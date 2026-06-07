León XIV apela a una Iglesia que "consciente de sus aciertos y errores" dialoga con el mundo contemporáneo

El papa León XIV ha finalizado este maratoniano fin de semana con un acto en el Movistar Arena que ha reunido al mundo de la cultura, el arte, el deporte y la economía y en el que el pontífice ha escuchado, entre otras, las palabras de un emocionadísimo Antonio Banderas, ha disfrutado del baile de Sara Baras y de la voz de Rozalén, ante 15.000 asistentes que le han recibido en pie, entre vítores y con un aplauso de casi ocho minutos.

El pontífice ha participado en este acto 'Tejer redes' concebido como un encuentro entre la Iglesia y la sociedad civil con un discurso en el que ha apostado por el diálogo social centrado en la dignidad humana y el bien común. Ha añadido que la Iglesia "consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia", anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo, que es, ha añadido, "parte integrante de su vocación".

El papa, recibido en el Movistar Arena Ricardo Rubio EUROPA PRESS

León XIV ha instado a todos los sectores sociales representados en este acto a ser "hilos nuevos para tejer redes" y a cada uno de ellos les ha hecho una petición expresa: a los empresarios "que no vean al empleado como un factor más en la ecuación de sus intereses"; a la universidad le ha pedido que "no viva de espaldas al mundo del trabajo ni renuncie a la verdad"; al mundo del arte, a que "no tenga como fin sólo a las élites; y al mundo del deporte "que no sea reducido a espectáculo o convertido en mero negocio". Ha pedido también que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz".

Y en esa labor de tejer redes y construir el diálogo social, ha solicitado "cuidar el lenguaje que se utiliza: escrito, oral y, en el entorno digital, también el de las imágenes; porque la comunicación nunca es neutral".

Tras congregar por la mañana a más de un millón de personas en una misa en la plaza de Cibeles, en esta segunda jornada de su viaje por España ha querido compartir este acto con la sociedad civil, presentando por la periodista de TVE Lara Siscar y el también periodista Carlos Franganillo, concebido como un "espacio de reflexión y diálogo" entre la Iglesias y los ámbitos fundamentales de la vida social de nuestro país.

Antonio Banderas saluda al papa en el Movistar Arena AFP

Antes de entrar al Movistar Arena, el papa se ha vuelto a dar un nuevo baño de multitudes por los alrededores del recinto, donde le esperaban cientos de fieles y curiosos, y a donde ha llegado montado en su papamóvil.

Antes ha hecho una parada en las instalaciones de RTVE en Torrespaña, ante la atónita mirada de los trabajadores. En tan solo dos días el papa ya ha hecho cuatro rutas por la capital montado en su papamóvil desde el que ha saludado y bendecido a los madrileños, que le cantan "se ve, se siente, el papa está presente" y "esta es la juventud del papa".

El papa pide reflexionar sobre la herencia al futuro "¿Qué herencia estamos dejando al futuro y por ende, qué tipo de comunidad estamos construyendo?" El papa ha lanzado esta pregunta a todos los sectores presentes en el acto del Movistar Arena, a los que ha instado a preguntarse también "qué valores estamos preservando y cuáles estamos dejando morir", para contestar: "Son preguntas profundas, necesarias y que no pueden ser ignoradas" "Toda expresión habla, transmite; puede herir o sanar, destruir expectativas o abrir horizontes, sembrar división o despertar la esperanza en la posibilidad de construir juntos algo genuinamente humano", ha añadido. Y ha continuado con su defensa de la fe para lanzar más preguntas: "¿En serio es posible creer que la Europa, a la que tanto amamos, sería ella misma sin la huella de la fe? ¿Por qué temer que la eternidad impregne la cotidianidad?" Y en este punto ha llamado a la sociedad a "abrir las puertas a Cristo": "No nos quita nada y nos da todo". De nuevo el papa se ha acordado de los pobres cuya condición, ha dicho, representa un grito que, en la historia de la humanidad, "interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos, y a la Iglesia".

Banderas: "Confieso que soy víctima del hechizo de Dios" El primero en intervenir ha sido un muy emocionado Antonio Banderas, que ha destacado que la presencia del papa en este acto es un "gesto de escucha, de cercanía y de diálogo con la sociedad civil" y ha dicho que el encuentro entre la iglesia y la sociedad civil no es solo oportuno, sino necesario". El suyo ha sido un discurso muy emotivo en el que, mirando al papa, le ha dicho: "Confieso que soy víctima del hechizo de Dios". En un alegato a favor del arte, la cultura y la religión, Banderas ha dicho que la Iglesia ha sido "el mayor productor de arte de la historia de la humanidad" y por ello, "arte y religión han de compartir una obligación": "Están obligados a mirar, a mirar más lejos y más alto. Juntos nos enfrentamos a los grandes interrogantes de nuestra existencia: ¿Quienes somos? ¿Qué sentido tiene el dolor? ¿Qué significa amar, de verdad, al prójimo como a uno mismo? ¿Qué hay más allá?" 08.34 min Antonio Banderas, al papa: "La Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la Historia" "El arte es siempre una alternativa contra la violencia y el sufrimiento, contra las guerras", ha aseverado en un discurso bajo la atenta mirada de León XIV, al que le ha hablado de la figura de Jesucristo, "icono de amor, paz y sacrificio". Ha querido también recordar al papa la aportación al arte eclesiástico de nombres españoles como Zurbarán, Murillo, El Greco, Velázquez, Goya, Tomás Luis de Victoria, Lope de Vega, Quevedo, Miguel Delibes, Carmen Laforet, Dalí y Antonio Gaudí.

Patronal y sindicatos llaman juntos al diálogo social También ha estado representado en este acto el sector económico con los máximos representantes de la patronal y de los sindicatos, que en un discurso todos juntos, han reivindicado el valor del diálogo social y la negociación colectiva para hacer frente a los desafíos de empresas y trabajadores. Todos ellos han puesto el foco en la inteligencia artificial. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha hablado de "cambio de época" derivado de la transformación tecnológica y ha llamado a la cooperación de empresas y trabajadores. Tanto el líder de CC.OO., Unai Sordo, como el de UGT, Pepe Álvarez, han defendido los derechos de los trabajadores más vulnerables ante un mundo laboral inestable y han instado a sociedades más "solidarias, justas, dignas y buenas". Álvarez ha elogiado al papa por "dar voz a los que no tienen voz" y tener una visión humana del planeta. Desde el ámbito educativo y científico, el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello de Portugal, ha ofrecido una reflexión sobre el papel de la educación y la investigación en la promoción integral de la persona.