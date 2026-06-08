Sánchez se reúne con el Papa en la Nunciatura Apostólica antes de acompañarle al Congreso

Durante unos 20 minutos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido un encuentro bilateral privado con León XIV en la sede de la Nunciatura Apostólica, antes de que el pontífice se dirigiera al Congreso de los Diputados, donde ofrecerá un discurso histórico e inédito. Sánchez, que ha obsequiado a Prevost con un bonsái de un olivo español de 13 años de edad, ha sido recibido con algunos pitidos y abucheos de ciudadanos que se habían situado en los alrededores para vitorear al papa.

La cita se ha celebrado en el marco del viaje apostólico del papa y en un buen momento de las relaciones bilaterales entre España y el Vaticano, con acuerdos recientes, como la reparación a las víctimas de los abusos sexuales en el seno de la iglesia. Desde Moncloa destacan, además, la buena sintonía en temas clave como las migraciones, los pactos de inteligencia artificial, la lucha contra la desigualdad, o la defensa de la paz y el fin de los conflictos.

“Ha sido un honor mantener este nuevo encuentro con el Papa León XIV antes de su intervención histórica ante las Cortes.



Compartimos el compromiso de defender el valor de las migraciones y los derechos de todas las personas.



España seguirá apostando por el diálogo, el… pic.twitter.com/tqoi1onLMH“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 8, 2026

Sánchez, que ha estado acompañado en esta cita por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado en la red social X que mantener este nuevo encuentro con el papa León XIV antes de su histórica intervención ante las Cortes Generales "ha sido un honor".

"Compartimos el compromiso de defender el valor de las migraciones y los derechos de todas las personas", ha escrito el presidente del Gobierno, que afirma que España seguirá "apostando por el diálogo, el multilateralismo y el entendimiento entre los pueblos".

El presidente, que se reunió con el pontífice en Roma hace menos de un mes, ha obsequiado a León XIV con un bonsái de un olivo español, de trece años de edad. Según fuentes de Moncloa "es símbolo universal de paz, diálogo y entendimiento, valores compartidos por España y el Vaticano".

“#VisitaPapaRTVE |Todo preparado en la Nunciatura Apostólica para que el papa León XIV reciba a Pedro Sánchez.

Te lo cuenta @JavierMohedano https://t.co/I1ahdMder8 pic.twitter.com/GJx9SNtp11“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 8, 2026

Las mismas fuentes señalan que el olivo representa "el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación, entre el respeto por las raíces históricas y la adopción de la vanguardia tecnológica". También, aseguran, es "reflejo de los retos que plantea el siglo XXI y de la adaptación al cambio climático, la agricultura de precisión y la apuesta por un futuro sostenible, como un puente entre lo rural y lo global".

El presidente es recibido con pitidos y abucheos por un grupo de ciudadanos Sánchez ha accedido al recinto con su vehículo oficial. Algunos de los ciudadanos presentes en la zona han abucheado al presidente del Gobierno a su llegada y han pedido su dimisión. Entre ellos, un grupo de manifestantes de "Salvemos el Valle de los Caídos" después de que, antes de que se cortara el tráfico de la zona, varias furgonetas de HazteOir pasaran por la calle con rótulos de "Sánchez nos roba el Valle de los Caidos", "El Valle de los Caídos no se vende" y "Santo Padre, salva el Valle". Enfrente de la Nunciatura ha estado también Miguel Hurtado, primer denunciante de los abusos sexuales en la Abadía de Montserrat y portavoz de Reparación Integral Ya. Hurtado ya acudió la víspera al mismo lugar para expresar sus quejas por el hecho de que asociaciones de víctimas de esos abusos en el seno de la iglesia hayan sido excluidas de la reunión que el papa mantendrá este mismo lunes con un grupo de víctimas. El papa León XIV se reúne este lunes con víctimas de abusos en la Iglesia En esta ocasión ha llevado hasta el lugar un lienzo con una foto del saludo en el Vaticano del papa y Sánchez, que era sujetado por la exdiputada de ERC María Carvalho y que ha tenido que ser atendida por los equipos de emergencia que se encontraban en la zona al sufrir un desvanecimiento. Tras la cita que Sánchez y León XIV mantienen en la nunciatura, el papa se desplazará en papamóvil hasta el Congreso de los Diputados, donde ofrecerá un discurso ante todos los miembros de las Cortes Generales en un gesto inédito, ya que es la primera vez que un Papa visita la Cámara Baja. Estarán presentes Sánchez y todos sus ministros, a excepción del titular de Transportes, Óscar Puente, ya que está previsto que viaje a Luxemburgo para participar a las 09.00 horas en el Consejo ministerial de Transporte, Telecomunicaciones y Energía de la Unión Europea.