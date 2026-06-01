El PP y Vox hablan de negociaciones "muy avanzadas" para cerrar un acuerdo de gobierno en Castilla y León

Las negociaciones entre el PP y Vox para cerrar un acuerdo de gobierno de PP y Vox en Castilla y León se han intensificado en las últimas semanas tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo y están muy avanzadas, según han asegurado fuentes de ambas formaciones. El líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que este lunes están ultimando el acuerdo, mientras que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha dicho que confía en que se concretará en las próximas horas o días.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado en una entrevista en Telecinco, que el pacto con Vox en Castilla y León se está "ultimando" y que el Ejecutivo volverá a estar liderado por el popular Alfonso Fernández Mañueco. Y ha precisado que, de momento, Mañueco no le ha confirmado que se haya cerrado el pacto, pero sí que "se está ultimando el acuerdo esta mañana".

"Estamos cerca de poder llegar a un acuerdo de gobierno pero aún no está cerrado. Hay flecos que cerrar, para hablar y estoy convencido que desde Castilla y León nuestros compañeros podrán anunciarlo lo antes posible cuando se materialice. Aún hay margen pero confío que será en las próximas horas o días", ha asegurado por su parte Garriga.

Fuentes del PP han asegurado que esas negociaciones para investir a Fernández Mañueco presidente están "muy avanzadas" pero todavía "no cerradas". En el mismo sentido se han pronunciado en declaraciones a EFE fuentes de Vox al asegurar que las negociaciones están muy avanzadas y que esperan que el acuerdo quede rubricado, como muy tarde, este miércoles.

El PP ganó los pasados comicios en Castilla y León con 33 escaños, dos más que en la anterior cita electoral, y el 35,4% de los votos, pero ha necesitado pactar con otros grupos parlamentarios al estar la mayoría absoluta en 42 procuradores. El PSOE quedó en segunda posición con 30 representantes mientras que los de Vox sumaron un procurador más, hasta lograr 14.