Directo: Gobierno e Iglesia firman el protocolo para indemnizar a las víctimas de abuso sexual
- A partir de la firma de este documento las víctimas podrán empezar a presentar sus solicitudes
- El protocolo es el resultado del acuerdo histórico alcanzado en enero para reparar los casos ya prescritos
El protocolo para indemnizar los casos de abuso sexual de la Iglesia católica, largamente reclamado por las víctimas, y negociado durante años entre la Iglesia y el Gobierno, ya es una realidad. Este lunes representantes de ambas partes han plasmado su firma en el documento, que permitirá reparar económicamente los daños causados por casos de abuso que hayan prescrito y que no puedan acudir a la justicia, que son una gran mayoría.
El convenio lo han firmado en la sede del Defensor del Pueblo en Madrid el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego.
El protocolo es el resultado del acuerdo histórico firmado el pasado mes de enero entre el Gobierno, la CEE y la Confer para crear una nueva vía de reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, que se tramitarán a través del Defensor del Pueblo y cuyo coste asumirá la Iglesia.
Según el acuerdo alcanzado en enero, a partir de la firma de este lunes, con la firma del documento, las víctimas podrán empezar a presentar sus solicitudes durante el plazo de un año, prorrogable a dos.
131 solicitudes de reparación en un año
Los datos recogidos por la Conferencia Episcopal muestran que se han recibido 131 solicitudes de reparación en el último año, desde que comenzó a funcionar la comisión encargada de esta materia, en febrero de 2025, y hasta el 2 de marzo de 2026. De estas solicitudes, 23 han entrado en los dos últimos meses, desde la firma del acuerdo con el Gobierno que tuvo lugar el 8 de enero.
En este tiempo, se han emitido 83 dictámenes de reparación que tienen que asumir las congregaciones religiosas o las diócesis, con un valor total de 2 millones de euros aproximadamente.