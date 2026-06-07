El papa se reunirá este lunes con víctimas de abusos en la Iglesia

El papa León XIV se reunirá este lunes en la Nunciatura con víctimas de abusos en la Iglesia en un encuentro que tendrá carácter privado y que se enmarca dentro de la intensa agenda que el pontífice viene desarrollando en Madrid desde el sábado, según fuentes conocedoras de la cita consultadas por las agencias Europa Press y EFE.

La oficina de prensa del Vaticano anunció el viernes este encuentro, sin revelar ni el momento ni el lugar. Finalmente, se ha confirmado que tendrá lugar lunes, después de que León XIV pronuncie un discurso inédito ante el Congreso de los Diputados y antes de su salida para el acto de oración y homenaje en la catedral de la Almudena.

El propio León XIV hizo referencia este sábado a los abusos a preguntas de los periodistas que viajaban con él en el avión que le ha trasladado desde Roma al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. "Subrayo el hecho de que yo personalmente siempre he trabajado para instituir comisiones, para hacer normas y lo seguiré haciendo, también toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta", declaró el papa al responder sobre la situación de los abusos por parte de la Iglesia española.

El pontífice confirmó ya entonces su intención de encontrarse con las víctimas, pero él mismo también admitió que "no puede reunirse con todas" las que se lo piden. Algunas asociaciones de víctimas y supervivientes de los abusos denunciado su exclusión al dar por hecho que sólo se verá con participantes del proyecto Repara, la iniciativa puesta en marcha por la Archidiócesis de Madrid para atender a los afectados.

El movimiento Reparación Integral Ya se ha concentrado este domingo ante la Nunciatura, desde donde el principal representante de esta asociación, Miguel Hurtado, ha tachado de "polémica" la decisión final tomada por el Vaticano, ya que considera que el papa opta para su reunión por víctimas "de perfil bajo" y que viven "su dolor en privado", sin activismo.