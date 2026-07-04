Comienzan en Irán los funerales públicos de Alí Jameneí
- La ceremonia en la mezquita de Mosala durará hasta el domingo
- El jueves Jameneí será enterrado en la ciudad santa de Mashad
En Irán, han comenzado los funerales públicos por el asesinado líder supremo, Alí Jameneí, con la participación de miles de personas que acuden a despedir al dirigente fallecido hace más de cuatro meses en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, primer día de la guerra.
Desde primera hora de la mañana de este sábado, miles de personas se han congregado en la mezquita de Mosala de Teherán para dar el último adiós a quien dirigió la República Islámica durante más de 36 años.
Muchos asistentes portan banderas de Irán y retratos de Jameneí, mientras otros, entre lágrimas y golpes en el pecho, pedían venganza por su muerte.
Con cuatro familiares
El ataúd del exlíder supremo, junto con los de cuatro de sus familiares -su hija, su nieta, su yerno y su nuera- fallecidos también en el ataque del 28 de febrero, dominaba la ceremonia desde lo alto del escenario.
También destacaba una bandera roja con la frase en inglés Kill Trump (Matar a Trump), en alusión al presidente de Estados Unidos, a quien muchos de los asistentes responsabilizaron por el asesinato de Jameneí.
El acto fúnebre en la mezquita de Mosala continuará hasta las 20:00 hora local del domingo (16:30 GMT) y las autoridades iraníes esperan que unos 20 millones de personas participen en las ceremonias de despedida del exlíder supremo.
Homenaje político
La víspera se ha celebrado una ceremonia de homenaje a Jameneí con la participación de altos cargos iraníes y extranjeros, entre ellos los primeros ministros de Pakistán y Armenia; los presidentes de Irak, Tayikistán y Georgia; además de representantes de Rusia, China, Siria, Líbano, Afganistán, Marruecos, Catar, Omán, Arabia Saudí, Nicaragua y Cuba, entre otros.
encarcelados por el régimen de los ayatolás
Mientras la República Islámica celebra sus exequias por Ali Khamenei, líder
supremo, durante casi 37 años, los opositores iraníes esperan el momento
para seguir con las protestas
Mientras el mundo internacional está celebrando como un homenaje del funeral
del gran asesino del pueblo iraní, nadie se acuerda
de 90 millones de personas que se tienen que esconder en casa hasta que
llegue otra vez
el momento adecuado y que puedan salir a la calle.
Piden a Estados Unidos, a la comunidad
internacional y a las ONGs que ayuden al pueblo y no los traicionen, que no
acepten a la República
Islámica como un gobierno legítimo.
Cualquier país que llegue
a un acuerdo con la República Islámica es traicionar al pueblo de Iran.
Iran sigue
estar en guerra. Seis meses han matado a más de 800
personas.
Según la Agencia Rana,
en las protestas de enero de este año murieron 5.000 personas, incluidos 207
miembros de las fuerzas de seguridad
y hubo más de 50.000 detenidos.
¿Cómo salvajemente mataron a nuestra gente?
Yo tengo un video de dos minutos.
No te quiero torturar porque no te vas a olvidar de lo que has visto
compatriotas no pongan en peligro sus vidas en Irán durante los funerales
Han convocado a los activistas en el extranjero a protestar entre el 4 y 9
de julio frente a las embajadas
de Estados Unidos en el mundo
Tantas personas no se han sacrificado por el tema de energía nuclear o por el
destrecho de Hormuz.
La gente de Irán
quiere cambio de régimen.
Lucharemos hasta acabar con este régimen buscando seres humanos en un
mundo
de monstruos, proclama Arezzo
El lunes, el cortejo fúnebre recorrerá la capital iraní; el martes se trasladará a la ciudad santa de Qom y el miércoles continuará en Irak.
Finalmente, el jueves, Jameneí será enterrado en la ciudad sagrada de Mashad, en el noreste del país, en el mausoleo del imán Reza, el octavo imán del chiísmo.