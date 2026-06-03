El PP vuelve a solicitar la comparecencia de Salvador Illa y Leire Díez en el Senado en el marco del caso Koldo
- Estas peticiones llegan después de que el juez desvelara supuestas maniobras del PSOE para frenar causas judiciales
- Illa sostiene que el PSC está "libre de corrupción" tras el requerimiento de información sobre la campaña de 2024
El PP vuelve a hacer uso de su mayoría absoluta en el Senado para ampliar la petición de comparecientes en la comisión de investigación del caso Koldo y que ahora pretende abordar también las pesquisas sobre la trama que rodea a Leire Díez. En este sentido, los populares quieren citar en la Cámara Alta al president de la Generalitat, Salvador Illa, a la propia Leire Díez, pero también al secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, y a quien fuera director de comunicación del PSOE, Ion Antolín.
Estas nuevas peticiones llegan después de que la semana pasada el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz desvelara supuestas maniobras del PSOE para frenar causas judiciales contra el partido o contra el Gobierno.
En el caso de Salvador Illa, ya compareció en la misma comisión antes de las elecciones catalanas de 2024. En el auto conocido la semana pasada, el juez Pedraz apuntaba a pagos dudosos en la campaña de hace dos años del PSC para la presidencia de la Generalitat.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha defendido esta ampliación de comparecientes para "esclarecer responsabilidades políticas" y habla de un "comando cloacas" en La Moncloa. García también apunta directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "La conexión Moncloa y cloacas no es una hipótesis política, es un hecho documentado en un auto judicial", ha asegurado este miércoles en rueda de prensa.
"El comando cloacas tendrá que comparecer en la comisión de investigación en el caso Koldo. Lo hará Leire Díez, el brazo ejecutor. Tendrá que contratos quién dio la orden, qué recibió a cambio y a quién reportaba directamente", ha remarcado. También ha insistido en que la citación de Antonio Hernando se debe a que él representa "el enlace entre las cloacas y la Moncloa".
Illa sostiene que el PSC está "libre de corrupción"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado este miércoles los ataques al PSC basados en "rumores" y ha dicho tener la "tranquilidad" de que los socialistas catalanes han actuado bien y con "transparencia" sobre el auto del juez Pedraz. "Mi partido, el PSC, está libre de corrupción", ha asegurado en la sesión de control en el Parlament, a preguntas de varios partidos.
La oposición ha hecho alusión principalmente al caso Leire y al caso Zapatero, principalmente por sus vínculos con la china Huawei. "Actúo con la tranquilidad de quien se ha comportado bien en todo momento y circunstancia, actúo con toda transparencia y doy todas las explicaciones. Si alguien no las quiere escuchar tenemos un problema, pero sobre todo quien no las quiere escuchar, no yo", ha señalado Illa.