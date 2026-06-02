Víctimas de abusos en la Iglesia se concentrarán ante la Nunciatura si el papa no las recibe durante su visita

Víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica se concentrarán el próximo lunes ante la Nunciatura Apostólica, durante la visita de León XIV a Madrid, si el papa no acepta reunirse con ellas, según ha adelantado este lunes la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR).

"Vamos a esperar hasta el miércoles (3 de junio) por si de aquí a entonces se produce un milagro. Si no tengo noticias, doy por hecho que el papa no nos recibe", ha explicado a TVE Juan Cuatrecasas, portavoz de la ANIR.

Robert Prevost, el primer papa estadounidense y peruano, visitará España del 6 al 12 de junio -con paradas en Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria-, en un momento marcado por la gestión en el país de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. El pasado 30 de marzo la Iglesia, el Gobierno y el Defensor del Pueblo firmaron un protocolo que establece una vía de reparación para quienes no pueden acudir a los tribunales por prescripción del delito o fallecimiento del victimario.

Cuatrecasas ha señalado que desde la jerarquía eclesiástica se les ha trasmitido, respecto a un posible encuentro con el pontífice, que lo más importante del cuidado de las víctimas es el acompañamiento que está haciendo la Iglesia. "¿Qué acompañamiento? Se están riendo de nosotros. Viven en su parcela; ellos creen que están haciendo algo con las víctimas y lo único que hacen es revictimizarlas hasta la saciedad con esta postura", ha criticado.

El portavoz de la ANIR ha adelantado que el 8 de junio se concentrarán en la Nunciatura Apostólica, en Madrid, si el Papa no les recibe.

"Haremos un acto serio para dejar claro que nos parece lamentable que el papa no reciba a las víctimas. Son 20 minutos en un viaje de tres días en Madrid. No pedimos horas de reunión; pedimos algo cuasi simbólico, que sería una forma de reconocer a las víctimas. Si no lo hace, al menos quedará retratado y ya afearemos esa no reunión”, ha sentenciado.

En una entrevista con RTVE emitida el pasado 25 de mayo, el arzobispo de Madrid, José Cobo, señaló que el pontífice decidirá en "los últimos momentos" si se reúne con las víctimas de abuso sexual, un tema que "preocupa" al pontífice.

02.51 min Transcripción completa Madrid será la primera ciudad española que visite el Papa León XIV y estamos con el cardenal y arzobispo de Madrid, don José Cobo, para hablar de esta visita histórica. Muchas gracias por recibirnos, cardenal. ¿Visitará las Cortes Generales? ¿Qué espera de sus discursos o de qué nos va a hablar el Papa? Quiere ser un encuentro con la política y con los políticos no con los partidos exactamente pues simplemente entrar en diálogo para juntos y podemos hablar de política. Él ha hablado mucho de unidad y él ha hablado mucho de paz. Esto puesto delante de la política ya sabemos por dónde va a ir. ¿Te preocupan los intentos de instrumentalización de su figura? El riesgo está, pero la pretensión y el ritmo que está intentando la Iglesia es otro El Papa se va a dirigir a los jóvenes en una gran vigilia, pero ¿puede una visita del Papa generar nuevos creyentes? ¿Qué impacto puede tener en la juventud? juventud? no no puede claro como cualquier cosa no y ojalá confirmar a las comunidades que están si alguien quiere no es que sea una conversión sino ¿queréis iniciar el camino? Y se puede iniciar el camino bien en la conversión o seguimos hablando, ¿no? Entre las propuestas que se le ha hecho al Papa está la de recibir a las víctimas de abusos sexuales. Yo quería saber cómo está trabajando la archidiócesis de Madrid para que ese encuentro salga adelante, para facilitarlo. Eso lo tiene que decidir ya el Papa en estos últimos momentos. Lo que sí es cierto es que ya el Papa ya se ha encontrado con víctimas y este es un tema que le preocupa, independientemente de una visita concreta a una ciudad o a un país. Este es un tema que sí le preocupa, es un tema transversal que él está trabajando al ritmo que él considera habla con el Santo Padre a menudo Bueno, de vez en cuando. ¿Y qué le ha expresado sobre esta visita? ¿Cuál es su ánimo? él está muy bueno es que conoce muy bien Madrid porque ya ya ha paseado por aquí y cuando habló de ciberes sabe perfectamente lo que es y cuando le digo la Castellana, pues efectivamente sabe dónde está. Y luego también por contextualizarlo un poco la visita, por decirle el ánimo que hay ahora mismo.. la expectación que tenemos alrededor. Sí, además él es conocedor de lo que está sucediendo. Para la diócesis de Madrid, ¿qué sería el éxito de la visita? Que haya gente que pueda decir, yo estuve allí, esto me ayudó a vivir la fe y a vivir la experiencia de la gente, ¿no? regalo que me llevo antes de que venga el papa no y es la gente quiere hacer algo juntos Creyentes, menos creyentes y buscadores, pero necesitan hacer algo juntos y se emocionan con que hay alguien que les posibilite hacer algo juntos. Eso, con los tiempos que corren, muchas gracias por recibir a radio televisión española a vosotros y mucho ánimo ¡Gracias! León XIV decidirá en los "últimos momentos" si se reunirá con las víctimas de abuso sexual de la Iglesia en España

El Defensor del Pueblo evalúa 317 expedientes de víctimas La Unidad de Víctimas de abusos de la Iglesia del Defensor el Pueblo está analizando 317 expedientes, de las 377 solicitudes remitidas por el Ministerio de la Presidencia, según informó la semana pasada la oficina de la institución. Esa unidad está formada por 15 expertos -profesionales en victimología, psicología, criminología y en diversas disciplinas jurídicas- que se encargan de evaluar individualmente cada de una de las solicitudes y elaborar una propuesta con el objetivo del reconocimiento de las víctimas de abusos y su reparación. El mecanismo de reparación entró en funcionamiento el 15 de abril de 2026, tras la firma del protocolo entre la Iglesia, el Ejecutivo y el Defensor del Pueblo. El proceso se inicia ante el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que tramita las solicitudes. Una vez que la unidad de víctimas evalúa los casos, la Conferencia Episcopal (CEE) y la Confederación de Religiosos (CONFER) deben emitir, a través de su comisión asesora -el Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos (PRIVA)-, un informe preceptivo motivado de cada uno de ellos. Si en alguno de los casos no hay acuerdo, una comisión mixta de la que forman parte todos los involucrados deberá tratar de alcanzar una solución. En última instancia, el Defensor del Pueblo tiene la última palabra. La reparación puede ser simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica. Las compensaciones económicas, sin baremos fijados en el texto rubricado por las tres partes, serán asumidas por la Iglesia y tratarán de compensar el daño provocado y los costes del tratamiento de "las posibles secuelas físicas y psicológicas". Este sistema es complementario al Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (PRIVA) puesto en marcha por la Iglesia en 2024 para reparar a las víctimas cuyos casos no tienen recorrido legal, ya fuera por la prescripción del delito o por la muerte del victimario. Sin embargo, muchas de ellas no quieren acudir a una comisión creada por la Iglesia y por ello se ha apostado por un sistema mixto Iglesia-Estado. La Iglesia española indemniza con hasta 100.000 euros a 39 víctimas de abusos sexuales en su primer año de trabajo