Un ataque israelí acaba con la vida de al menos 8 gazatíes que asistían al funeral de otra víctima

Un ataque aéreo israelí ha matado al menos a ocho palestinos que asistían a un evento funerario en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. El acto honraba a una persona que había fallecido horas antes en otro bombardeo de las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) en el mismo territorio, afirman las autoridades civiles del campamento. Otras 22 personas han resultado heridas, según el Hospital Al Awda del campamento.

Este ataque eleva a 12 el número de víctimas a lo largo de este viernes en Gaza. Antes de esta masacre, el Gobierno de Gaza había comunicado que el número de víctimas de las últimas 72 horas era de 25.

El Ejército del país hebreo ha reconocido en un comunicado compartido con la agencia EFE estar revisando el bombardeo: "Las FDI son conscientes de las denuncias según las cuales civiles no involucrados se vieron afectados por el ataque, se están sometiendo a revisión los resultados", han asegurado.

Esta ofensiva supone uno de los bombardeos más letales de Israel en las últimas semanas. Unos ataques que se producen obviando el alto el fuego que aún se mantiene oficialmente en pie desde octubre de 2025, a pesar de que Israel y Hamás se acusan de violarlo diariamente. Desde entonces, el Ejército israelí se ha cobrado la vida de más de 1.100 palestinos.

La Oficina de Medios del Gobierno en Gaza ha instado a las Naciones Unidas a actuar para detener los ataques israelíes en zona palestina: "Reiteramos nuestra petición a los mediadores que garantizan el acuerdo de alto el fuego y a la ONU para que adopten medidas urgentes con el fin de poner fin al terrorismo sionista en curso y a la implacable maquinaria de muerte", ha exigido la través de un comunicado.

El grupo paramilitar sunita Hamás ha condenado este ataque, calificándolo de una "masacre brutal".

El pasado 6 de julio, esta organización, considerada como terrorista por numerosos países, anunció la disolución del Comité de Seguimiento de la Labor Gubernamental, que ha ejercido el control en la Franja de Gaza durante las últimas dos décadas. Una salida que permitiría la entrada del organismo tecnócrata Comité para la Administración de Gaza, un elemento clave dentro del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump.