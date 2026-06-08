Visita del papa León XIV a Madrid, en directo hoy en vídeo: León XIV pronuncia este lunes un esperado discurso en el Congreso
- Coincidiendo con su primer año de pontificado, el Santo Padre visita Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife
- Sigue en directo la visita del papa León XIV a España en RTVE Play
El papa León XIV continúa este lunes su viaje oficial a España con una tercera jornada en Madrid, tras un intenso fin de semana durante el cual la ciudad se ha volcado con el pontífice.
El Santo Padre inicia su agenda con un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica, a lo que seguirá un esperado discurso en una sesión conjunta de las Cortes Generales y culminará el día con un evento masivo en el estadio Santiago Bernabéu. Estos son los actos que tiene programados:
- 09:30 horas: reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica.
- 10:30 horas: acudirá al Congreso de los Diputados para dar un histórico discurso y un encuentro con parlamentarios españoles.
- 11:30 horas: visita a la Conferencia Episcopal Española, donde saludará a los obispos de España y compartirá un almuerzo.
- 18:00 horas: oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral de la Almudena
- 19:00 horas: encuentro multitudinario en el estadio Santiago Bernabéu con la comunidad diocesana.
Visita del papa a Madrid, hoy en directo
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7:45
Todo está listo en el Congreso para recibir al pontífice
En el Congreso todo está listo para recibir a León XIV. En el patio de Floridablanca se ha desplegado una alfombra para recibirle. Algunos diputados y diputadas ya han llegado al hemiciclo, según ha podido comprobar nuestro compañero de RTVE, Félix Donate.
(Foto: Félix Donate/RTVE)
Podemos y BNG ya han anunciado que no acudirán a escuchar el discurso del Pontífice.
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7:41
León XIV se convertirá en el primer papa que habla a diputados y senadores en el Congreso
León XIV se convertirá este lunes en el primer Papa que pronuncia un discurso ante diputados y senadores en el Palacio del Congreso, y lo hará no como Sumo Pontífice, sino como jefe de Estado de Ciudad del Vaticano, en el marco de su visita oficial a España.
Tras semanas de preparación, todo está listo ya en la Cámara Baja para recibir al Papa, que estará acompañado por la delegación oficial vaticana. Su estancia en el Palacio del Congreso se alargará por un tiempo de unos 50 minutos.
Según la agenda oficial, está previsto que León XIV llegue en papamóvil a la Carrera de San Jerónimo sobre las 10.30 horas tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica.
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7:37
Programa especial de Las Mañanas de RNE desde el Congreso
Con motivo de la visita del papa y su discurso ante el Congreso, el equipo de Las Mañanas de RNE emite este lunes un especial informativo desde el hemiciclo. Todos los detalles del primer discurso de un papa ante el hemiciclo en España en directo.
“Programación especial por la #VisitaPapaRTVE— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) June 7, 2026
¿ 'Las Mañanas de RNE' en directo desde el Congreso de los Diputados
¿De 6:00h a 12:20h
Con @JuanraLucas y todo el equipo ¿¿ pic.twitter.com/apJYdWK3rD“
La presidenta del Congreso declarará abierta la sesión y pronunciará su discurso, al que seguirá la intervención del papa, dirigida a diputados, senadores y resto de autoridades e invitados. Todos los detalles en RNE, hasta las 12:20 horas.
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7:32
La Policía ya ha asegurado la zona del Congreso para la llegada del papa
En los alrededores del Congreso los agentes de Policía Nacional desplegados han colocado vallas para asegurar los alrededores ante la llegada del papa prevista alrededor de las 10:30 horas, según ha podido comprobar nuestro compañero de RTVE Félix Donate que se encuentra allí.
(Foto: Félix Donate/RTVE)
León XIV pronunciará este lunes un esperado e histórico discurso en el Congreso en una sesión conjunta de las Cortes Generales, durante la tercera jornada de su visita a España que comienza con un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura, donde también recibirá a víctimas de los abusos de la Iglesia.
Será el primer papa en hablar en el Congreso pero no se trata de un gesto inédito, ya que sus tres predecesores lo hicieron en otros países: Juan Pablo II ante la Cámara de Diputados y Senadores de Italia; Benedicto XVI, ante el Parlamento británico y el Bundestag, y Francisco, en el Congreso de Estados Unidos.
A las 10:30 horas, León XIV será recibido a pie de coche en la carrera de San Jerónimo por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán. A continuación accederá a pie al Patio de Floridablanca, donde recibirá el saludo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otras autoridades del Estado.
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7:25
León XIV se reúne este lunes con víctimas de abusos en la Iglesia
El papa León XIV se reúne este lunes en la Nunciatura con víctimas de abusos en la Iglesia en un encuentro que tendrá carácter privado y que se enmarca dentro de la intensa agenda que el pontífice viene desarrollando en Madrid desde el sábado, según fuentes conocedoras de la cita consultadas por las agencias Europa Press y EFE.
La oficina de prensa del Vaticano anunció el viernes este encuentro, sin revelar ni el momento ni el lugar. Finalmente, se ha confirmado que tendrá lugar este lunes, después de que León XIV pronuncie un discurso inédito ante el Congreso de los Diputados y antes de su salida para el acto de oración y homenaje en la catedral de la Almudena.
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7:16
El papa León XIV pronunciará un discurso ante el Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá este lunes un encuentro con el papa León XIV antes de su visita al Congreso, donde pronunciará un discurso ante los diputados y senadores.
El pontífice recibirá a Sánchez, que acudirá acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en la sede de la Nunciatura Apostólica. De acuerdo a la agenda oficial, esta reunión está prevista que empiece a las 09:30 horas.
León XIV se desplazará después en papamóvil hasta el Congreso de los Diputados, donde ofrecerá un discurso ante todos los miembros de las Cortes Generales en un gesto inédito, ya que es la primera vez que un Papa visita la Cámara Baja.
Estarán presentes Sánchez y todos sus ministros, a excepción del titular de Transportes, Oscar Puente, ya que está previsto que viaje a Luxemburgo para participar a las 09:00 horas en el Consejo ministerial de Transporte, Telecomunicaciones y Energía de la Unión Europea.
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07:05
En el plano de la movidad, habrá cortes temporales de tráfico en el eje Prado–Cortes–Palacio Real y en el entorno del estadio Santiago Bernabéu durante la tarde, con un dispositivo similar al de un gran evento deportivo: refuerzo de Metro (especialmente líneas 6, 8, 9 y 10), limitaciones al tráfico privado en las inmediaciones del estadio y presencia policial reforzada.
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07:00
El papa León XIV continúa este lunes su visita oficial a España con una tercera jornada en Madrid. El primer encuentro programado en la agenda del Santo Padre tendrá lugar a las 9.30 horas en la Nunciatura Apostólica, donde se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.