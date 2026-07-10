No son gazatíes tirando alimentos de la ayuda humanitaria, son carniceros protestando en Israel

En redes sociales difunden un vídeo de hombres arrojando carne a la calle desde un camión y dicen que son gazatíes tirando comida procedente de la ayuda internacional porque llega en camiones israelíes. Es falso. Las imágenes no se registran en Gaza, sino en Karf Kanna, una ciudad árabe-israelí del norte de Israel. La grabación muestra a unos carniceros protestando por episodios de violencia en su localidad en junio.

"Estos habitantes de Gaza están tirando a la calle la carne que recibió de ayuda internacional simplemente porque llegó en camiones refrigerados israelíes", leemos en un mensaje compartido más de 7.000 veces en X desde el 10 de julio. “Nunca existió la hambruna en Gaza", continúa. El texto va acompañado de un vídeo de 38 segundos donde unos hombres arrojan carne a la calle desde un camión frigorífico. Otras cuentas han compartido el mismo vídeo con mensajes similares en distintos idiomas.