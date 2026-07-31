La Junta de Paz creada por Trump acuerda el "desarme completo" de Hamás y los demás grupos armados en Gaza
- El mandatario republicano lo ve como "un paso trascendental hacia la paz y la seguridad duraderas"
- Los dirigentes de la milicia esperan que los mediadores garanticen que Israel respete el acuerdo
La Junta de Paz creada por el presidente estadounidense Donald Trump ha alcanzado un acuerdo para el "desarme completo" de Hamás y el resto de grupos armados de la Franja de Gaza.
Lo ha anunciado el mandatario republicano en su cuenta de Truth Social, donde ha destacado que se trata de "un paso trascendental hacia la paz y la seguridad duraderas".
Trump considera que este acuerdo, al que califica de "histórico", permitirá que Gaza sea finalmente gobernada por un nuevo gobierno palestino que "trabajará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino". Al mismo tiempo, ha adelantado que "Israel contará con la seguridad que merece, ya que Gaza dejará de ser una base para ataques terroristas".
Los dirigentes de Hamás han confirmado el pacto y han afirmado que esperan que los mediadores y la Junta de Paz garanticen que Israel respete el acuerdo, que todavía no se ha pronunciado. Fuentes cercanas a Hamás indicaron que el grupo está dispuesto a "confinar y almacenar" las armas pesadas bajo la custodia de un organismo palestino, no a entregarlas a Israel.
Un plan con varias fases
Donald Trump ha señalado que la resolución se llevará a cabo en fases "cuidadosamente estructuradas". Una vez completado el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza para sus residentes y sus vecinos, ha augurado el presidente estadounidense.
"Hace un año, había una guerra violenta y devastadora, una crisis humanitaria y rehenes mantenidos en un cautiverio brutal. Hemos logrado avances históricos y aún queda mucho trabajo por hacer", ha celebrado Trump, que ha agradecido a los mediadores Egipto, Catar y Turquía y a su propio equipo.
"¡No permitiremos que la amenaza surgida de Gaza el 7 de octubre se recupere! Con este acuerdo, Gaza finalmente estará en manos de un nuevo gobierno palestino que sirva a su pueblo", ha sentenciado Trump, antes de exclamar con mayúsculas: ¡FELICITACIONES A TODOS POR ESTE INCREÍBLE LOGRO, QUE TODOS DECÍAN QUE NUNCA SE PODRÍA LOGRAR!", cuando todavía todo son supuestos no concretados en hechos.
La hoja de ruta
En el plan de 20 puntos de Donald Trump que dio lugar al acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, se prevé un aumento de la ayuda humanitaria, la gobernación por una administración civil palestina, el desarme de Hamás, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional para ayudar a mantener la seguridad. Sin embargo, el progreso se ha estancado en los últimos meses.
La hoja de ruta que se discute todavía en El Cairo contempla la transferencia gradual de autoridad al Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), respaldado por Estados Unidos, bajo el principio de "una autoridad, una ley, un arma".
El plan incluye la eliminación de túneles, depósitos de armas e instalaciones de producción de armamento.
Hasta el momento, la realidad sobre el terreno en Gaza dista mucho de esta hoja de ruta. El Ejército israelí ha continuado expandiendo su ocupación militar de Gaza, y el primer ministro Benjamin Netanyahu ha declarado que Israel pretende ampliar el área bajo su control al 70% del enclave.
Aún no está claro cuántas fuerzas estarían disponibles para desplegarse con la Fuerza Internacional de Estabilización prevista, ni si las tropas israelíes se retirarían del enclave.