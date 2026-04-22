En directo desde el Congreso la sesión de control al Gobierno hoy: Sánchez vuelve a medirse a Feijóo tras el procesamiento de Begoña Gómez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se somete este miércoles a la sesión de control del Congreso tras casi un mes sin responder a preguntas de la oposición en el Pleno. Regresa después de que se conozca la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a su esposa, Begoña Gómez, por los delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

La última vez que Sánchez acudió al Congreso fue en la sesión de control del 25 de marzo, antes de Semana Santa. La semana siguiente no hubo Pleno y, ya de vuelta la actividad parlamentaria, el jefe del Ejecutivo tampoco estuvo presente en las preguntas del miércoles pasado al encontrarse de viaje oficial en China.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechará para preguntarle por la situación política de España tras lo ocurrido en las últimas semanas y si cree que el Ejecutivo "hace que España funcione".

Además, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, no preguntará en esta ocasión sobre temas estrictamente catalanes, sino que le pedirá si opinión de la "situación política actual en España". Por su parte, Aizpurua se interesará sobre "qué medidas pendientes prevé culminar en lo que queda de legislatura".