Las víctimas de abusos en la Iglesia no pagarán IRPF por sus indemnizaciones tras el nuevo decreto del Gobierno

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley que establece la exención definitiva del pago del IRPF para las indemnizaciones recibidas por las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, según han confirmado fuentes del Ministerio de la Presidencia y Justicia a RTVE.

Esta medida fiscal representa un avance significativo en la protección de los supervivientes y cumple con uno de los puntos centrales del acuerdo histórico alcanzado el pasado 8 de enero entre el Ejecutivo, la Conferencia Episcopal Española y la CONFER para la creación de un sistema de compensaciones.

Compensaciones futuras, actuales y anteriores Esta exención tiene un alcance integral, de modo que afectará tanto a las compensaciones derivadas del nuevo sistema de reconocimiento mixto entre Iglesia y Estado como a los pagos que la institución eclesial realice a través de sus mecanismos internos, como el denominado plan PRIVA. De esta manera, cualquier víctima que reciba una reparación por los maltratos sufridos durante su infancia a manos de clérigos, religiosos o personal eclesiástico no tendrá que tributar ante Hacienda por dichas cuantías. La Iglesia católica asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abusos: claves del acuerdo con el Gobierno Silvia Quílez Iglesias Este beneficio fiscal se suma al nuevo sistema de reconocimiento y reparación que entró en vigor el pasado 15 de abril y que otorga un papel protagonista al arbitraje del Defensor del Pueblo. El funcionamiento de este modelo garantiza que los casos sean analizados por un órgano público, estableciendo que la Iglesia debe pagar las indemnizaciones a propuesta del Defensor del Pueblo.