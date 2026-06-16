La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, acude el Senado tras revelar la UCO encuentros con Leire Díez
- Según los informes de la UCO, la directora de la Benemérita habría mantenido hasta tres reuniones con Díez
- La comparecencia tendrá lugar a las 16 horas, en el marco de la comisión de Interior de la Cámara Alta
La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, acude este martes al Senado a petición del PP después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) incluyera en un informe que había mantenido encuentros con la exmilitante del PSOE Leire Díez, investigada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por una presunta trama para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el Partido Socialista y el Gobierno.
Asociaciones de agentes de la Benemérita también han exigido explicaciones tras detectar "contradicciones" de Mercedes González en la versión que ofreció el Ministerio del Interior; en un inicio se había negado que la directora de la Guardia Civil hubiera mantenido ningún tipo de contacto con Leire Díez.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insisitido en que los encuentros entre González y la exmilitante del PSOE no se abordó "nada relativo a una trama". El Gobierno también mantiene que el presidente Pedro Sánchez no tiene ningún conocimientos de "las andanzas" de Leire Díez.
La comparecencia tendrá lugar a partir de las 16 horas, en el marco de la comisión de Interior de la Cámara Alta. Algunos partidos ya ha avanzado que preguntarán a Mercedes González sobre los contactos con Leire Díaz y si asumirá responsabilidades después de que la UCO registrara la sede de su dirección general en busca de información sobre este caso.
Encuentros de González con Leire
Según los informes de la UCO, la directora de la Benemérita habría mantenido hasta tres reuniones con Leire Díez; la exmilitante socialista le habría hecho llegar a la responsable del cuerpo policial "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando", según la investigación de la Unidad Central Operativa.
El mismo informe incluye pesquisas que constatan la existencia de una relación entre Leire Díez y Mercedes González "previa" al nombramiento de esta, que continúa después de acceder al cargo, ya que "se ha podido constatar la existencia de al menos tres reuniones entre ambas", celebradas el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.
En un primer momento se negó desde el Ejecutivo que la directora de la Guardia Civil se reuniera con Díez, pero días más tarde la propia Benemérita emitió un comunicado en el que se admitían al menos dos reuniones entre ellas.
Mercedes González se ha pronunciado sobre estos encuentros, llegando a asegurar que cuando se vio con con Leire Díez no era para perjudicar a la UCO. Asimismo, sustuvo que cortó la relación cuando esta le pidió que recuperara al comandante Rubén González, implicado en el 'caso Koldo', en su cargo.
En defensa de la directora de la Guardia Civil había salido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Dijo no tener "ningún conocimiento de ninguna intromisión" de mandos de la Guardia Civil sobre agentes de la UCO y defensió la "plena honestidad" de Mercedes González.