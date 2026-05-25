El Defensor del Pueblo evalúa 317 expedientes de víctimas de abusos de la Iglesia

La Unidad de Víctimas de abusos de la Iglesia del Defensor el Pueblo está analizando 317 expedientes, de las 377 solicitudes remitidas por el Ministerio de la Presidencia, según ha informado la oficina de la institución, con motivo de la reunión que han mantenido este lunes los miembros de este equipo.

Según el protocolo firmado el pasado 30 de marzo por la Iglesia, el Gobierno y el Defensor del Pueblo, esta Unidad de Víctimas está formada por 15 expertos que se encargarán de evaluar individualmente cada de una de las solicitudes y elaborar una propuesta con el objetivo del reconocimiento de las víctimas de abusos y su reparación. Esta quincena de expertos la conforman profesionales en victimología, psicología, criminología y en diversas disciplinas jurídicas.

Este mecanismo, que entró en funcionamiento el 15 de abril de 2026, establece esta vía de reparación para quienes no pueden acudir a los tribunales por prescripción del delito o fallecimiento del victimario. El proceso se inicia ante el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que tramita las solicitudes. La Oficina del Defensor ha informado de la reunión mantenida esta tarde a través de un comunicado.

"Con este proceso se trata de recuperar a la persona y de reparar daños", subraya Ángel Vigalondo, defensor del pueblo, dentro del comunicado. "No es un mero trámite burocrático cosificador sino un procedimiento flexible, personalizado, profesional y humano".