 % del crudo mundial.
A pesar de que ambas partes beligerantes firmaron un memorando de entendimiento el pasado 17 de junio para poner fin a la guerra y abrir un proceso de paz de dos meses, los ataques cruzados se reanudaron en las últimas semanas, lo que llevó a que Teherán declarara cerrado Ormuz y Trump ordenara reimponer el cerco naval a las costas de Irán.
"Nada llega a Irán a menos que nosotros lo permitamos, y nada pasará a menos que se alcance un acuerdo o se produzca una rendición total", ha amenazado Trump este lunes en su red social Truth Social.