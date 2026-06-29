Trump anuncia que Irán ha solicitado una reunión de urgencia este martes en Doha

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sacudido el tablero geopolítico internacional al anunciar que el gobierno de Irán ha solicitado un encuentro bilateral urgente. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmado este lunes que los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner volarán a Doha (Qatar) para liderar las reuniones de alto nivel que arrancan este martes. "Por nuestra parte, estamos cumpliendo con nuestro compromiso con el alto el fuego. La violencia será respondida con violencia", ha añadido Leavitt.

"El enviado especial Witkoff y Jared Kushner viajarán a Doha para mantener reuniones de alto nivel esta semana, mientras seguimos discutiendo el memorando de entendimiento. Al margen de esas conversaciones de alto nivel, se llevarán a cabo las conversaciones técnicas", ha detallado Leavitt en una entrevista con Fox News. Horas antes, el propio Trump adelantaba la cita en sus redes sociales de forma contundente: «IRÁN HA SOLICITADO UNA REUNIÓN. ¡TENDRÁ LUGAR MAÑANA EN DOHA!».

Esta cumbre a contrarreloj se produce inmediatamente después de un fin de semana crítico, en el que una oleada de ataques recíprocos ha puesto al borde del colapso el acuerdo de paz alcanzado hace solo unos días para poner fin a las hostilidades. Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento de 14 puntos, con el objetivo de poner fin a cuatro meses de conflicto el 17 de junio. En virtud de este acuerdo, ambas partes se comprometieron a cesar las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

El anuncio llega por sorpresa y abre un nuevo e incierto capítulo en las tensas relaciones entre Washington y Teherán. La elección de Doha como sede no es casual: Qatar ha funcionado de manera recurrente como un puente diplomático clave y mediador neutral en la región, facilitando anteriormente conversaciones indirectas y canjes de prisioneros entre ambas naciones.

Tras ataques cruzados Los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán de las últimas horas ponen cada vez más en riesgo el acuerdo de paz alcanzado hace solo unos días entra ambos gobiernos. Teherán ha asegurado este domingo que ha destruido ocho infraestructuras militares estadounidenses en Kuwait y Baréin en respuesta a los nuevos bombardeos de Estados Unidos contra objetivos iraníes. Además, ha advertido de que, a partir de ahora, actuará "con mayor firmeza que antes" contra los buques que considere infractores en el estrecho de Ormuz. "Se lanzaron misiles balísticos y drones contra ocho importantes infraestructuras del Ejército estadounidense asesino de niños en la base de Ali Al Salem, en Kuwait, y contra la Quinta Flota Naval en el puerto de Salman, en Baréin, destruyéndolas y respondiendo con firmeza a las recientes agresiones de Estados Unidos", ha explicado la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar de élite. El documento indica que los ataques fueron realizados de manera conjunta por las Fuerzas Naval y Aeroespacial de la Guardia poco después de que Estados Unidos lanzara una nueva serie de bombardeos contra contra infraestructuras de vigilancia militar, sistemas de comunicaciones, posiciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades iraníes para el despliegue de minas navales. Irán ataca infraestructras de EE.UU. en Kuwait y Baréin tras nuevos bombardeos de Washington La Guardia Revolucionaria ha denunciado los ataques estadounidenses como un incumplimiento del memorando de entendimiento firmado entre ambas partes la semana pasada para poner fin a la guerra y advirtió de que cualquier nueva agresión de EE.UU., "cualquiera que sea el pretexto", recibirá una "respuesta aplastante". Asimismo, aseguró que la violación del alto el fuego supondrá la paralización de todo el proceso previsto en el memorando.