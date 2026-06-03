El PP y Vox alcanzan un acuerdo en Castilla y León para investir a Mañueco como presidente de la Junta
- Las negociaciones se han centrado en estas últimas horas en los plazos y la estructura del gobierno
El PP y Vox han cerrado un acuerdo de gobierno en Castilla y León por el que Alfonso Fernández Mañueco volverá a ser investido presidente de la Junta después de que en las últimas horas ambas formaciones asegurasen que el pacto estaba muy cerca.
Fuentes de ambas formaciones han confirmado el acuerdo y se espera que a las 12:00 comparezcan en una rueda de prensa conjunta Mañueco y Carlos Pollán en las Cortes de Castilla y León para dar detalles de su contenido.
Todavía no se ha fijado la fecha del debate de investidura, aunque es probable que sea el 10 de junio.
“🔴 ÚLTIMA HORA | PP y Vox alcanzan un acuerdo de Gobierno en Castilla y León para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco— Radio 5 (@radio5_rne) June 3, 2026
▪️Las Cortes autonómicas fijarán fecha para el debate, que será probablemente el próximo miércoles, 10 de junio
🎙️ @Margaenriquez (@RTVEcyl ) pic.twitter.com/aDw508LBKw“
Fuentes de Génova han valorado el pacto alcanzado como un paso más para el PP consolidando su poder autonómico antes de que lleguen las elecciones generales y señalan que Castilla y León se ha protegido durante los próximos cuatro años de tener un gobierno de izquierdas.
Los plazos de cumplimiento y la estructura del Ejecutivo
Las negociaciones se han centrado en estas últimas horas en establecer plazos asumibles de cumplimiento de las medidas incluidas y la estructura definitiva del gobierno de coalición.
Mañueco y Pollán anunciarán tanto el contenido del acuerdo, que se prevé similar a los alcanzados por los mismos partidos en Extremadura y Aragón, como el reparto de los departamentos y los plazos en que piensan cumplir cada compromiso, han añadido las mismas fuentes.
Las conversaciones entre el PP y Vox se habían intensificado en las últimas semanas tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo y estaban muy avanzadas este lunes. Así lo confirmó el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, mientras que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, expresaba su confianza en que se podía concretar en las próximas horas o días.