El Gobierno y la Iglesia aplazan la firma del mecanismo para indemnizar a las víctimas de abusos prescritos

El Gobierno, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) siguen negociando los detalles del mecanismo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales que ya hayan prescrito y aplazan la firma prevista para este jueves.

Tal y como han confirmado fuentes conocedoras a la agencia ACN, tanto desde el episcopado como desde el Ejecutivo indican que no hay fecha en estos momentos para la firma de este protocolo, pero que se está "ultimando". Esto, pese a que se daba por sentado que el entendimiento debía ser inminente, visto el acercamiento escenificado entre la Iglesia católica y el Gobierno.

"Nosotros seguimos trabajando y creemos que el acuerdo está cerca", apuntan fuentes de la Conferencia Episcopal. Por su parte, la CONFER ha reafirmado este jueves su voluntad de cerrar un acuerdo que ven ya "muy avanzado" y en el que también participa el Defensor del Pueblo.

Este camino de reconocimiento y reparación a las víctimas debe ser complementario al mecanismo PRIVA que ya ha creado el episcopado, pero que no acaba de satisfacer las reclamaciones de algunos afectados. "Queremos reparar el daño a las víctimas de abusos sexuales ya prescritos y seguimos trabajando para firmar un protocolo próximamente", concluyen desde la organización de religiosos y monjas.