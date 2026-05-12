Luis Argüello: "No es legítimo hacer trampas por el pan de los hijos para defender la 'prioridad nacional'"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha aprovechado la presentación de las claves del viaje del papa León XIV a España para lanzar un mensaje contundente contra la polarización política y los discursos migratorios de la ultraderecha.

Durante un desayuno informativo en el Nueva Economía Fórum, en el que ha estado acompañado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el arzobispo de Valladolid ha pedido evitar que la visita pontificia se convierta en un "campo de batalla ideológico".

El deber de acogida frente a Vox Argüello ha sido especialmente crítico con conceptos como la "prioridad nacional", vinculándolos a movimientos como el MAGA en Estados Unidos o las tesis de Vox en España. Al ser preguntado por la relación de la Iglesia con la formación de Santiago Abascal, ha advertido que no es lícita una lectura parcial de la caridad que excluya al de fuera. "No es legítimo hacer trampas por el pan de los hijos", ha sentenciado, recordando que, aunque el Estado tiene derecho a regular los flujos, existe un "deber que brota de la sagrada dignidad de cada vida" una vez que la persona llega a territorio nacional. El papa dice que a los migrantes "hay que tratarlos como seres humanos, no como animales" RTVE.es Ante el clima de confrontación política, el prelado ha instado a la sociedad española a "alzar la mirada" para salir de las "endogamias" y de los "pequeños corros" que fracturan la convivencia. Argüello ha señalado que uno de los grandes riesgos actuales es el de "afirmar demasiado las pequeñas identidades" en lugar de buscar una comunión que genere encuentro. Para el arzobispo, la llegada de León XIV debe servir para proponer un "nuevo coloquio" entre la Iglesia y la sociedad, superando las visiones que pretenden recluir la fe a la esfera privada.