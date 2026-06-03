La UCO asegura que la directora de la Guardia Civil se reunió "al menos" tres veces con Leire Díez
- La exmilitante del PSOE instó a Mercedes González a que iniciase una "investigación interna" contra la unidad
- González activó su borrado automático de mensajes de WhatsApp con la exmilitante, según los agentes
La exmilitante del PSOE Leire Díez se reunió al menos en tres ocasiones con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y le habría hecho llegar a la responsable del cuerpo "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando", según la UCO.
Así consta en un atestado incluido en el sumario de la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre una supuesta trama, presuntamente pagada con fondos del PSOE, para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra este partido y el Gobierno, que estaría liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por Díez.
Dice el informe de la UCO que las pesquisas constatan la existencia de una relación entre Leire Díez y Mercedes González "previa" al nombramiento de esta, que continúa después de acceder al cargo, ya que "se ha podido constatar la existencia de al menos tres reuniones entre ambas", celebradas el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.
Para la UCO, existen indicios de que la exmilitante "estaría haciendo llegar" a González "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando". Además, Leire Díez habría pretendido el inicio de una "investigación interna" en el seno de la Guardia Civil y "dirigida contra su Unidad Central Operativa, previsiblemente valiéndose de la propia directora". Fuentes de Interior han asegurado a RTVE que "nunca Mercedes y Leire se han reunido en la Dirección General de la Guardia Civil".
Díez se jactaba de su relación con la directora de la Guardia Civil
"En este contexto y considerando además el conocimiento que en ese momento la directora general ya ostentaría sobre la actividad que Leire venía desarrollando contra la Unidad Central Operativa, tuvo lugar la secuencia de hechos" de los días 9 y 10 de mayo de 2025, cuando se publicó una noticia titulada "Un juez abre diligencias contra Koldo por 'vejaciones' a su mujer tras analizar la denuncia de la UCO" y otra sobre mensajes entre José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno.
Sendas noticias que, supuestamente y según las propias palabras de Leire Díez -dice el informe- "habrían provocado que esta se jugara "una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO".
Según la UCO, "en consonancia con las pretensiones" de la exmilitante socialista de que se iniciara una investigación interna por las filtraciones, entre el 9 y 14 de mayo de 2025 "por parte de la Dirección General de la Guardia Civil, y desconociendo de forma concreta quién lo decretó, tuvo lugar la incoación de una información reservada". Iba dirigida "sobre los investigadores de la Unidad Central Operativa, siendo previsiblemente el objetivo de la misma el esclarecimiento de las filtraciones que podrían haber tenido lugar", añade el informe.
En el auto se expone para una mejor comprensión de los hechos una línea temporal en la que se recogen aquellos hitos de mayor interés en relación con la incoación de esta información reservada.
La UCO relata también como al día siguiente de las publicaciones de las informaciones sobre Koldo y las conversaciones de Ábalos y Pedro Sánchez, el 11 de mayo de 2025, "se produce un hecho relevante en la conversación a través de WhatsApp entre ambas": Leire Díez y Mercedes González. Y es que se registraron en el chat de la exmilitante y la directora general dos mensajes automáticos que la UCO plasma en el informe.
"El primero de ellos resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva y, por su parte, el segundo resulta indicativo de que en esa fecha y a esa hora, por parte de la directora general de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas", concluye.
De las conversaciones que la UCO ha intervenido, los investigadores concluyen una relación de confianza entre las dos y la propia Díez se jactaba de tener relación con la directora de la Guardia Civil. Recientemente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó a preguntas de los periodistas que la directora de la Guardia Civil haya mantenido alguna reunión ni con la exmilitante socialista ni con "cualquier otra" persona de las investigadas en la causa abierta por el juez Pedraz.
"Mi siguiente conversación va a ser con la Directora de la Guardia Civil[. .. ] es de mi confianza" o "Tengo que hablar con Mercedes. No hay confianza con Marlaska. La llamo hoy", son algunos de los mensajes de la exmilitante socialista en sus conversaciones de WhatsApp.
Por ese motivo, la UCO cree que Díez podría utilizar su "amistad con la DG de la GC" (como ella escribe) en asuntos relacionados con la actividad que se investiga en la causa. Así, en sentido, llegó a decir al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, investigado en la causa: "tengo que comprobarlo, pero creo que la unidad de la UCO que intervino es la misma que estamos investigando. Y recuerda que tengo amistad con la DG de la GC".
En otra conversación, Díez expuso al abogado Ismael Oliver, imputado en la causa: "No estuvo mal la reunión con la directora de la GC' y "voy a ver si sigo alimentando esa vía". Oliver le respondió: "Me alegro mucho. A ver si por lo menos paramos el linchamiento y nos podemos enfrentar con cierta igualdad de armas".