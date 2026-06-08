El Gobierno elogia el "valiente" discurso del papa y la oposición aplaude su "histórico" pronunciamiento

El Gobierno ha considerado este lunes "valiente" el discurso del papa León XIV en el Congreso en su defensa de la paz y los migrantes. También la oposición ha aplaudido el "histórico" pronunciamiento del pontífice en la Cámara Baja.

El Congreso ha sido una de las paradas de la visita apostólica a España de León XIV, quien se ha dirigido a diputados y senadores en un discurso de una media hora y en el que ha tratado diversos temas como la paz, la inmigración o el aborto, entre otros.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha resaltado que el mensaje del pontífice es "absolutamente concordante" con la posición del Gobierno. "El papa ha sido muy claro y apuesta por la paz, la multilateralidad, la dignidad de las personas", ha subrayado en declaraciones a los medios a la salida del Congreso.

Para Bolaños, el discurso de León XIV "interpela" a todos, al "Gobierno y al Parlamento", y ha dicho "con toda claridad" que hay que apoyar la paz, la diplomacia, los derechos humanos y el derecho internacional y que no hay "que dejarse llevar por la ley del más fuerte". También ha señalado que el papa ha pedido apoyar a los "débiles, a los vulnerables, a los que no tienen de nada" y dejan sus países para "buscar un futuro que no tiene en su tierra".

Preguntado por la defensa que ha hecho el pontífice de la vida humana desde "la concepción", Bolaños ha resaltado que el Gobierno respeta "todas las posiciones políticas y todas las posiciones que trae la Iglesia católica". No obstante, ha aprovechado para subrayar la relación del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la Iglesia en estos últimos años, que ha dado como fruto acuerdos "bien importantes".

Feijóo comparte el discurso "de la A a la Z" Por su parte, el líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elogiado el "histórico" discurso de León XIV en el Congreso y ha afirmado que lo comparte "de la A a la Z". Además, se ha mostrado convencido de que "va a formar parte durante mucho tiempo de la historia del Congreso y de España". "La defensa de la dignidad de la persona, de la familia, de la libertad religiosa acredita que el papa tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones", ha incidido en declaraciones al término de la visita de XIV a la Cámara Baja. Preguntado por el llamamiento del papa sobre la polarización y el lenguaje político, Feijóo ha sostenido que él se siente "interpelado por todo lo que ha dicho" el pontífice, "de la primera a la última de sus consideraciones". También ha destacado la defensa que ha hecho el papa del fortalecimiento de las instituciones y por que las instituciones tengan convicciones en un país en el que, según ha dicho, "tenemos un déficit de respeto a las instituciones y un profundo déficit, todavía mayor, de respeto a las convicciones". Para el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, la "histórica" intervención del papa ha sido un discurso "de altura" y "de nivel" que "interpela a todos y particularmente a los políticos".

Abascal destaca la posición del Vaticano contra la inmigración ilegal En declaraciones a los periodistas, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha aplaudido el discurso del papa y ha negado que haya "contradicción" entre lo dicho por León XIV y la posición de su partido ante temas como la inmigración, pues ha considerado que el pontífice "distingue perfectamente entre el discurso y la política práctica". Además, ha asegurado que son las palabras que "se esperan· de un líder religioso. Asimismo Abascal ha destacado que la Ciudad del Vaticano es un Estado en el que no se permite la inigración ilegal, una política, ha asegurado, que a él le gustaría que se aplicara en España: "Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel y tiene la prohibición de entrada", ha afirmado. No obstante, ha asegurado que es "perfectamente compatible" con las leyes de los Estados la necesidad de acogida al débil y al inmigrante. También ha lamentado que el discurso "histórico" de León XIV en el Congreso, como la visita a nuestro país, se ha visto "empañado" por la realidad política de España, donde hay una "mafia corrupta". "No creo que nadie que apele del riesgo de la polarización nos esté pidiendo silencio frente a los crímenes, frente a las corrupciones. Y desde luego no lo ha hecho León XIV", ha recalcado.

Sumar aprovecha la visita para reivindicar el derecho a la vivienda Por su parte, Sumar ha aprovechado la visita del papa al Congreso para mostrarle su defensa del de derecho a la vivienda digna. Así, la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, ha entregado a León XIV una carta del Sindicato de Inquilinos donde le exponen la situación de la vivienda en España. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha elogiado las palabras de León XIV sobre los "retos que plantea la IA y la dignidad del trabajo". Lo ha dicho en un mensaje en la red social Bluesky, donde ha considerado "muy importante" lo dicho al respecto por el papa. ““

Rufián critica a PP y Vox por "aplaudir" lo que dice el papa y "vetar" lo mismo en el Congreso El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha mostrado "sorprendido" por el hecho de que el PP y Vox aplaudan las palabras del papa León XIV en el Congreso sobre el "bien común" o la "inmigración, cuando "vetan con sus votos semana a semana" las iniciativas que van en ese sentido. Para Rufián, el discurso del papa ha sido "correcto". Hoy en día vivimos tiempos tan locos que la llegada del fascismo le preocupa más al papa que a Felipe González", ha advertido. Preguntado por la censura del aborto o la eutanasia, Rufián ha considerado que se trata de los "posicionamientos" de la Iglesia católica, y sobre la inmigración, ha afirmado que le ha parecido "humanista".

Nogueras pide al papa que hable en catalán en la visita a Barcelona Por otro lado, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha aprovechado el saludo a León XIV para pedirle que hable en catalán en su visita a Barcelona de esta semana. Noguera, que le ha agarrado la mano al pontífice, le ha hablado en inglés para hacerle esas petición. "Hablar en la lengua de la tierra que le recibe es un acto maravilloso de amor y respeto", le ha dicho, deseando al pontífice que disfrute de su visita. "Espero que disfrute de su visita a Cataluña, mi nación", ha añadido.

El PNV destaca de León XIV el respeto a la "diversidad de los pueblos" En declaraciones en el Congreso, la portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, ha querido destacar "tres mensajes" que ha dejado el papa en su discurso como "jefe de la Iglesia" y del Estado del Vaticano: el "respeto a la diversidad de los pueblos", el "drama migratorio" y su apelación a "legislar desde el respeto teniendo en cuenta el bien común". Para Vaquero, el discurso ha sido "humanista", de "defensa de las personas". Preguntada por si considera que Vox, dada su posición ante la inmigración, debería tomar nota de las palabras del pontífice, Vaquero se ha limitado a decir que "tome apuntes quien los tenga que tomar". Bildu cree que hay partidos que deberían tomar nota de las palabras del papa León XIV sobre migración, ya que asegura que hay formaciones que "están acosando a los migrantes y haciéndoles la vida imposible", en alusión implícita a PP y Vox. La portavoz de la formación, Mertxe Aizpurua, ha dicho que hay partes del discurso que el papa que no comparten, como las referencias al aborto y a la eutanasia, y otras que les han parecido "muy interesantes", como el respeto al derecho internacional, la llamada a la paz y la "dignidad" de los migrantes.