El papa, "un madrileño más" ante los invisibles en un centro de Cáritas: "La caridad no admite demoras"

El papa León XIV ha visitado este sábado a las 18:00 horas el centro CEDIA 24 Horas de Cáritas Madrid, un acto cargado de simbolismo en el que ha reivindicado que "la caridad no admite demoras" ante la exclusión social.

En este primer encuentro pastoral de su viaje a España, el Pontífice ha conocido de cerca la realidad de las personas sin hogar en el barrio de Lucero y ha recibido, de manos de su compatriota Elmer León, un cartel artesanal titulado "Bienvenidos al salón de la paz" como signo de esperanza y resiliencia.

El encuentro ha permitido al santo padre escuchar testimonios de superación de quienes han logrado reconstruir sus vidas y reafirmar el compromiso de la Iglesia con los más vulnerables en un entorno que el cardenal José Cobo ha definido como una "puerta inmensa en misericordia".

"Estoy entre vosotros como un madrileño más" Durante su histórica visita al centro Cedia, Robert Prevost ha conmovido a los presentes al sumarse al arraigado sentir de la capital, una sintonía que él mismo ha justificado evocando las palabras de bienvenida del cardenal José Cobo: "Como ha dicho su eminencia, quien está en Madrid es de Madrid y, por tanto, yo también estoy entre vosotros como un madrileño más", ha confesado el pontífice con cercanía, expresando de inmediato su gratitud con un sincero "gracias, Madrid, por esta bienvenida". José Cobo: "La gente vive muy rota a pie de calle, necesita esperanza y esa es la oferta de la Iglesia" Santiago Riesco Pérez Tras este gesto de arraigo local, el santo padre ha conectado su identidad madrileña de adopción con el compromiso social de la Iglesia en la región, advirtiendo con firmeza que "no es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio". Asimismo, ha lamentado profundamente que la caridad sea a veces despreciada "como si se tratase de la fijación de algunos y no del núcleo incandescente de la misión eclesial", un fenómeno que, según ha denunciado, evidencia la urgente necesidad de retornar a las Escrituras para evitar caer en las trampas de la "mentalidad mundana".

El abrazo de dos "Leones": la historia de Elmer Uno de los momentos más emocionantes de la jornada ha sido el protagonizado por Elmer León Calderón, un peruano de 60 años cuya vida es un testimonio de la dureza de la exclusión y la fuerza de la fe. Natural de Junín y afincado durante décadas en Lima, Elmer regentaba su propio restaurante y gestionaba negocios antes de que la inestabilidad en su país le empujara a buscar un futuro mejor en España hace cuatro años. Sin embargo, al aterrizar en Madrid, fue víctima de una estafa por parte de sus propios compatriotas, lo que le dejó sin dinero, sin techo y sin red de apoyo. ““ Durante tres meses, su hogar fue una esquina en la Vía Carpetana, donde sobrevivía con dos panes y cuatro litros de agua al día mientras trabajaba como jornalero en la construcción, donde se ganó el apodo de "la máquina humana". El esfuerzo extremo le hizo pasar de 135 a 114 kilos y le provocó graves problemas de salud que derivaron en cinco operaciones. Fue en 2023 cuando encontró refugio en el Cedia, lugar que él mismo bautizó como el "Salón de la Paz". Al entregar su regalo al papa a través de su guardaespaldas, Elmer ha expresado su emoción: "Yo soy León, él es León. Llevamos la misma sangre".

Testimonios de vida: Niurka, Khadry y Alicia El acto ha dado voz a quienes normalmente no la tienen. Niurka, una abogada cubana de 33 años, ha emocionado a los presentes al presentarse con sus mellizos, Ares y Atenea, nacidos tras un periodo de gran angustia en el que la Iglesia fue su único refugio. "Hoy miro a mis hijos y sé que podemos tener un futuro", relató tras entregar al papa dos lazos como símbolo de la vida que brota en la adversidad. 04.17 min Transcripción completa Llegué a Madrid sola, embarazada de mis mellizos. Tuve mucho miedo y angustia porque no sabíamos cómo iba a ser nuestra vida Pero la Iglesia nos acogió. En el hogar Santa Bárbara encontramos una familia religiosa voluntarias, educadoras que nos han acompañado desde el primer momento Aquí nacieron Ares Ezequiel y Atenea. Aquí recibieron el sacramento del bautismo. Hoy le queremos regalar estos lazos con sus nombres que representan sus vidas y cómo han salido a adelante gracias al cuidado de todas estas personas y de la iglesia. Gracias Padre por ayudarnos a construir un futuro lleno de fe y esperanza para nuestros niños El primer testimonio directo con sus... Ares y Atenea, que están encantados de estar viviendo este momento. Y le van a dar como seque unos lazos con los nombres de sus pequeños La bendición del Papa a los pequeños y esas palabras, esa sonrisa de Niurka, ese testimonio de una de las personas protagonistas en este centro, 24 horas de Caritas, donde está teniendo lugar este acto social lleno de simbolismo Estaba Neurka hablando, es decir, del Hogar Santa Bárbara... ...ella es usuaria del Hogar Santa Bárbara... ...que es otro centro de Cáritas.. en el que acogen a mamás monomarentales solas con niños. Y un detalle muy rápido mientras habla el presentador Santa Bárbara tiene dos pisos en Madrid. Uno está por el barrio de Chueca, pero hace muy poquito se abrió otra casa en la Casa San Justo, en el Palacio Arzobispal, donde viven los obispos hay una casa de mamás y de niños y es maravilloso porque estamos todos escuchando a los niños allí. Vamos a escuchar. Ahora llega Kadri, llegó en plena pandemia. Gracias por acercarse a las personas migrantes cuando llegué a España en plena pandemia me sentía solo. Y había dejado todo lo que detrás y no sabía ni por dónde empezar pero encontré a personas que me acogieron me miraron con respeto y me hicieron sentir que mi vida importaba Santo Padre, gracias por acercarse a las personas migrantes hoy Pero no cuando llegué a España en plena pandemia me sentía perdido y solo había dejado todo atrás no sabía ni por dónde empezar pero encontré personas que me acogieron me miraron con respecto y me hicieron sentir que mi vida importaba. Poco a poco volví a confiar Hoy tengo trabajo. Mi situación ya está revalorizada y quiero acompañar a otras personas que llegan como yo llegué por eso le entregué esta réplica de mi tarjeta de residencia representa años de espera, esfuerzo y esperanza Gracias a quienes acogen, porque ayudan a volver a ponerse en pie un discurso cargado de emoción le regala la tarjeta de residencia al Papa Un testimonio sin duda emocionante. Si buscábamos una línea de puntos que uniera este viaje también la preocupación por los migrantes. Bueno, empieza, mira, aquí termina en Canarias, precisamente recogiendo Personas vulnerables entregan sus regalos al papa en el CEDIA: "Tenía miedo y angustia pero la Iglesia nos acogió" También ha intervenido Khadry, un joven senegalés que llegó a España en plena pandemia y que hoy, tras regularizar su situación y encontrar empleo, ha entregado al papa una réplica de su tarjeta de residencia. Por su parte, la voluntaria Alicia ha entregado unas sandalias al pontífice, representando el camino compartido y el servicio humilde de las miles de personas que sostienen la acción social en Madrid. 02.14 min Transcripción completa Santo Padre, bienvenido a la parroquia de la crucifixión del Señor. Aquí aguardan su bendición 230 personas que representan a más de 80 entidades sociales de la diócesis de Madrid cáritas comunidades parroquiales, congregaciones religiosas, asociaciones, personas que cada día con su dedicación y entrega hacen tangible la esperanza. Muchísimas gracias por venir a visitarlos, por su cercanía pero sobre todo por su predilección por las personas víctimas de la exclusión y la pastoral social que las arropa En ese lugar están representadas, lo ha dicho la presentadora, 80 entidades sociales de Madrid a las que va a bendecir Un gusto estar aquí, muy contento de esta primera visita dentro de la arquidiócesis de Madrid. Empezar también en una parroquia que se llama Crucifixión que es señal no de muerte, sino de esperanza de nueva vida de resurrección y de la salvación que Jesús ofrece a todos nosotros Agradezco muchísimo todas las asociaciones representadas aquí. Gracias por este hermoso servicio que hacéis, porque este es el signo de la esperanza en el mundo de hoy. Es el evangelio vivo que todos queremos ver todos queremos sentir, experimentar, pero que muchas veces va perdido, olvidado por la gran indiferencia que afecta Muchas veces nuestra sociedad Vosotros tenéis en vuestras manos esa gran posibilidad de ofrecer esperanza a nosotros y a todo el mundo. Y gracias por esto, gracias por los sacrificios, gracias por decir sí a Jesús crucificado, gracias por abrazar la cruz para llegar a ustedes, nosotros, todos, caminando juntos a la esperanza, a la alegría de la resurrección Muchas gracias El papa bendice a 230 representantes de más de 80 entidades sociales: "Gracias por este hermoso servicio"

Un gesto de continuidad: la primera cita al papa Francisco Durante su recorrido por las instalaciones, León XIV ha protagonizado un momento de especial calado institucional y espiritual al firmar en el libro de honor del centro: "Dejaos interpelar por la mirada de quienes necesitan vuestra ayuda". Este acto ha servido para que el pontífice hiciera la primera referencia de este viaje a su predecesor, el papa Francisco, al compartir espacio su firma con la carta manuscrita que Jorge Bergoglio envió años atrás a los usuarios del Cedia en respuesta a una misiva colectiva. ““ Con este gesto de continuidad, León XIV ha querido subrayar que la Iglesia de Madrid y el Vaticano caminan en la misma dirección en su opción preferencial por los pobres, uniendo su voz a la de Francisco en la defensa de quienes habitan en las "periferias existenciales". Para los usuarios del centro, saber que ambos papas han tenido presentes sus historias ha sido un bálsamo de dignidad que refuerza el sentimiento de pertenencia a una "gran familia".

Los ocho minutos más intensos del CEDIA A pesar de la magnitud del evento, la visita del pontífice ha estado medida al segundo, con una duración de exactamente ocho minutos en las zonas interiores del recurso. León XIV, despojándose de la muceta roja de autoridad que lució por la mañana para vestir una sencilla sotana blanca, fue recibido por un antiguo usuario en la puerta. Su primer destino fue la zona residencial de noche, donde en la intimidad de las habitaciones escuchó durante un minuto y medio el testimonio directo de tres personas en situación de calle, una de ellas era Elmer León. ““ Posteriormente, el papa se desplazó al comedor, un espacio que la dirección del centro considera "terreno sagrado", para compartir una merienda con otros 15 residentes durante cinco minutos. En este breve pero intenso intercambio, el papa no solo ha repartido bendiciones, sino que ha ejercido una escucha activa, reafirmando que para la Iglesia cada persona es "protagonista de su propio cambio".

La caridad frente a las "ideologías mundanas" En el patio del centro, ante la presencia de los ministros Félix Bolaños y Pablo Bustinduy, León XIV ha pronunciado un discurso de hondo calado social. El pontífice ha advertido contra el peligro de que los cristianos se dejen contagiar por "ideologías mundanas o posicionamientos políticos y económicos" que derivan en generalizaciones injustas sobre la pobreza. Ha sido tajante al afirmar que "la limosna no es beneficencia" y que el ejercicio de la caridad debe brotar directamente del Evangelio. María González, Cáritas Española: "La visita de León XIV es la oportunidad para visibilizar lo invisible" Santiago Riesco Pérez, Juan Manuel Cuéllar B. "No es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia", aseguró el papa, quien agradeció las experiencias compartidas por los usuarios, calificándolas de "dolorosas pero llenas de luz". Para el santo padre, cada encuentro con el necesitado es un kairós, un momento de gracia único que la sociedad no puede permitirse posponer.

Cáritas Madrid: el pulmón de la solidaridad en datos La visita papal supone un espaldarazo a la ingente labor de Cáritas Madrid, que en 2024 invirtió 35,7 millones de euros para atender a más de 106.000 personas. Según los datos de su última memoria, el 85% de estos fondos proviene de aportaciones privadas, lo que refleja la solidaridad de la sociedad madrileña. El perfil de la pobreza en la capital es mayoritariamente femenino (57%) y joven, con un preocupante 30% de menores atendidos. Pilar Algarate (Cáritas): "Nos hubiera gustado que el papa conociera la realidad de la Cañada Real en Madrid" Santiago Riesco Pérez La vivienda se confirma como la principal "herida" social, absorbiendo el 58% de las ayudas directas. Pilar Algarate, secretaria general de la entidad, ha destacado que el Cedia, con sus 70 plazas de día y 67 de noche, logra que el 80% de quienes realizan un proceso intensivo no vuelvan a dormir en la calle. El centro es un espacio de "entrenamiento" para recuperar la autonomía y la dignidad.