Sánchez se reúne con víctimas de abusos en la Iglesia tras el acuerdo: "Nunca debió ocurrir y nunca puede repetirse”

Un día después de firmar el histórico acuerdo para indemnizar a las víctimas de abusos en la iglesia, el presidente del Gobierno ha recibido a los afectados en Moncloa. Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, les ha expuesto como funcionarán las indemnizaciones por esos casos de pederastia.

“Nada borra lo sucedido”, ha escrito en X el presidente del Gobierno, “pero el acuerdo alcanzado para su reparación es necesario”. “Nunca debió ocurrir y nunca puede repetirse”, ha insistido Sánchez.

Hoy España es un país mejor.

Por su parte, el presidente de la Asociación Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, ha agradecido la labor de negociación al Ministerio de Presencia y al Vaticano "por haber influido en que colabore la Conferencia Episcopal Española", ya que ha considerado que la institución eclesial "llevaba tiempo dando palos de ciego y negando incluso casos de pederastia".

La Conferencia Episcopal, la Conferencia de Religiosos y el ministro Bolaños acordaron este jueves que en el plazo de un mes rubricarán otro acuerdo con el Defensor para, a través de la oficina que dirige Ángel Gabilondo, poner en marcha la vía que permita reparar a aquellas personas víctimas de abusos sexuales que no deseen acudir directamente a la Comisión Priva establecida por la Iglesia. Desde septiembre de 2024 la comisión ha recibido 114 formularios y ha resuelto 61, con unas indemnizaciones propuestas que se acercan a los dos millones de euros.

Bolaños: "El Estado decide y la Iglesia paga" En una entrevista ofrecida este viernes al programa Mañaneros 360 de TVE, el ministro Félix Bolaños ha señalado que este acuerdo "hace justicia con unas personas que han sido olvidadas durante décadas". Se trata de casos que ya no pueden acudir a la vía judicial porque están prescritos o porque el agresor ha fallecido. Por tanto, según Bolaños, "son cuestiones antiguas, que durante tiempo se olvidaron, se taparon, se encubrieron e incluso se humilló a estas víctimas, no dando credibilidad a su testimonio". El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha explicado que "el acuerdo es que el Estado decide y la Iglesia paga, y esto es fundamental", porque en el caso del "plan que tiene en funcionamiento la Iglesia", las víctimas entienden que la "Iglesia es juez y parte". "Ahora cada caso se va a evaluar, tanto por la oficina de atención del defensor del pueblo como por una comisión mixta donde estarán las víctimas", ha explicado. “🔵Bolaños sobre el acuerdo con la Iglesia



Las reparaciones se llevarán a cabo a través de un sistema mixto en el que participan la Iglesia, el Estado y las víctimas, en el que la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo. Las reparaciones económicas correrán a cargo de la Iglesia y estarán exentas del pago del impuesto sobre la renta.

Las víctimas piden más tiempo para solicitar las indemnizaciones Las medidas de reparación previstas en el marco de este acuerdo tendrán una vigencia de un año, que se podrá prorrogar otro más si las partes así lo acuerdan. Un plazo que Bolaños consideró “suficiente” para que todas las víctimas “puedan iniciar el procedimiento”. Sin embargo, las asociaciones de víctimas han pedido más tiempo para solicitar esas indemnizaciones porque, dicen, ese plazo es “poco realista” y también que los abusos no prescriban. Además, han reclamado más recursos para el Defensor del Pueblo, organismo encargado de arbitrar el proceso. Y que se ponga en marcha una campaña de información para llegar a todos y animar a las víctimas a solicitar compensaciones. También para romper el silencio y el estigma que sufren las víctimas de pederastia. Solicitan, además, la creación de un baremo específico para fijar las compensaciones, inspirado en modelos como el irlandés, con hasta 300.000 euros en los casos más graves. El ministro Bolaños ha dicho que será el Estado quien determine esas cuantías, ya que cada caso es diferente: “Es imprescindible que esas cantidades se ajusten a la realidad de cada caso”, ha dicho el ministro. El Defensor del Pueblo ha recomendado que se ajusten a los estándares de la Unión Europea, que van de los seis mil euros de media en Bélgica a los 62.000 en Irlanda. La Iglesia propone sus propios baremos que, asegura, está por encima de la justicia civil o los de otros países europeos.