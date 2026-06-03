El Gobierno dice estar "tranquilo" mientras lee el sumario del caso Leire y el PP lo califica de "vergonzante"

Mientras el Gobierno lee en detalle el sumario del llamado caso Leire, fuentes de Moncloa aseguran que en el Ejecutivo están tranquilos e insisten en que las explicaciones llegarán, tal como prometieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró.

RTVE ha tenido acceso a la parte del sumario levantado por el juez Pedraz de la Audiencia Nacional. Hace una semana los agentes de la UCO entraron en la sede sede del Partido Socialista, en la madrileña calle Ferraz, para recabar información sobre la investigación que atañe a la exmilitante socialista.

En el PSOE leen con atención cada página del documento de Pedraz e insisten en que las alusiones que "parece haber" al presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez son "indirectas". Creen que se demostrará que todo quedará en Santos Cerdán.

El Partido Socialista también llama la atención sobre el hecho de que los agentes ponen esas afirmaciones "en boca de terceros", en concreto Leire Díez y hacen un llamamiento a la prudencia antes de realizar más consideraciones.

El presidente del Gobierno, que este miércoles ha participado en la clausura de las jornadas del Cercle d''Economía en Barcelona, ha eludido responder a las preguntas de los medios sobre el sumario y los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista. Desde la capital catalana, Pedro Sánchez ha anunciado que esta misma semana se iniciarán los trámites para elaborar los presupuestos generales del Estado de 2017, despejando dudas sobre la continuidad de la legislatura.

Sánchez anunció que comparecerá en el Congreso para hablar de la situación política tras las últimas investigaciones judiciales en una sesión en la que también dará cuenta del último Consejo Europeo.

Desde Murcia, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha expresado hoy "respeto máximo a la Justicia". Aagesen ha señalado que "es una investigación en curso, es un sumario" por lo que ha insistido en pedir "respeto máximo a la justicia. Es lo que puedo decir en este momento", ha comentado.

También se ha pronunciado al respecto el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que ha mostrado"tranquilidad absoluta" ante las investigaciones judiciales en curso sobre el caso Leire y sostuvo que el tiempo pondrá "todo en su sitio". Desde París, donde participa en una reunión de la OCDE, López ha señalado que "el tiempo pondrá todo en su sitio. Lo que sí le puedo decir, lo que sí sabemos todos, es que Pedro Sánchez, no como presidente del Gobierno sino como secretario general (del PSOE), fue víctima del espionaje de la Kitchen".

El ministro respondía de esta manera a una pregunta sobre las afirmaciones del exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Rafael Yuste, quien aseguró ante los agentes que le tomaron declaración el pasado 27 de mayo que el Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo ordenó "ponerse de perfil" en las causas que afectasen al hermano del presidente del Gobierno.