La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, acude el Senado tras revelar la UCO encuentros con Leire Díez

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, acude este martes al Senado a petición del PP después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) incluyera en un informe que había mantenido encuentros con la exmilitante del PSOE Leire Díez, investigada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por una presunta trama para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el Partido Socialista y el Gobierno.

Asociaciones de agentes de la Benemérita también han exigido explicaciones tras detectar "contradicciones" de Mercedes González en la versión que ofreció el Ministerio del Interior; en un inicio se había negado que la directora de la Guardia Civil hubiera mantenido ningún tipo de contacto con Leire Díez.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insisitido en que los encuentros entre González y la exmilitante del PSOE no se abordó "nada relativo a una trama". El Gobierno también mantiene que el presidente Pedro Sánchez no tiene ningún conocimientos de "las andanzas" de Leire Díez.

La comparecencia tendrá lugar a partir de las 16 horas, en el marco de la comisión de Interior de la Cámara Alta. Algunos partidos ya ha avanzado que preguntarán a Mercedes González sobre los contactos con Leire Díaz y si asumirá responsabilidades después de que la UCO registrara la sede de su dirección general en busca de información sobre este caso.