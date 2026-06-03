El PP vuelve a solicitar la comparecencia de Salvador Illa y Leire Díez en el Senado en el marco del caso Koldo

El PP vuelve a hacer uso de su mayoría absoluta en el Senado para ampliar la petición de comparecientes en la comisión de investigación del caso Koldo y que ahora pretende abordar también las pesquisas sobre la trama que rodea a Leire Díez. En este sentido, los populares quieren citar en la Cámara Alta al president de la Generalitat, Salvador Illa, a la propia Leire Díez, pero también al secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, y a quien fuera director de comunicación del PSOE, Ion Antolín.

Estas nuevas peticiones llegan después de que la semana pasada el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz desvelara supuestas maniobras del PSOE para frenar causas judiciales contra el partido o contra el Gobierno.

En el caso de Salvador Illa, ya compareció en la misma comisión antes de las elecciones catalanas de 2024. En el auto conocido la semana pasada, el juez Pedraz apuntaba a pagos dudosos en la campaña de hace dos años del PSC para la presidencia de la Generalitat.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha defendido esta ampliación de comparecientes para "esclarecer responsabilidades políticas" y habla de un "comando cloacas" en La Moncloa. García también apunta directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "La conexión Moncloa y cloacas no es una hipótesis política, es un hecho documentado en un auto judicial", ha asegurado este miércoles en rueda de prensa.

"El comando cloacas tendrá que comparecer en la comisión de investigación en el caso Koldo. Lo hará Leire Díez, el brazo ejecutor. Tendrá que contratos quién dio la orden, qué recibió a cambio y a quién reportaba directamente", ha remarcado. También ha insistido en que la citación de Antonio Hernando se debe a que él representa "el enlace entre las cloacas y la Moncloa".