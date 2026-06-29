La secretaria de Zapatero comparece en la comisión del Senado sobre las presuntas irregularidades en la SEPI
- Gertrudis Alcázar se podría acoger a su derecho de no declarar al encontrarse imputada en el caso Plus Ultra
- También compare este lunes quien era el comisario de policía en Barajas cuando aterrizó allí el avión de Delcy Rodríguez
Gertrudis Alcázar, la secretaria personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero e imputada por un juez de la Audiencia Nacional por su presunta implicación en delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra, comparece este lunes en el Senado ante la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En la comparecencia, prevista a las 11:00 en la Cámara Alta, Alcázar se podría acoger a su derecho de no declarar al encontrarse imputada por el juez José Luis Calama en la causa que investiga las presuntas irregularidades con el rescate a la aerolínea. El magistrado ve indicios de su "participación directa en los hechos" y la sitúa como "una pieza operativa esencial dentro de la red organizada, desarrollando su actividad desde la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero".
Según ha explicado el PP, con su citación en el Senado buscan esclarecer cuestiones relacionadas con el entorno del expresidente socialista, entre ellas la procedencia de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, encontradas por la UCO durante un registro practicado el pasado mes de mayo en un despacho vinculado a Zapatero, así como otras cuestiones relativas a la gestión económica de su entorno.
También comparecerá este lunes Jesús María Gómez, quien era el comisario de policía en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020, cuando aterrizó allí el avión de la entonces vicepresidenta y ahora presidenta venezolana, Delcy Rodríguez. El PP quiere interrogarle sobre las circunstancias que rodearon la llegada a España de la entonces vicepresidenta venezolana y sobre la actuación de las autoridades españolas durante aquella visita.
El nombre de Gómez Martín apareció además en las primeras diligencias judiciales del denominado caso Plus Ultra, en las que la entonces instructora apuntó a la posible recepción de "favores y gratificaciones" por parte de la presunta trama investigada, según consta en el sumario de la causa.
Marlaska y el ex número dos del PSOE de Navarra comparecen este martes
Esta semana también está previsto que comparezca del Interior, Fernando Grande-Marlaska y del ex número dos del PSOE de Navarra Ramón Alzórriz en las comisiones de investigación del Senado sobre el denominado caso Koldo y la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Alzórriz dimitió en junio de 2025 tras conocerse que su pareja había trabajado entre 2021 y 2024 en la empresa Servinabar. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en sus investigaciones que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán poseía supuestamente el 45 por ciento de esta empresa, adjudicataria de las obras de los túneles de Belate.
El ex número dos del PSOE de Navarra aseguró entonces que desconocía la participación de Cerdán en la compañía y defendió que la contratación de su pareja "no era indicio de nada", aunque justificó su dimisión como un "ejercicio de honestidad" para no perjudicar ni a su partido ni al Gobierno de Navarra.
Después, a las 16:00 horas, comparecerá el ministro del Interior para informar sobre distintos aspectos relacionados con la denominada trama de Leire Díez, especialmente sobre los contactos mantenidos entre la exmilitante socialista y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que el pasado 16 de junio reconoció en la comisión del Interior en el Senado que mantuvo dos encuentros con Leire Díez, pero negó haber participado en ninguna trama contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, sostuvo en una rueda de prensa en la Cámara Alta que Marlaska deberá explicar las reuniones mantenidas entre ambas, así como las medidas de protección concedidas a Díez. La portavoz acusó al titular de Interior de haber "mentido" sobre estos encuentros y reclamó explicaciones acerca de "por qué puso escolta a Díez, quién se lo ordenó y por qué negó unas reuniones que posteriormente fueron reconocidas".
Con estas iniciativas, los populares buscan continuar con las investigaciones parlamentarias impulsadas en el Senado, donde cuentan con mayoría absoluta, para esclarecer las presuntas responsabilidades políticas derivadas tanto del caso Koldo como de otras actuaciones vinculadas al entorno del PSOE y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.