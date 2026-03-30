Directo: Gobierno e Iglesia firman el protocolo para indemnizar a las víctimas de abuso sexual

El protocolo para indemnizar los casos de abuso sexual de la Iglesia católica, largamente reclamado por las víctimas, y negociado durante años entre la Iglesia y el Gobierno, ya es una realidad. Este lunes representantes de ambas partes han plasmado su firma en el documento, que permitirá reparar económicamente los daños causados por casos de abuso que hayan prescrito y que no puedan acudir a la justicia, que son una gran mayoría.

El convenio lo han firmado en la sede del Defensor del Pueblo en Madrid el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego.

El protocolo es el resultado del acuerdo histórico firmado el pasado mes de enero entre el Gobierno, la CEE y la Confer para crear una nueva vía de reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, que se tramitarán a través del Defensor del Pueblo y cuyo coste asumirá la Iglesia.

Según el acuerdo alcanzado en enero, a partir de la firma de este lunes, con la firma del documento, las víctimas podrán empezar a presentar sus solicitudes durante el plazo de un año, prorrogable a dos.