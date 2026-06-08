León XIV insta a derribar las murallas "que dividen" en su oración de la Almudena.

El papa León XIV ha llamado este lunes a derribar las "murallas que no protegen, sino que dividen, alejan y aíslan" durante la oración celebrada en la Catedral de la Almudena, donde ha depositado a los pies de la patrona de Madrid una rosa de oro, símbolo del amor filial del pontífice a la Virgen María.

Ante los cientos de fieles y autoridades que se han congregado en el principal templo católico de Madrid, el papa ha vinculado sus palabras a la Virgen de la Almudena, cuya imagen, según la tradición, permaneció escondida y fue hallada tras el derrumbe de una muralla. "Fue gracias a una muralla demolida que se produjo el reencuentro de la madre con su pueblo", ha recordado. A partir de ese episodio, ha trazado una reflexión sobre los desafíos contemporáneos: "En nuestras sociedades actuales siguen existiendo aún muchas murallas que no protegen, sino que dividen, alejan y aíslan".

León XIV ha advertido de la tendencia a convivir con esas barreras en lugar de afrontarlas. "Y, a veces, al pensar en que derribarlas supone tener que enfrentar lo que no nos gusta, preferimos la comodidad de sólo apuntalarlas y, más frecuentemente, de ignorarlas", ha señalado. Frente a ello, ha defendido que "para edificar algo nuevo, hermoso y duradero hay que estar dispuestos a destruir los muros, porque para reemprender la ruta son necesarios espacios que nos permitan vislumbrar el horizonte".

El pontífice también ha destacado el arraigo de la devoción madrileña a la Almudena. "Son numerosas las generaciones de madrileños que, a lo largo de los siglos, han venerado esta imagen de Santa María que lleva a su hijo divino en brazos", ha recalcado. A su juicio, esta "milenaria devoción mariana" constituye "un signo de las raíces cristianas" de Madrid y de "la gran esperanza que continúa animándoos para seguir adelante".

Entre las autoridades asistentes a la oración y ofrenda floral se encontraba la reina emérita doña Sofía. También, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la ministra de Inclusión, Elma Saiz; el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y los obispos auxiliares de la diócesis de Madrid.