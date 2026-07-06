Este vídeo del funeral de Alí Jameneí en la mezquita Mosala de Teherán está creado con IA

Mensajes de redes sociales han difundido un vídeo en el que decenas de miles de personas abarrotan el recinto de la mezquita Mosala en Teherán y aseguran que se registra en el funeral por el ayatolá Alí Jameneí, el anterior líder supremo de Irán. Es falso. Son imágenes generadas con inteligencia artificial (IA).

"El funeral de un mártir: Teherán paralizada", leemos en inglés en un mensaje de X que se ha compartido más de 2.000 veces desde el 4 de julio. El vídeo que lo acompaña muestra varios planos aéreos de la mezquita Mosala de Teherán y sus alrededores abarrotados de personas que ondean banderas y pancartas rojas y negras con mensajes en farsi.