La Junta de Paz creada por Trump acuerda el "desarme completo" de Hamás y los demás grupos armados en Gaza

La Junta de Paz creada por el presidente estadounidense Donald Trump ha alcanzado un acuerdo para el "desarme completo" de Hamás y el resto de grupos armados de la Franja de Gaza.

Lo ha anunciado el mandatario republicano en su cuenta de Truth Social, donde ha destacado que se trata de "un paso trascendental hacia la paz y la seguridad duraderas".

Trump considera que este acuerdo, al que califica de "histórico", permitirá que Gaza sea finalmente gobernada por un nuevo gobierno palestino que "trabajará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino". Al mismo tiempo, ha adelantado que "Israel contará con la seguridad que merece, ya que Gaza dejará de ser una base para ataques terroristas".

Los dirigentes de Hamás han confirmado el pacto y han afirmado que esperan que los mediadores y la Junta de Paz garanticen que Israel respete el acuerdo, que todavía no se ha pronunciado. Fuentes cercanas a Hamás indicaron que el grupo está dispuesto a "confinar y almacenar" las armas pesadas bajo la custodia de un organismo palestino, no a entregarlas a Israel.

13.08 min Cinco continentes - Los miembros de la "Junta de paz" de Donald Trump para Gaza