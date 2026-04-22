El PP y Vox anticipan un acuerdo inminente de gobierno en Aragón
- Las dos partes reconocen que las negociaciones están muy avanzadas y es cuestión de "horas"
- El pacto coincidiría con el debate para la investidura de la popular María Guardiola en Extremadura
El pacto de gobierno en Aragón entre el PP y Vox, gracias al cual el popular Jorge Azcón seguirá en el poder, puede ser cuestión de "horas". Así lo han asegurado este miércoles las dos partes, que han evitado entrar en detalles de las cuestiones que figurarán en un momento marcado por las polémicas derivada de Extremadura, donde las formaciones también sellaron un pacto político para gobernar en coalición durante la próxima legislatura.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado en una entrevista en Antena 3 que el pacto está ya "muy avanzado" y el acuerdo es por tanto inminente, cuestión incluso de horas. Sin entrar en grandes detalles, sí aseguró que el texto recogería cuestiones que han generado especial polémica en los últimos días como el concepto de "prioridad nacional", que se tendría en cuenta para cuestiones de vivienda, servicios públicos o ayudas.
Después de que dirigentes políticos como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pusiesen en cuestión la posible discriminación de los migrantes, aludiendo incluso a una potencial ilegalidad, fuentes populares han recalcado que, más allá de los términos, el PP entiende que el arraigo es un criterio tan válido para pedir ayudas como la renta y han descartado que las personas extranjeras no vayan a poder solicitarlas.
"Lo importante es lo firmado y lo que está escrito", subrayó el miércoles el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en los pasillos del Congreso. En este sentido, y al igual que hiciese la presidenta extremeña, María Guardiola, instó a "leer los papeles" y "no interpretarlos".
Varios frentes abiertos
El acuerdo en Aragón llega después del pacto de gobierno alcanzado en Extremadura, gracias al cual la popular María Guardiola ha encarado con plenas garantías la sesión de investidura que comenzó el martes. En el caso aragonés, Vox duplicó en las últimas elecciones su representación en las Cortes —pasó de siete a 14 escaños— y el PP en cambio perdió dos —obtuvo 26—, lo que dejó al partido de Alberto Núñez Feijóo a ocho de la mayoría absoluta.
Quedan pendientes de resolver, además, el escenario postelectoral en Castilla y León, donde el PP logró la victoria pero depende igualmente de Vox para superar el umbral de la mayoría. En este frente, el tercero en orden cronológico, las partes han reconocido que las negociaciones aún no están avanzadas. Fuentes populares han apuntado este miércoles que no se han celebrado reuniones formales.
Por otro lado, Andalucía celebrará elecciones el 17 de mayo y el PP aspira a revalidar la mayoría absoluta, lo que le evitaría depender de Vox como en las otras tres comunidades autónomas. Los sondeos ven al actual presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, con opciones de repetir esta holgada victoria y anticipan un nuevo retroceso electoral para el PSOE, que podría caer a un nuevo mínimo histórico.
Moreno se ha distanciado en los últimos días de Vox, desmarcándose de la citada "prioridad nacional" y pidiendo el voto a los electores de centroizquierda para evitar "líos". "Vox no tiene equipos preparados para gobernar", proclamó el dirigente andaluz, en unas declaraciones que molestaron de manera especial a los de Abascal.