Trump asegura que Irán tiene "su última oportunidad" para firmar un "buen acuerdo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha afirmado este lunes que las conversaciones con Irán "están en marcha en este momento", y que son la "última oportunidad" que tiene Teherán para firmar un buen acuerdo".

En unas declaraciones ante la prensa en un acto en el Despacho Oval, Trump ha vuelto a reafirmar que estas conversaciones se están llevando a cabo "a petición de Irán", así como de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, entre otros.

Estas declaraciones del mandatario republicano se producen horas después de que el Gobierno iraní negase que estuviesen conversando con EE.UU. en este momento. El líder de la Casa Blanca ha arremetido contra lo que califica como el liderazgo "increíblemente falso y desleal" de la República Islámica.

"Estamos dándoles una última oportunidad antes de decapitarlos", ha reiterado cuando ha sido peguntado de nuevo.