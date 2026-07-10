No son gazatíes tirando alimentos de la ayuda humanitaria, son carniceros protestando en Israel
En redes sociales difunden un vídeo de hombres arrojando carne a la calle desde un camión y dicen que son gazatíes tirando comida procedente de la ayuda internacional porque llega en camiones israelíes. Es falso. Las imágenes no se registran en Gaza, sino en Karf Kanna, una ciudad árabe-israelí del norte de Israel. La grabación muestra a unos carniceros protestando por episodios de violencia en su localidad en junio.
"Estos habitantes de Gaza están tirando a la calle la carne que recibió de ayuda internacional simplemente porque llegó en camiones refrigerados israelíes", leemos en un mensaje compartido más de 7.000 veces en X desde el 10 de julio. “Nunca existió la hambruna en Gaza", continúa. El texto va acompañado de un vídeo de 38 segundos donde unos hombres arrojan carne a la calle desde un camión frigorífico. Otras cuentas han compartido el mismo vídeo con mensajes similares en distintos idiomas.
No son gazatíes despreciando la ayuda internacional
Este vídeo no se registra en Gaza y no muestra a palestinos tirando comida de la ayuda internacional. La grabación corresponde a una protesta de carniceros en Israel. A través de una búsqueda inversa comprobamos que las imágenes circulan en redes al menos desde el 12 de junio de 2026. Lo encontramos en el perfil de Facebook de la plataforma de noticias palestina Rawaq News y en la cuenta de Instagram de Almadina Tv, una televisión local de Nablus (Cisjordania). Ese mismo día, en el perfil de TikTok del periódico israelí Ynet compartieron una grabación que muestra la misma escena desde otra perspectiva. Todos indican que se trata de una protesta de carniceros por la situación de violencia y tiroteos en la ciudad israelí de Kafr Kanna.
Las imágenes no se grabaron en Gaza, sino en Kafr Kanna, una ciudad árabe-israelí en Galilea, en el norte de Israel. En VerificaRTVE hemos localizado tanto la empresa a la que pertenece el camión de los vídeos como el nombre de la carnicería. La compañía del camión es Gold Meat y la carnicería, Maher de Kafr Kanna. En su perfil de Instagram aparece la foto de la fachada del establecimiento que coincide con la que vemos en los vídeos de la protesta.
La prensa local informó entonces de que los hombres del vídeo son carniceros protestando porque la violencia y los tiroteos en su ciudad estaban perjudicando a sus negocios (1, 2). Hemos comprobado que varios medios se hicieron eco esos días de tiroteos y una muerte por disparos en Kafr Kanna. Además, en el diario israelí Ynet, leemos que, el 9 de junio, un hombre enmascarado disparó en la misma carnicería que aparece en los vídeos, en Kfar Kana, causando un herido.
El perfil que publica este mensaje desinforma de manera recurrente y ya te hemos advertido sobre otros contenidos falsos que ha publicado (1, 2, 3 y 4). Este contenido falso lo englobamos dentro de una narrativa desinformativa que busca negar la situación de hambruna en Gaza, de la que ya te hemos hablado en VerificaRTVE (1, 2 y 3).