La reconstrucción de Gaza costará siete veces más que todas las reedificaciones anteriores juntas, según Oxfam

La reconstrucción de la Franja de Gaza, sometida a las ofensivas militares israelíes desde octubre de 2023, requerirá un coste siete veces superior a las anteriores, tras todos los grandes ataques de las últimas dos décadas, según ha denunciado en un nuevo informe la organización no gubernamental Oxfam Intermón.

La Evaluación Rápida de Daños y Necesidades (RDNA), que elaboraron de forma conjunta las Naciones Unidas, la Unión Europea (UE) y el Banco Mundial el pasado mes de abril, estipula que Gaza ha sufrido daños y pérdidas económicas valoradas en 57.900 millones de dólares (50.700 millones de euros), con un coste de viviendas de 15.000 millones. Las necesidades de recuperación y reconstrucción ascenderían a 71.400 millones de dólares (62.500 millones de euros) durante la próxima década, 23.000 millones para el primer año y medio.

Oxfam ha comparado este coste con las evaluaciones de recuperación que se elaboraron tras otros periodos de escalada de violencia en la zona en los últimos veinte años: 2009, 2014 y 2021. La suma de las estimaciones que se estipularon en cada caso ascienden a 10.100 millones de dólares, siete veces menos que las necesidades actuales.

Este estudio llega en un momento en el que Israel ha intensificado sus ataques en el territorio en los últimos días, a pesar de los nueve meses de un supuesto alto el fuego que ha sido incumplido en numerosas ocasiones. Desde el ataque de la organización paramilitar sunita Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, más de 73.000 palestinos han muerto en Gaza, 173.000 han resultado heridos y 1,9 millones han sido desplazados por la fuerza. Desde la proclamación del alto el fuego en octubre, las víctimas mortales ascienden a 1.100, según datos del Ministerio de Salud gazatí.

La organización Oxfam ha elaborado, conjuntamente con el Instituto Palestino de Investigación en Políticas Económicas (MAS) y el Centro Palestino de Comercio (PalTrade), una hoja de ruta para la recuperación de Gaza propuesta al Consejo de la Paz, presidido por Estados Unidos. Este plan, explican, aboga por el liderazgo palestino en todas las fases del proceso y por la coordinación de la UE, Egipto, los Estados árabes del Golfo y las Naciones Unidas, en un proceso "protegido frente a modelos de reconstrucción guiados por beneficios económicos".

El coste de los anteriores conflictos Para calcular la suma de los costes de las pasadas reconstrucciones palestinas, Oxfam se ha centrado en los tres principales conflictos bélicos en territorio gazatí previos a 2023 en las últimas dos décadas: Entre diciembre de 2008 y enero de 2009 tuvo lugar la llamada primera guerra de Gaza, una ofensiva militar de las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI), que denominaron Operación Plomo Fundido. Según el Gobierno israelí, estos ataques buscaban destruir la "infraestructura terrorista" de Hamás, que ha gestionado Gaza ininterrumpidamente desde 2006, y actuaban como "represalia" a lanzamientos de proyectiles por parte de milicianos palestinos al sur del país hebreo. El Ministerio de Salud palestino calcula que aproximadamente 1.500 gazatíes fueron asesinados durante los 20 días de conflicto, aunque las FDI aseguran que fueron 1.200. En esta ocasión, el Plan Nacional Palestino de Recuperación y Reconstrucción Temprana cifraba las necesidades para la recuperación en 2.780 millones de dólares nominales (4.170 millones en términos reales, ajustados frente a la inflación). Una nueva escalada de violencia se produjo en 2014, con la Operación Margen Protector, uno de los ataques más violentos del Ejército israelí en Gaza en la historia del siglo XXI. En este caso, los hechos catalizadores de esta tragedia fueron la desaparición y posterior muerte de tres jóvenes israelíes en la Cisjordania ocupada, además del lanzamiento de 200 cohetes al sur de Israel, según las FDI. Esta guerra dejó 2.205 muertos palestinos (1.563 civiles) durante los bombardeos y la incursión terrestre, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en los Territorios Palestinos Ocupados (OCHA). En el bando israelí, murieron 66 soldados y cinco civiles. La Evaluación Detallada de Necesidades de la Autoridad Palestina, la ONU, la UE y el Banco Mundial estipulaba que las reparaciones costarían 3.900 millones de dólares nominales (5.300 millones reales). Palestinos inspeccionan una zona destruida mientras se eleva humo entre los escombros en Jan Yunis, tras los ataques aéreos israelíes contra Gaza el 8 de julio de 2014 Anadolu Agency Anadolu Agency El último conflicto grave en la Franja de Gaza previo a octubre de 2023 data de dos años antes, cuando en mayo de 2021 Hamás y el Ejército israelí protagonizaron un breve, pero duro enfrentamiento de 11 días. El pretexto fueron los enfrentamientos entre manifestantes palestinos y la policía hebrea, con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Israel de desahuciar a seis familias palestinas en el barrio de Sheij Jarrah, en Jerusalén Este. Los bombardeos aéreos provocaron la muerte de 230 gazatíes, incluyendo 130 civiles. Esta vez, el RDNA de las instituciones internacionales estableció un coste de 485 millones de dólares nominales (576 millones reales) para la reconstrucción de Gaza tras el cese de los ataques. La suma del coste de estos tres conflictos proporciona ese total de 10.100 millones de dólares reales. Oxfam afirma en su informe que todas estas reconstrucciones previas quedaron asfixiadas por el bloqueo, las restricciones de acceso y la insuficiencia de la financiación internacional: “A Gaza nunca se le ha permitido terminar de reconstruirse. Una década después de la ofensiva israelí de 2014, las familias seguían esperando viviendas que nunca llegaron y, entonces, volvieron las bombas”, asegura en su escrito Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam Internacional: "El mundo se ha vuelto muy eficaz calculando el coste de la destrucción de Gaza, pero muy ineficaz a la hora de impedirla".