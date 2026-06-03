El PP y Vox alcanzan un acuerdo en Castilla y León para investir a Mañueco como presidente de la Junta

El PP y Vox han cerrado un acuerdo de gobierno en Castilla y León por el que Alfonso Fernández Mañueco volverá a ser investido presidente de la Junta después de que en las últimas horas ambas formaciones asegurasen que el pacto estaba muy cerca.

Fuentes de ambas formaciones han confirmado el acuerdo y se espera que a las 12:00 comparezcan en una rueda de prensa conjunta Mañueco y Carlos Pollán en las Cortes de Castilla y León para dar detalles de su contenido.

Todavía no se ha fijado la fecha del debate de investidura, aunque es probable que sea el 10 de junio.

“🔴 ÚLTIMA HORA | PP y Vox alcanzan un acuerdo de Gobierno en Castilla y León para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco



▪️Las Cortes autonómicas fijarán fecha para el debate, que será probablemente el próximo miércoles, 10 de junio



🎙️ @Margaenriquez (@RTVEcyl ) pic.twitter.com/aDw508LBKw“ — Radio 5 (@radio5_rne) June 3, 2026

Fuentes de Génova han valorado el pacto alcanzado como un paso más para el PP consolidando su poder autonómico antes de que lleguen las elecciones generales y señalan que Castilla y León se ha protegido durante los próximos cuatro años de tener un gobierno de izquierdas.