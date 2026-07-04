Comienzan en Irán los funerales públicos de Alí Jameneí

En Irán, han comenzado los funerales públicos por el asesinado líder supremo, Alí Jameneí, con la participación de miles de personas que acuden a despedir al dirigente fallecido hace más de cuatro meses en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, primer día de la guerra.

Desde primera hora de la mañana de este sábado, miles de personas se han congregado en la mezquita de Mosala de Teherán para dar el último adiós a quien dirigió la República Islámica durante más de 36 años.

Muchos asistentes portan banderas de Irán y retratos de Jameneí, mientras otros, entre lágrimas y golpes en el pecho, pedían venganza por su muerte.

Con cuatro familiares El ataúd del exlíder supremo, junto con los de cuatro de sus familiares -su hija, su nieta, su yerno y su nuera- fallecidos también en el ataque del 28 de febrero, dominaba la ceremonia desde lo alto del escenario. También destacaba una bandera roja con la frase en inglés Kill Trump (Matar a Trump), en alusión al presidente de Estados Unidos, a quien muchos de los asistentes responsabilizaron por el asesinato de Jameneí. El acto fúnebre en la mezquita de Mosala continuará hasta las 20:00 hora local del domingo (16:30 GMT) y las autoridades iraníes esperan que unos 20 millones de personas participen en las ceremonias de despedida del exlíder supremo.