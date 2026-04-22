El PP y Vox anticipan un acuerdo inminente de gobierno en Aragón

El pacto de gobierno en Aragón entre el PP y Vox, gracias al cual el popular Jorge Azcón seguirá en el poder, puede ser cuestión de "horas". Así lo han asegurado este miércoles las dos partes, que han evitado entrar en detalles de las cuestiones que figurarán en un momento marcado por las polémicas derivada de Extremadura, donde las formaciones también sellaron un pacto político para gobernar en coalición durante la próxima legislatura.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado en una entrevista en Antena 3 que el pacto está ya "muy avanzado" y el acuerdo es por tanto inminente, cuestión incluso de horas. Sin entrar en grandes detalles, sí aseguró que el texto recogería cuestiones que han generado especial polémica en los últimos días como el concepto de "prioridad nacional", que se tendría en cuenta para cuestiones de vivienda, servicios públicos o ayudas.

Después de que dirigentes políticos como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pusiesen en cuestión la posible discriminación de los migrantes, aludiendo incluso a una potencial ilegalidad, fuentes populares han recalcado que, más allá de los términos, el PP entiende que el arraigo es un criterio tan válido para pedir ayudas como la renta y han descartado que las personas extranjeras no vayan a poder solicitarlas.

"Lo importante es lo firmado y lo que está escrito", subrayó el miércoles el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en los pasillos del Congreso. En este sentido, y al igual que hiciese la presidenta extremeña, María Guardiola, instó a "leer los papeles" y "no interpretarlos".