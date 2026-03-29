El Gobierno y la Iglesia acuerdan el mecanismo para indemnizar a las víctimas de abusos prescritos

El Gobierno y la Iglesia han alcanzado un acuerdo sobre el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales de casos prescritos y que no puedan acudir a la justicia, que son una gran mayoría.

El acuerdo se rubricará este lunes a las 11.00 de la mañana en la sede del Defensor del Pueblo con la firma éste, Ángel Gabilondo; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. Así lo han anunciado todos los organismos intervinientes en una nota de prensa conjunta.

En concreto, se trata del protocolo para reconocer y reparar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, que se había aplazado después de que en enero el Gobierno y la Iglesia anunciaran un acuerdo histórico para hacer este reconocimiento y esta reparación a través del Defensor del Pueblo en aquellos casos donde no es posible la vía judicial bien por prescripción del delito o por el fallecimiento del agresor.

(Habrá ampliación)