Sánchez se reunirá con el papa León XIV en el Vaticano el 27 de mayo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con el papa León XIV en el Vaticano el próximo 27 mayo, días antes del viaje oficial del sumo pontífice a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio y que contempla una visita a Barcelona, Madrid y Canarias.

Precisamente, hace unos días el papa agradeció al pueblo canario su acogida al Hondius, el crucero afectado con hantavirus cuyos pasajeros han sido evacuados desde Tenerife. Ambos mandatarios han mostrado además sintonía en posturas relativas a los conflictos internacionales, como la guerra en Oriente Medio.