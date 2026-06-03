El director de la Guardia Civil ordenó a la UCO que no investigara al entorno de Pedro Sánchez

Leonardo Marcos, director de la Guardia Civil entre junio de 2023 y septiembre de 2024, instó presuntamente al jefe de la Unidad Central Operativa, UCO, a que no investigara al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, que justo estos días está siendo juzgado por tráfico de influencias. En el sumario del caso Leire, al que ha tenido acceso RTVE, figuran las declaraciones que prestaron varios agentes del cuerpo en calidad de testigos sobre las órdenes que recibieron tanto de Marcos como del Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas.

El juez Santiago Pedraz ha incorporado a la causa el testimonio de varios agentes en el marco de la investigación abierta sobre las maniobras impulsadas por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y Leire Díez para torpedear las investigaciones judiciales y policiales contra el partido y el Gobierno.

Declaración del jefe de la UCO en la que señala que recibió órdenes para no investigar el entorno de Pedro Sánchez RTVE

El jefe de la UCO declaró que había recibido órdenes para no investigar de forma "proactiva" el caso del hermano de Sánchez. El alto mando señaló que participó en una reunión convocada después de que su unidad solicitara el acceso a varios correos electrónicos vinculados a la investigación sobre David Sánchez.

En dicho encuentro, celebrado el 12 julio de 2024, participaron también Marcos y Llamas. El director de la Guardia Civil, según el testimonio del jefe de la UCO, aseguró que el oficio planteado era "totalmente prospectivo y malintencionado". Además, apuntó, según recoge el sumario, "que la credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba por los suelos". "Así mismo, solicitó que el siguiente viernes (19 de julio), el informe a efectuar por la unidad ‘tiene que estar analizado y que no haya nada".

En una reunión posterior, el DAO "indicó a los presentes que, en 'aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política', no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de 'que nos pusiéramos de perfil', debiendo ser, en este caso concreto, la Autoridad Judicial quien tomase la iniciativa", según la declaración que prestó el jefe de la UCO reseñada en el sumario.

"En el marco de dicha reunión, el testigo manifiesta que por parte del DAO, este les indicó que, en aquellas investigaciones vinculadas a la corrupción política, y en la misma línea de las directrices trasladadas por el Director General de la Guardia Civil, en la reunión referida por el testigo efectuada en fecha 12 de julio, indicó que la Unidad investigadora no fuera proactiva respecto a dichas investigaciones", añade el sumario, haciéndose eco de la ampliación de declaración que prestó el jefe de la UCO.

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