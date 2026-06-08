León XIV insta a derribar las murallas "que dividen" en su oración de la Almudena
- El pontífice ha protagonizado la oración y ofrenda floral a la patrona de Madrid en la catedral
- "Siguen existiendo aún muchas murallas que no protegen, sino que dividen, alejan y aíslan", ha denunciado
- Sigue en directo la visita del papa León XIV a España en RTVE Play
El papa León XIV ha llamado este lunes a derribar las "murallas que no protegen, sino que dividen, alejan y aíslan" durante la oración celebrada en la Catedral de la Almudena, donde ha depositado a los pies de la patrona de Madrid una rosa de oro, símbolo del amor filial del pontífice a la Virgen María.
Ante los cientos de fieles y autoridades que se han congregado en el principal templo católico de Madrid, el papa ha vinculado sus palabras a la Virgen de la Almudena, cuya imagen, según la tradición, permaneció escondida y fue hallada tras el derrumbe de una muralla. "Fue gracias a una muralla demolida que se produjo el reencuentro de la madre con su pueblo", ha recordado. A partir de ese episodio, ha trazado una reflexión sobre los desafíos contemporáneos: "En nuestras sociedades actuales siguen existiendo aún muchas murallas que no protegen, sino que dividen, alejan y aíslan".
León XIV ha advertido de la tendencia a convivir con esas barreras en lugar de afrontarlas. "Y, a veces, al pensar en que derribarlas supone tener que enfrentar lo que no nos gusta, preferimos la comodidad de sólo apuntalarlas y, más frecuentemente, de ignorarlas", ha señalado. Frente a ello, ha defendido que "para edificar algo nuevo, hermoso y duradero hay que estar dispuestos a destruir los muros, porque para reemprender la ruta son necesarios espacios que nos permitan vislumbrar el horizonte".
El pontífice también ha destacado el arraigo de la devoción madrileña a la Almudena. "Son numerosas las generaciones de madrileños que, a lo largo de los siglos, han venerado esta imagen de Santa María que lleva a su hijo divino en brazos", ha recalcado. A su juicio, esta "milenaria devoción mariana" constituye "un signo de las raíces cristianas" de Madrid y de "la gran esperanza que continúa animándoos para seguir adelante".
Entre las autoridades asistentes a la oración y ofrenda floral se encontraba la reina emérita doña Sofía. También, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la ministra de Inclusión, Elma Saiz; el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y los obispos auxiliares de la diócesis de Madrid.
La Virgen de la Almudena, un símbolo de encuentro y esperanza
Justo antes del discurso del papa, el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha presentado la figura de la Virgen como símbolo de encuentro y esperanza para la ciudad. "La Virgen de la Almudena habla de esta tierra, del encuentro entre culturas y de personas venidas de muchos lugares", ha asegurado. En línea con el discurso del Santo Padre, Cobo ha coincidido en evocar la tradición según la cual la imagen apareció entre los muros de la ciudad tras permanecer oculta durante siglos y ha sostenido que también hoy existen "murallas que no se ven: distancias, miedos, soledades e indiferencias". "Ella aparece cuando las murallas caen, cuando la paz se abre camino", ha asegurado en referencia a la Virgen.
El cardenal ha recordado asimismo la visita de san Juan Pablo II para la consagración de la catedral en 1993 y ha dado la bienvenida a León XIV. "Hoy le acogemos a usted como un don del Señor para esta Iglesia", ha concluido.