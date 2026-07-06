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Este vídeo del funeral de Alí Jameneí en la mezquita Mosala de Teherán está creado con IA

Este vídeo del funeral de Alí Jameneí está creado con IA
Mensaje que comparte un vídeo generado por IA del funeral de Alí Jameneí en Teherán como si fuera real AP/Altaf Qadri/VerificaRTVE
Paula Mayoral Muñoz
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Mensajes de redes sociales han difundido un vídeo en el que decenas de miles de personas abarrotan el recinto de la mezquita Mosala en Teherán y aseguran que se registra en el funeral por el ayatolá Alí Jameneí, el anterior líder supremo de Irán. Es falso. Son imágenes generadas con inteligencia artificial (IA).

"El funeral de un mártir: Teherán paralizada", leemos en inglés en un mensaje de X que se ha compartido más de 2.000 veces desde el 4 de julio. El vídeo que lo acompaña muestra varios planos aéreos de la mezquita Mosala de Teherán y sus alrededores abarrotados de personas que ondean banderas y pancartas rojas y negras con mensajes en farsi. 

Un vídeo creado con inteligencia artificial

En VerificaRTVE hemos analizado el vídeo con varias herramientas de detección de IA y hemos corroborado que ha sido creado con esta tecnología. Como vemos en la imagen inferior, tanto Hive como TruthScan detectan que son imágenes generadas artificialmente con más de un 99% y un 86% de fiabilidad en su predicción, respectivamente. 

Análisis de Hive y TruthScan que muestra que el vídeo está generado con IA

Análisis de Hive y TruthScan que muestra que el vídeo está generado con IA VerificaRTVE

Al reproducir el vídeo, apreciamos algunos fallos propios de la IA en la perspectiva, el movimiento de las pancartas, las multitudes o las estructuras del edificio. Además, comparando un fotograma del vídeo con una imagen actual de la mezquita Imán Jomeini Mosala publicada en julio en Google Maps, encontramos varias diferencias. Como vemos en la imagen inferior, estos errores se aprecian sobre todo en arcos, cúpulas y minaretes de la mezquita. El verificador jordano Misbar señala también que el texto en farsi de las pancartas es incoherente

A la izquierda, una imagen del vídeo creado con IA; a la derecha, una foto real y reciente de Google Maps del edificio original

A la izquierda, una imagen del vídeo creado con IA; a la derecha, una foto real y reciente de Google Maps del edificio original VerificaRTVE

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, murió el 28 de febrero en el ataque militar de EE.UU. e Israel  que marcó el inicio de la guerra. El régimen de los ayatolás está despidiendo a su anterior líder supremo con unos actos multitudinarios que arrancaron el 4 de julio y que se prolongarán hasta el próximo jueves 9. Ese día, el cuerpo del ayatolá Jameneí será enterrado en la ciudad sagrada de Mashad, su lugar natal. 

Millones de personas acompañan al féretro de Alí Jameneí en una procesión masiva por las calles de Teherán
Millones de personas acompañan al féretro de Alí Jameneí en una procesión masiva por las calles de Teherán RTVE.es/Agencias

En VerificaRTVE, te hemos contado cómo, durante la guerra en Oriente Medio, la inteligencia artificial se está utilizando de forma masiva para difundir propaganda bélica, incluso desde los perfiles oficiales de las autoridades de los países en conflicto. Te hemos mostrado también los daños que los ataques de Estados Unidos e Israel han causado en algunos hospitales, colegios y centros deportivos y te hemos ofrecido una reconstrucción visual de la destrucción de una escuela de niñas en Minab

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