La UCO asegura que la directora de la Guardia Civil se reunió "al menos" tres veces con Leire Díez

La exmilitante del PSOE Leire Díez se reunió al menos en tres ocasiones con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y le habría hecho llegar a la responsable del cuerpo "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando", según la UCO.

Así consta en un atestado incluido en el sumario de la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre una supuesta trama, presuntamente pagada con fondos del PSOE, para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra este partido y el Gobierno, que estaría liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por Díez.

Dice el informe de la UCO que las pesquisas constatan la existencia de una relación entre Leire Díez y Mercedes González "previa" al nombramiento de esta, que continúa después de acceder al cargo, ya que "se ha podido constatar la existencia de al menos tres reuniones entre ambas", celebradas el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.

Para la UCO, existen indicios de que la exmilitante "estaría haciendo llegar" a González "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando". Además, Leire Díez habría pretendido el inicio de una "investigación interna" en el seno de la Guardia Civil y "dirigida contra su Unidad Central Operativa, previsiblemente valiéndose de la propia directora". Fuentes de Interior han asegurado a RTVE que "nunca Mercedes y Leire se han reunido en la Dirección General de la Guardia Civil".