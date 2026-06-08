Visita del papa León XIV a Madrid, en directo hoy en vídeo: León XIV pronuncia este lunes un esperado discurso en el Congreso

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La Policía ya ha asegurado la zona del Congreso para la llegada del papa

En los alrededores del Congreso los agentes de Policía Nacional desplegados han colocado vallas para asegurar los alrededores ante la llegada del papa prevista alrededor de las 10:30 horas, según ha podido comprobar nuestro compañero de RTVE Félix Donate que se encuentra allí.

(Foto: Félix Donate/RTVE)

León XIV pronunciará este lunes un esperado e histórico discurso en el Congreso en una sesión conjunta de las Cortes Generales, durante la tercera jornada de su visita a España que comienza con un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura, donde también recibirá a víctimas de los abusos de la Iglesia.



Será el primer papa en hablar en el Congreso pero no se trata de un gesto inédito, ya que sus tres predecesores lo hicieron en otros países: Juan Pablo II ante la Cámara de Diputados y Senadores de Italia; Benedicto XVI, ante el Parlamento británico y el Bundestag, y Francisco, en el Congreso de Estados Unidos.



A las 10:30 horas, León XIV será recibido a pie de coche en la carrera de San Jerónimo por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán. A continuación accederá a pie al Patio de Floridablanca, donde recibirá el saludo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otras autoridades del Estado.