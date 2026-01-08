La Iglesia católica asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abusos: claves del acuerdo con el Gobierno

El acuerdo para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica firmado este jueves entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos abre una nueva vía, a través del Defensor del Pueblo para que puedan recibir una indemnización económica o de otro tipo cuando ya no puedan acudir a la vía judicial por haber prescrito el caso o haber muerto el agresor.

Este nuevo sistema mixto de reparación en el que intervienen el Estado, la Iglesia y las asociaciones de víctimas de abusos, llega después de una "negociación ardua, larga y compleja de casi dos años", según el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha mostrado su agradecimiento al Vaticano por su mediación y a quienes "durante décadas, han luchado contra el silencio".

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha señalado que este acuerdo incluye el desarrollo de la Ley de Protección a la Infancia para abordar mediante un mecanismo análogo la reparación de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social. Estas son algunas claves del nuevo mecanismo restaurativo:

¿En qué consiste el acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia? El acuerdo para el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia se formalizará en el plazo máximo de un mes a través de un convenio que la Iglesia y el Estado negociarán y firmarán. Permitirá fijar el estatuto básico de reconocimiento de las víctimas que ya no puedan acudir a la vía judicial por haber prescrito los hechos, para que puedan iniciar individualmente un proceso de reparación y participar en él también a través de las asociaciones. Una vez iniciada la solicitud, la Unidad de Víctimas de la Oficina del Defensor del Pueblo (UVDP) será la encargada de hacer una primera propuesta de resolución y la trasladará a la persona que haya iniciado el proceso y a la Comisión asesora del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA) puesta en marcha por la Iglesia católica en 2024, que realizará un informe. En caso de disconformidad, la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo. La duración inicial de este convenio es de un año prorrogable a dos en caso de que sea necesario.

¿Por qué se llega ahora a este acuerdo? La necesidad de esta nueva vía de reconocimiento y reparación a las víctimas surge ante la complejidad de los casos de abusos sexuales que décadas después han prescrito o en los que el agresor ya ha fallecido. El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha explicado que este mecanismo llega ante la "desconfianza" expresada por algunas víctimas a la hora de acudir a la comisión del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (PRIVA) creada por la Iglesia católica con oficinas de atención en cada diócesis, que seguirá en marcha.

¿A qué víctimas afecta y qué casos quedan incluidos? El acuerdo alcanzado este jueves afecta a todas las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica que no puedan recurrir a la vía judicial por haber prescrito el caso o por haber muerto el agresor. La creación de este nuevo mecanismo también responde a la situación en que se encuentran todas aquellas personas que rechazan acudir a las oficinas de atención creadas en el marco del plan PRIVA de la Iglesia católica. La Iglesia española indemniza con hasta 100.000 euros a 39 víctimas de abusos sexuales en su primer año de trabajo

¿Qué tipo de reconocimiento contempla el acuerdo? La reparación a las víctimas puede ser de tipo económico, en forma de indemnización cuya cuantía fijará la resolución del Defensor del Pueblo y después evaluará la Comisión del Plan PRIVA de la Iglesia, que emitirá su propio informe. Sin embargo, al mismo tiempo puede haber una ayuda restaurativa de tipo psicológico con profesionales de elección de la víctima y que podría, en su caso, extenderse a su familia. El documento habla de reparación simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica, "conforme a lo expresado por cada víctima".

¿En qué consiste la reparación a las víctimas? Esta nueva vía de reparación a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia contempla hasta siete fases y garantiza la intimidad y la protección de datos en todo el proceso. El primer paso lo da la víctima de los abusos que pide la reparación ante la Unidad de Tramitación que habrá habilitado en el plazo de un mes el Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes. En la siguiente fase, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo (UVDP) realiza una propuesta de reconocimiento de la condición de víctima que incluya la reparación, que puede ser simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica, según lo expresado por cada víctima y dará traslado de su propuesta de reparación a la Unidad de Tramitación. La Unidad de Tramitación es la encargada de hacer llegar la propuesta a la comisión del Plan PRIVA (CPRIVA) para que manifieste si está de acuerdo con la propuesta y hará constar si las personas que solicitan la reparación ya habían solicitado una indemnización a la Iglesia para evitar duplicidades. En la fase siguiente, de alegaciones, la Unidad de Tramitación trasladará a la persona solicitante la propuesta de la UVDP y el informe recibido de la CPRIVA, para que exprese si está conforme. En el caso de que haya conformidad del solicitante se constituirá la declaración de la condición de víctima y su reparación, con carácter definitivo, y se trasladará a la CPRIVA para su cumplimiento y ejecución, así como a la persona solicitante. El sexto paso se produciría en caso de que la persona solicitante o la CPRIVA no estuvieran de acuerdo. La Unidad de Tramitación dará traslado de las alegaciones a las partes y convocará a la Comisión Mixta formada por representantes de la Iglesia, el Estado, y las asociaciones de víctimas que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime acerca de la propuesta de la UVDP, que podrá mantener o modificar su propuesta inicial. En caso de que se alcance una decisión unánime en la Comisión Mixta, la propuesta será definitiva, pero si no es así corresponde a la UVDP adoptar la resolución definitiva.

¿Cómo puede iniciar la víctima el proceso de solicitud? El mecanismo acordado por el Estado y la Iglesia prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esta trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que realizará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica atendiendo a lo solicitado por la víctima.

¿Qué papel tendrá la Conferencia Episcopal Española? La Conferencia Episcopal Española mantendrá habilitada la vía de atención iniciada en 2024 para la reparación integral de las víctimas a través del Plan PRIVA que intervendrá en este nuevo mecanismo para emitir un informe de conformidad o disconformidad con la propuesta del Defensor del Pueblo.