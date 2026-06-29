La secretaria de Zapatero comparece en la comisión del Senado sobre las presuntas irregularidades en la SEPI

Gertrudis Alcázar, la secretaria personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero e imputada por un juez de la Audiencia Nacional por su presunta implicación en delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra, comparece este lunes en el Senado ante la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En la comparecencia, prevista a las 11:00 en la Cámara Alta, Alcázar se podría acoger a su derecho de no declarar al encontrarse imputada por el juez José Luis Calama en la causa que investiga las presuntas irregularidades con el rescate a la aerolínea. El magistrado ve indicios de su "participación directa en los hechos" y la sitúa como "una pieza operativa esencial dentro de la red organizada, desarrollando su actividad desde la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero".

Según ha explicado el PP, con su citación en el Senado buscan esclarecer cuestiones relacionadas con el entorno del expresidente socialista, entre ellas la procedencia de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, encontradas por la UCO durante un registro practicado el pasado mes de mayo en un despacho vinculado a Zapatero, así como otras cuestiones relativas a la gestión económica de su entorno.

También comparecerá este lunes Jesús María Gómez, quien era el comisario de policía en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020, cuando aterrizó allí el avión de la entonces vicepresidenta y ahora presidenta venezolana, Delcy Rodríguez. El PP quiere interrogarle sobre las circunstancias que rodearon la llegada a España de la entonces vicepresidenta venezolana y sobre la actuación de las autoridades españolas durante aquella visita.

El nombre de Gómez Martín apareció además en las primeras diligencias judiciales del denominado caso Plus Ultra, en las que la entonces instructora apuntó a la posible recepción de "favores y gratificaciones" por parte de la presunta trama investigada, según consta en el sumario de la causa.