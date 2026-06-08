La lectura política de la visita de León XIV a España: discurso "histórico" en el Congreso y un previsible "choque de relatos"

La primera visita de un papa a España en los tiempos modernos fue en 1982, cuando Juan Pablo II visitó nuestro país en plena transición democrática tras el franquismo. Su visita, además, se dio poco después de que se celebraran elecciones generales y que el PSOE de Felipe González lograra mayoría absoluta. Ya entonces la visita del papa tuvo su lectura política.

"Cualquier visita papal desde Juan Pablo II tiene contenido político", explica en declaraciones a RTVE Noticias Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. "En aquel momento era una forma de trasladar una determinada posición en un mundo que seguía, en gran medida, bajo los efectos de la Guerra Fría. Juan Pablo II se pronunció siempre sobre temas sociales y defendiendo la paz", apunta Vallespín. El sucesor del papa polaco, Benedicto XVI, viajó a España en dos ocasiones, mientras que Francisco se abstuvo de hacerlo y priorizó destinos de las "periferias" del mundo católico.

44 años más tarde de esa visita, llega la de León XIV. "En el contexto actual de guerra y de abandono de claros principios morales a favor del poder y del uso de la fuerza, la dimensión política es indudable. Y si a eso le añadimos el conflicto dialéctico con Donald Trump y su posición sobre la guerra de Irán, no cabe duda de que es una visita con un contenido político absolutamente claro", remarca el catedrático.

Fernando Vallespín considera que el contexto político actual en España también tiene su importancia en la visita del papa y avisa que todos los actores harán "su propio relato". "Hay una cosa paradójica en la visita de Robert Francis Prevost: por un lado, la derecha es la que va a tratar de apropiarse de la visita en el sentido doctrinal, con una vertiente más católica. El Gobierno, en cambio, se puede ver beneficiado por el posicionamiento de Pedro Sánchez sobre el conflicto en Irán y con el coche dialéctico con Trump. Va a haber un choque de relatos", argumenta.

"Según la eficacia que tenga cada uno de los relatos, beneficiará más a un bloque o a otro", sostiene el catedrático de Ciencia Política, al mismo tiempo que avanza que "ambas partes querrán aprovecharse" de la visita. "Será una disputa interesante, veremos cómo se manifiesta también el papa en sus propios discursos", zanja Vallespín.

Discurso "histórico" de León XVI en el Congreso Uno de los puntos más destacados del viaje del papa a nuestro país será su discurso en el Congreso, previsto para este lunes 8 de junio. De hecho, Robert Francis Prevost será el primer Pontífice que se dirige a las Cortes en la historia de España. Este hecho ha despertado el interés de muchos, y por eso la propia Conferencia Episcopal ha avanzando ya parte del contenido de sus palabras. Ha sido el propio presidente de organización, Luis Argüello, quien ha explicado que León XIV acudirá al Congreso no solo como jefe de Estado o líder religioso. "Tengo la impresión de que la visita del papa nos ayudará a pensar que una democracia necesita algo más que periodos de cuatro años", aseguró en un desayuno informativo hace unos días en Madrid. Argüello también se mostró convencido de que uno de los grandes ejes del mensaje del papa en España será el de "alzar la mirada". Luis Argüello: "No es legítimo hacer trampas por el pan de los hijos para defender la 'prioridad nacional'" Santiago Riesco Pérez Fernando Vallespín, por su parte, tilda de "histórico" el discurso que ofrecerá León XIV en el Congreso y plantea varias preguntas, como por ejemplo, "si todos los partidos asistirán a esa sesión". "Es como si viene el rey de Inglaterra, igual los que son marcadamente republicanos hubieran renunciado a estar presentes", argumenta el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Sin embargo, se atreve a hacer una predicción: "Yo creo que van estar todos presentes, porque todos pueden extraer algún rasgo o alguna idea fuerza del discurso que presente ante las Cortes y que encaje con su visión de la política". A pesar de esta opinión, Podemos ya se ha desmarcado del acto y ha anunciado que no estará en el hemiciclo. "Creemos que no hay motivo para hacer un recibimiento con honores al papa mientras siga siendo cómplice de los abusos cometidos por la Iglesia católica española", ha manifestado el secretario de Organización del partido, Pablo Fernández.

Posibles referencias a la migración En ese sentido, Vallespín cree que las palabras de León XIV tratarán "sobre el nivel de desigualdad que estamos viviendo y también la fraternidad humana". Por ello, insiste en que tendrá "mucho peso" cualquier referencia que haga a la inmigración, teniendo en cuenta la regularización de personas en situación administrativa irregular que aprobó el Gobierno en abril de este mismo año. Pedro Sánchez asistirá por primera vez como presidente a una misa católica durante la visita del papa a Barcelona Santiago Riesco Pérez Vallespín asegura, además, que podría hacer "alguna alusión a los escándalos sobre la pederastia en la Iglesia para intentar que las relaciones con nuestro país mejoren". También se podría dar algún comentario a la intención del Gobierno de blindar el derecho al aborto en la Constitución. Al acto de este lunes está previsto que participen todos los grupos parlamentarios y se ha tramitado invitación a todos los expresidentes del Gobierno. Sin embargo, entre los que han declinado la invitación se encuentra José Luis Rodríguez Zapatero. León XIV será recibido por los presidentes del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán, y juntos se dirigirán al palacio, donde saludará a los miembros de las Mesas de ambas Cámaras y los portavoces de los distintos partidos. Según fuentes del Congreso, los miembros de la mesa le van a regalar un ejemplar del facsímil del Liber Horarum, un manuscrito del siglo XV del catálogo de la dirección de Estudios, análisis y publicaciones del Congreso. Sin embargo, las mismas fuentes precisan que el papa "no acepta regalos", de modo que será una incógnita ver si este libro lo acepta.